Jak nam poszło nauczanie zdalne? 1/2 uczniów woli tradycyjną szkołę

Polskie szkolnictwo dość nieoczekiwanie zostało zmuszone do zdawania egzaminu z nauczania zdalnego. Jak poszedł ten test? 6 na 10 rodziców uważa, że szkołom udało się przygotować do nowych warunków. To dobry wynik tym bardziej, że wielu nauczycieli swoje kompetencje cyfrowe musiało dopiero zdobywać. Podjęte w tym kierunku starania z dnia na dzień polepszały warunki zdalnej nauki, ale to i tak nie zadowoliło wszystkich - połowa uczniów stwierdza bowiem, że atrakcyjności lekcji online daleko do poziomu, jaki osiąga się podczas zajęć prowadzonych w realu.

Lekcje online mniej atrakcyjne niż w szkole

Kliknij, aby powiekszyć fot. kwanchaichaiudom - Fotolia.com Jak nam poszło nauczanie zdalne? Uczniowie z nowymi kompetencjami, ale zmęczeni lekcjami online i stęsknieni bezpośrednich kontaktów.

Nauka w domu, czyli przeładowanie informacjami i zmęczenie ekranami

Przed nami wyniki badania „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Opracowanie rzuca światło na to, jak z nauczaniem zdalnym poradzili sobie nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Do jakich wniosków prowadzi?Przede wszystkim okazuje się, że konieczność izolacji i nauki w domu dobitnie potwierdziły, jak ważne są w takich realiach kompetencje cyfrowe, a więc m.in. umiejętność obsługi platform komunikacyjnych i e-learningowych. 57% rodziców i aż 87% nauczycieli zmuszonych zostało nabywać je na cito i na własną rękę.Gotowość szkół do realizacji zajęć w tych warunkach dobrze oceniło 60% badanych rodziców. Tymczasem tylko 10% nauczycieli twierdzi, że czuje się w pełni przygotowana do takiej formy pracy. Stopień tego przygotowania oraz poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli przełożył się na ich sposoby prowadzenia zajęć online. Częściej wykorzystywali oni narzędzia, które wiążą się z nauczaniem metodą podawczą - przekazywali informacje, wysyłali materiały do indywidualnej realizacji przez uczniów, wyświetlali filmy i prezentacje, publikowali treści na stronie internetowej lub blogu.Lekcje rzadziej odbywały się w sposób aktywizujący dzieci i młodzież do wspólnej pracy online. Jedynie niewielu prowadzących zdecydowało się na wykorzystanie edukacyjnych gier, quizów oraz narzędzi do zespołowej pracy zdalnej To zapewne miało wpływ na ocenę zajęć przez uczniów. Połowa z nich twierdzi, że lekcje online były mniej atrakcyjne niż w szkole w realu.W czasie izolacji prawie połowa uczniów i nauczycieli wskazała, że w dni robocze korzystała z internetu minimum 6 godzin dziennie. Taką ilość czasu online przed pandemią spędzało dużo mniej, bo zaledwie 5-7% z nich. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele obserwują u siebie objawy nadużywania cyfrowych narzędzi: przemęczenie, niechęć do korzystania z komputera i internetu oraz rozdrażnienie z powodu ciągłego używania technologii.Badanie jakościowo pokazało również, że uczniowie tęsknią do bezpośrednich spotkań z kolegami i koleżankami. Ponad połowa z nich uważa, że relacje rówieśnicze przed pandemią były lepsze. Co piąty uczeń (23%) ma poczucie, że lepszy był też wtedy kontakt z wychowawcą. Ci zwracają uwagę, że tęsknią do spotkań w realu z uczniami i ze współpracownikami, a edukacja zdalna negatywnie wpływa na relacje domowe części z nich.