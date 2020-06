Deloitte: dlaczego sprzęt sportowy kupujemy stacjonarnie?

Z zaprezentowanego przez Deloitte raportu "Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey" wynika, że aktywność fizyczna Polaków przekracza średnią europejską (76 proc. vs 65 proc.). Okazuje się również, że na odzież sportową oraz sprzęt sportowy wydajemy przeciętnie 193 euro rocznie. Kwota ta mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby tylko oferowano nam artykuły wyprodukowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego sprzęt sportowy kupujemy głównie w sklepach stacjonarnych?

Gdzie szukamy informacji na temat odzieży i artykułów sportowych?

Co mogłoby wpłynąć na wzrost wydatków w tej kategorii?



Po sprzęt sportowy online czy offline?

– Jeśli chodzi o Polskę, większość miłośników aktywności sportowej woli kupować w sklepach stacjonarnych. Tak zadeklarowało 61,5 proc. respondentów. Na ten cel przeznaczają oni średnio 180 euro rocznie. Zakupy sportowe w sklepach online robi 38,5 proc. uprawiających sport Polaków i jest to jeden z wyższych wyników w badanych krajach. Obserwując to, jak bardzo rozwija się e-commerce na skutek epidemii COVID-19, nie można wykluczyć, że wkrótce te proporcje zmienią się na korzyść sklepów online – mówi Michał Pieprzny, Partner Deloitte, Lider branży dóbr konsumenckich w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kadmy - Fotolia.com Sklep sportowy Ponad 60 proc. Polaków artykuły i odzież sportową kupuje w sklepach stacjonarnych.

Za zrównoważony rozwój jesteśmy w stanie zapłacić więcej

– Jest to dość naturalne, gdyż zazwyczaj osoby uprawiające sport dbają nie tylko o swoje zdrowie, ale też o otoczenie, w którym żyją. Są to świadomi konsumenci, którzy dokonując zakupowych wyborów, zdają sobie sprawę, jaki mają one wpływ chociażby na środowisko – mówi Michał Pieprzny.

W badaniu zrealizowanym na potrzeby raportu Deloitte przebadano Polaków, Niemców, Francuzów, Austriaków, Czechów, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów. Łącznie zebrano opinie przeszło 6 tys. osób pomiędzy 18. do 65. rokiem życia.Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że wydatki związane z aktywnością sportową są zróżnicowane od 95 euro rocznie na Węgrzech do 295 euro w Austrii. W Polsce na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczamy przeciętnie 193 euro.Okazuje się, że sprzęt sportowy i inne artykuły tego typu konsumenci kupują przede wszystkim stacjonarnie. We Francji, Austrii i Bułgarii odsetek kupujących w ten sposób przekracza 70 proc., natomiast zwolenników zakupów online najwięcej jest w Czechach (42,9 proc.) i Niemczech (38,6 proc.). W czterech z ośmiu badanych krajów średnie wydatki osób robiących zakupy w internecie są wyższe niż kupujących stacjonarnie. sklepach stacjonarnych nieco częściej zakupy robią kobiety niż mężczyźni. Klienci decydujący się na zakupy online wydają średnio 213 euro rocznie. Różnica pomiędzy wydatkami klientów robiących zakupy stacjonarnie i online wynika przede wszystkim z wyższych kwot pozostawianych w sklepach internetowych na odzież sportową.Dlaczego kupujemy w sklepach stacjonarnych? Przemawia do nas przede wszystkim szeroki asortyment, a także możliwość dotknięcia i przymierzenia towaru. Niskie ceny to z kolei największy atut zakupów w internecie, gdzie doceniamy również wygodę w zamawianiu, dostawę do domu, a także, tak samo jak w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych, ankietowani wskazali na szeroki asortyment. Co mogłoby zdecydować, że zamiast w sklepie stacjonarnym zdecydujemy się na zakupy online? Przede wszystkim cena (62,3 proc.), specjalna oferta (50,2 proc.) oraz łatwe i darmowe zwroty (47 proc.).We wszystkich badanych państwach zakupy online odbywają się głównie przy użyciu komputerów lub laptopów. Na kolejnych miejscach są smartfony i tablety. Jeśli chodzi o Polskę odsetek osób kupujących za pośrednictwem komputerów lub laptopów sięga 78,4 proc. Drugie miejsce zajmują smartfony (53,4 proc.), a trzecie tablety (15,9 proc.).Zdaniem autorów raportu we wszystkich przebadanych krajach materiały i procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe związane ze sprzętem sportowym i innymi artykułami tego typu.Największą uwagę na ten aspekt zwracają Austriacy, gdzie aż 63 proc. konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej nawet o 20 euro za produkty wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Z kolei najmniej chętni są Niemcy (49 proc.) oraz Francuzi (48 proc.). W Polsce odsetek respondentów, którzy byliby skłonni zapłacić więcej za artykuły i ubrania wykonane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wynosi 62,1 proc. Spośród krajów naszego regionu tylko nieco lepszy wynik (62,9 proc.) uzyskano w Rumunii. Średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi niemal 57 proc.Gdzie szukamy informacji i opinii na temat odzieży i artykułów sportowych? Polacy przede wszystkim w sieci. Dla ponad 54 proc. badanych źródłem są porównywarki cenowe. Jednocześnie niemal w tym samym stopniu polegamy na osobistych poleceniach. Z kolei na przykład Austriacy oraz w mniejszym stopniu Francuzi i Niemcy swoją wiedzę opierają na poleceniach sprzedawców w sklepach stacjonarnych.