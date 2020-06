Hotelarze kontra pandemia. Jakie działania naprawcze podjąć?

Wybuch pandemii i gospodarczy lockdown sprawiły, że działalność wielu polskich przedsiębiorców zamarła. W tej grupie znaleźli się hotelarze. I wprawdzie ten sektor naszej gospodarki został odmrożony 4 maja, to jednak końca odrabiania strat będziemy wypatrywać jeszcze długo. Jaki wpływ COVID-19 wywarł na hotele? Jakie kroki powinna podjąć branża hotelarska, aby jak najszybciej wyjść z kryzysu? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali przy wsparciu praktyków naukowcy z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Żeby poszukać skutecznych sposobów na wyjście z kryzysu dla miejskiej branży hotelarskiej, na początku musieliśmy zbadać, jak działały hotele w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego – wyjaśnia współautor badania, dr Tomasz Napierała, WNG UŁ.

Dane GUS wskazują, że przed wybuchem epidemii koronawirusa działało w Polsce ponad 2,6 tys. hoteli, z czego blisko 75% zlokalizowanych było w miastach.

Należy mieć na uwadze, że działania naprawcze podjęte przez hotelarzy mogą okazać się niewystarczające. Konieczna będzie interwencja państwa - mówi dr Tomasz Napierała, WNG UŁ.

Łódzcy geografowie przyjrzeli się aktualnej sytuacji hotelarzy z Krakowa, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Lublina, Łodzi, Katowic i Sopotu. Pod lupę wzięto 541 hoteli, w których ofercie znajduje się blisko 49 tys. pokoi.Autorom badania przyświecała przede wszystkim chęć sprawdzenia, jak na dynamikę wskaźników działalności hoteli wpływały doniesienia o pojawianiu się nowych przypadków zachorowań i zgonów na koronawirusa raportowane w różnych kontekstach geograficznych: Polska, Europa (bez Polski) i świat (bez Europy).Spodziewano się, że siła tego oddziaływania zależała od następujących charakterystyk badanych rynków miejskich: wielkość podaży (mierzona liczbą dostępnych do sprzedaży pokoi hotelowych), internacjonalizacja (mierzona udziałem gości zagranicznych w ogólnej liczbie turystów), i wreszcie potencjał ludnościowy (mierzony liczbą mieszkańców).Analizie poddano dynamikę (rok do roku - 2020 do 2019) dziennych, popularnych wskaźników działalności hoteli: obłożenia i średniego przychodu na dostępny do sprzedaży pokój (z ang. RevPAR).Wyniki badania potwierdziły, żeZ jednej strony, oddziaływanie sytuacji epidemicznej w Polsce jest większe niż wpływ informacji o raportowanych przypadkach (zgonach) w Europie. Z drugiej jednak strony, wpływ epidemii na poziomie europejskim jest zdecydowanie bardziej istotny statystycznie. Potwierdza to trwałe i silne uzależnienie sektora hotelarskiego polskich miast od europejskiego przemysłu spotkań (kongresów, konferencji, spotkań biznesowych). Udało się również potwierdzić, że negatywny wpływ sytuacji epidemicznej w Polsce dotyczy przede wszystkim mniejszych ośrodków miejskich, nastawionych w większym stopniu na obsługę gości krajowych (np. Lublin, Sopot). Hotelarze działający w większych miastach, obsługujący w dużym stopniu klienta międzynarodowego (np. Warszawa, Łódź, Poznań), odczuwają zdecydowanie bardziej sytuację epidemiczną w Europie niż w samej Polsce., które dotąd swoje usługi oferowały głównie polskim turystom.W większych miastach hotelarze stoją natomiast przed ogromnymi wyzwaniami. Miasta te obsługują międzynarodowy ruch turystyczny i biznesowy: Kraków, Gdańsk i Wrocław odczuwają brak zagranicznego turysty, zaś Warszawa, Poznań, Łódź i Katowice - przede wszystkim brak zagranicznego klienta biznesowego. Dla hotelarzy kluczowym jest otwarcie granic wewnątrzeuropejskich, w tym możliwość organizowania międzynarodowych spotkań. Należy uwzględnić przy tym czynniki psychologiczne, przede wszystkim strach związany z podróżowaniem do innych krajów, czy obawy związane z bezpośrednim udziałem w spotkaniach służbowych, konferencjach, kongresach, czy targach. Warto zauważyć, że gro firm, zwłaszcza globalnych korporacji, a także uczelni wyższych, wprowadziło zakazy podróży służbowych.Nie czekając na poprawę sytuacji na poziomie europejskim. W pierwszej kolejności powrócą klienci indywidualni i podróżujący służbowo pracownicy instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych. W dalszej kolejności rozwijać będzie się segment małych spotkań biznesowych oraz imprez okolicznościowych. Następnie pojawią się międzynarodowi turyści, podróżujący do Polski zapewne z krajów sąsiednich. Na samym końcu spodziewać się można klientów biznesowych.W okresie kryzysów szybciej odbudowują swoją działalność hotele o niższym standardzie. Niestety wiążą się z tym również pewne zagrożenia. Mianowicie, hotele o wyższym standardzie, odczuwając brak popytu, rywalizują z obiektami ekonomicznymi o klienta z niższych segmentów. Może to prowadzić do wyniszczających wojen cenowych, a także deprecjacji hotelowej marki obiektu. Hotelarze muszą zatem niezwykle ostrożnie prowadzić swoją politykę cenową.. Mowa o sektorach medycznym, farmaceutycznym, części sektora logistycznego, usługach prawniczych, tzw. ecommerce, sektorze produktów szybkozbywalnych (tzw. FMCG).Zaproponowane rozwiązania muszą jednak uwzględniać specyfikę miejskiego sektora hotelarskiego. Z tej perspektywy, projektowany jako wsparcie aktywności turystycznych podejmowanych przez rodziny z dziećmi. Aktywności te realizowane są przede wszystkim poza miastami, na obszarach atrakcyjnych dla turystyki wypoczynkowej, w oparciu o bazę noclegową o niższym standardzie. O ile bon może spełniać ważną rolę w ramach prowadzonej polityki społecznej, o tyle wątpliwe będzie jego znaczenie dla miejskiego sektora hotelarskiego.