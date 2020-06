Wakacje 2020: city break zamiennikiem urlopu?

Wakacje 2020 będą inne niż wszystkie. Ze względu na pandemię i ciągle istniejące zagrożenie epidemiczne wielu Polaków postawi tego lata na krótsze wypady i to głównie w granicach naszego kraju. Czy city break ma szanse na stałe zagościć w polskiej turystyce? 78% respondentów sondy zrealizowanej przez Prezentmarzeń uważa, że tak właśnie się stanie.

City break to popularny trend turystyczny, praktycznie na każdą kieszeń, z którego korzysta coraz więcej Polaków. Szczególnie teraz, po kilku miesiącach przymusowej izolacji, doceniamy i chcemy aktywnie spędzać czas wolny, a wyjazdy w formule city break są dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwalają na szybki zastrzyk pozytywnej energii poza miejscem zamieszkania.– komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

City break postrzegany jest przez Polaków pozytywnie. Sonda pokazała, że co czwarty z nas uważa go za świetną okazję do zwiedzania miast, a co piąty widzi w nim alternatywę dla dłuższego urlopu. 16% ankietowanych stwierdza z kolei, że taki wypad pozwala poczuć panującą w mieście atmosferę i skorzystać z oferowanych przez nie rozrywek.Wśród powodów korzystania z wyjazdów typu city break Polacy najczęściej wymieniają chęć oderwania się od pracy i codziennych obowiązków (33%), a także okazję do poznania atrakcji polskich miast (24%).Wyjeżdżając na city break szukamy, jak potwierdzają wyniki sondy, głównie atrakcji związanych z aktywnością ruchową, a nawet ze sportami ekstremalnymi – jak uważa 27% respondentów. Według 22% zapytanych poszukujemy rozrywek dostarczających relaksu np. pobyt w hotelu ze strefą SPA. Dla 19% respondentów kluczem udanego wyjazdu city break jest znalezienie niestandardowych atrakcji, które nas zaskoczą. Zdaniem 18% to potrzeba nowych doznań kulinarnych. Według 14% poszukujemy atrakcji dostarczających ciekawej rozrywki, jak na przykład Escape Room czy terenowe gry miejskie.Najchętniej na weekendowe, miejskie wypady wybieramy się według 31% respondentów z partnerem lub partnerką, bo jest to sposób na romantyczne chwile we dwoje. Dla 27% najlepszymi towarzyszami na city break są przyjaciele, gdyż traktują taki wyjazd jako czas na dobrą zabawę. Sporo osób, bo aż 23%, chętnie jedzie solo, ponieważ lubi mieć czas tylko dla siebie, a 19% zabiera ze sobą rodzinę.Oprócz zabytków i popularnych miejsc turystycznych, podczas takich wyjazdów zainteresowaniem cieszą się także lokalne atrakcje związane z realizacja sportów ekstremalnych w powietrzu, za kierownicą, a w przypadku miast położonych nad morzem lub rzeką, również sporty wodne.Aż 78% zapytanych Polaków twierdzi, że city break ma szansę na stałe zadomowić się w polskiej turystyce. Co trzeci respondent postrzega tę formułę wypoczynku jako świetną alternatywę do dłuższego urlopu. Według 26% respondentów z roku na rok coraz więcej Polaków chętnie korzysta z weekendowych, miejskich wyjazdów.