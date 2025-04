Doświadczenia, emocje, przeżycia. W to inwestują polscy konsumenci

Doświadczenia, emocje, przeżycia. Polacy inwestują w nie coraz chętniej. Potwierdzeniem tego jest najnowsze badanie Mastercard, z którego wynika, że aż dla 87% polskich konsumentów kwestią priorytetową jest inwestowanie w spełnianie marzeń. Motywacją do tego jest przede wszystkim chęć budowania niezapomnianych wspomnień, odkrywania świata oraz dzielenia chwil z najbliższymi.

Lokalne atrakcje na fali

Chwytanie chwil i promocyjnych ofert

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podróże Podróżowanie uplasowało się w TOP 3 najcenniejszych doświadczeń według Polaków

Pokolenie Z żądne wrażeń

Nasze badanie pokazało wiele interesujących trendów i zmian w priorytetach finansowych europejskich konsumentów, w tym również Polaków. Coraz więcej osób deklaruje, że oszczędza na codziennych wydatkach, po to, aby pozwolić sobie na spełnienie jednego ze swoich niematerialnych marzeń. Wspomnienia, emocje i niezapomniane chwile mają dla konsumentów coraz większe znaczenie, a biorąc pod uwagę preferencje dopiero wchodzącego na rynek pokolenia Z, możemy spodziewać się, że „wartość” przeżyć będzie rosnąć. Trend ten dostrzegają również marki, które coraz częściej konkurują nie tylko jakością i ceną produktu, ale również ofertą wyjątkowych doświadczeń, dzięki którym ich klienci mogą przeżywać to, czego nie da się przełożyć na pieniądze – mówi Jerzy Hołub, wiceprezes, dyrektor ds. komunikacji i marketingu na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe.

Lista marzeń Polaków

Top 10 najcenniejszych doświadczeń według Polaków na 2025 r:

Aktywności na świeżym powietrzu (91%) Podróże i turystyka (89%) Doświadczenia związane ze zdrowiem i wellness (83%) Doświadczenia rodzinne (79%) Koncerty i wydarzenia muzyczne na żywo (78%) Doświadczenia związane z historią i dziedzictwem kulturowym (78%) Doświadczenia filmowe (78%) Doświadczenia kulinarne (77%) Wystawy sztuki i wydarzenia kulturalne (72%) Spektakle teatralne (69%)

Perspektywa europejska

Europejscy konsumenci odzyskują pewność finansową i zwiększają wydatki uznaniowe, przy czym budżety związane z doświadczeniami plasowane są często wyżej niż wydatki na rzeczy materialne. Stabilizująca się inflacja i rosnąca siła nabywcza pozwalają większej liczbie konsumentów inwestować w przeżycia, dlatego spodziewamy się, że w 2025 r. „doświadczanie” będzie istotnym ogniwem wydatków konsumenckich – komentuje Natalia Lechmanova, główna ekonomistka na Europę w Mastercard Economics Institute.

58% polskich respondentów deklaruje, że w stosunku do ubiegłego roku, zwiększyli swoje budżety na doświadczenia. Dla porównania, w 2024 r. w kategorii wydatków związanych z doświadczeniami, Polacy najchętniej inwestowali w podróże i turystykę (53%), aktywności na świeżym powietrzu (49%) oraz przeżycia związane ze spędzaniem czasu z rodziną (33%).W tegorocznym badaniu Mastercard, 65% ankietowanych konsumentów z Polsci podało, że woli czerpać z atrakcji lokalnych niż międzynarodowych. 71% respondentów tłumaczy to redukcją kosztów podróży, 55% udogodnieniami i łatwością podróżowania, a co drugi respondent przyznaje, że chce wspierać lokalną gospodarkę Badanie Mastercard pokazuje, że polscy konsumenci coraz częściej traktują wydatki na doświadczenia, jako priorytet i najlepszą inwestycję. Wielu z nich ogranicza zakupy materialnych rzeczy, takich jak odzież (40%), czy najnowsze gadżety (33%), aby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na doświadczenia.Co więcej, polscy konsumenci świadomie i racjonalnie podchodzą do kwestii planowania i wydawania pieniędzy przeznaczonych na „wrażenia”. 72% ankietowanych przyznaje, że przed dokonaniem rezerwacji sprawdza i porównuje oferty, aby znaleźć najlepszą okazję, a 77% upewnia się, że aktywność na ich liście marzeń mieści się w założonym budżecie. Dla wielu z nich motywacją do działania jest dzień wypłaty — 39% respondentów czeka z rezerwacją kolejnej przygody właśnie do momentu, gdy wynagrodzenie pojawi się na koncie.2025 rok zapowiada się rokiem przygód – zwłaszcza dla polskich „zetek”. Najbardziej zaangażowani w pogoń za przeżyciami są bowiem reprezentanci pokolenia Z - 68% z nich planuje w tym roku zrealizować przynajmniej dwa lub więcej punktów ze swojej „listy marzeń” związanych z doświadczeniami.Jakie doświadczenia w 2025 r. najbardziej ekscytują polskich konsumentów? Na pierwszym miejscu plasują się aktywności na świeżym powietrzu (91%). Niezmiennie wysoko na liście pozostają również przeżycia związane z podróżowaniem i turystyką (89%), a 28% polskich respondentów planuje w tym roku wydać ponad 4 tys. zł na zwiedzanie świata. Istotne znaczenie mają również doświadczenia związane ze zdrowiem i wellness (83%). Jednak to wydarzenia sportowe odnotowują największy wzrost zainteresowania - aż 62% ankietowanych Polaków planuje w tym roku wziąć udział w przynajmniej jednym widowisku sportowym. Dla Polaków istotne znaczenie mają również rodzinne uroczystości (79%), np. wesela czy urodziny. 36% respondentów przyznało, że czas spędzony z bliskimi jest równie ważny, co samo doświadczenie związane z uroczystością.Wśród 20 ankietowanych krajów, które wzięły udział w badaniu Mastercard, to Rumuni (88%) i Polacy (87%) są najbardziej chętni do realizacji swoich marzeń związanych z doświadczeniami. Pod względem płci, Europejki częściej skupiają się na realizacji jednego dużego marzenia (34%), natomiast mężczyźni chętniej planują spełnić co najmniej dwa, mniejsze cele w tym roku (40%).