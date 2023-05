Rynek turystyki odżywa, podróże służbowe także

Turystyka to jedna z branż, w którą najdotkliwiej uderzyły restrykcje związane z pandemią. Wiele jednak wskazuje na to, że sytuacja na rynku turystycznym już zdołała się unormować, Potwierdzeniem tego są wyniki opracowanego przez Mastercard raportu Travel Industry Trends 2023, który dowodzi m.in., że w pierwszych trzech miesiącach br. wydatki Polaków na przeżycia i doświadczenia, w tym właśnie na podróże, były o 117% wyższe aniżeli w analogicznym okresie 2019 roku. Wzrostowy trend widoczny jest także w podróżach służbowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy popyt na podróże wypoczynkowe będzie się utrzymywał?

Co w bardzo znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostów turystyki globalnej?

Które destynacje cieszą się największą popularnością wśród turystów z Ameryki Łacińskiej?

Więcej wrażeń

Podróżujący ustanawiają nowe szlaki

Coraz więcej podróży służbowych

Ponowne otwarcie Chin kontynentalnych z korzyścią dla turystyki globalnej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podróże wypoczynkowe i służbowe Więcej wydajemy na doświadczenia urlopowe i coraz częściej udajemy się w podróże służbowe

To pierwszy rok od czasu pandemii, bez ograniczeń dla podróżujących. Konsumenci zatem pozwalają sobie na zaspokajanie stłumionych pragnień odkrywania nowych miejsc, spotykania się z przyjaciółmi i rodziną oraz gromadzenia doświadczeń, aby nadrobić stracony czas – powiedziała Natalia Lechmanova, starsza ekonomistka na region EMEA w Mastercard Economic Institute. - Pomimo zmieniających się krajobrazów gospodarczych, wielu konsumentów nadal nie zamierza oszczędzać na podróżach. Perspektywa na rok 2023 wskazuje na trwałe ożywienie i wzrost na rynku turystycznym, który warto wykorzystać. Podróżni jednak są coraz bardziej wymagający – zależy im na wyjątkowych przeżyciach, liczą również na unikatowe doświadczenia. Firmy, które odpowiedzą na te potrzeby mają większą szansę na nawiązanie dłuższych i bardziej wartościowych relacji z podróżującymi. Stawianie klienta w centrum zainteresowania poprzez personalizację i oferowanie szerokiej gamy możliwości wyboru – np. w obszarze płatności - może być istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej oraz lojalności konsumentów – dodaje Natalia Lechmanova z Mastercard.

Jak prognozują eksperci Mastercard Economics Institute, w najbliższym czasie konsumenci podczas podróży będą częściej decydować się na zakup „doświadczeń” (obejmujące wydatki turystów w restauracjach , kasynach, klubach, barach i innych miejscach rozrywki) niż „rzeczy” (obejmujących zakupy turystów podczas wyjazdów turystycznych i służbowych np. żywność w sklepach spożywczych, odzież, kosmetyki, pamiątki).Globalnie, wydatki na doświadczenia w 2022 r. wzrosły o 65% w stosunku do roku 2019. Budżet na zakup produktów podczas wyjazdów zwiększył się w tym samym czasie tylko o 12%. Polacy pod tym względem reprezentują odmienne preferencje zakupowe i w pierwszym kwartale 2023 r. więcej wydali na rzeczy materialne w podróży niż na przeżycia. W obydwu kategoriach odnotowano jednak imponujące wzrosty. W przypadku zakupów rzeczy materialnych budżet Polaków wzrósł o 147% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., a w obszarze doświadczeń w pierwszym kwartale 2023 r. wydaliśmy o 117% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 r.Z raportu Mastercard wynika, że popyt na podróże wypoczynkowe będzie się utrzymywał. Jak zauważyli eksperci, wydatki związane z doświadczeniami rosną w wielu krajach, w których zniesiono restrykcje pandemiczne. Podróżujący zaczynają częściej szukać przeżyć w odległych zakątkach świata - potencjalnie pod wpływem mediów społecznościowych , a także w poszukiwaniu wyjątkowej rozrywki. Niemcy i Hiszpania stają się coraz bardziej popularne wśród turystów z Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone natomiast, które zajmowały 5. miejsce wśród najważniejszych celów podróży europejskich w 2022 r., awansowały na 4. pozycję. Na tę zmianę wpływa nie tylko chęć wyprawy za ocean, ale także słabszy kurs dolara w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najpopularniejsze kierunki turystyczne w Europie pozostały niezmienne. Miłośnicy zwiedzania miast nadal wybierają najczęściej Wielką Brytanię, a plażowicze wybrzeża Hiszpanii i Włoch. Kraje europejskie tradycyjnie napędzane przez turystykę, takie jak Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja, mają szansę skorzystać na wzmożonych podróżach turystów z całego świata.W skali globalnej wydatki na podróże służbowe wzrosły o 25% w okresie od stycznia do marca 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Liczba wyjazdów biznesowych zwiększyła się szczególnie w drugiej połowie 2022 r. i na początku 2023 r. W tym czasie odnotowano o 83% więcej rezerwacji lotów służbowych w stosunku do 2019 r. Z raportu wynika, że największy wzrost popytu na podróże służbowe odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie, odpowiednio o 64% i 42% w okresie od stycznia do marca 2023 roku. W skali globalnej, podróże biznesowe doganiają popularnością wyjazdy turystyczne i obecnie rosną w podobnym tempie – odnotowując średnio 42% wzrost rok do roku w latach 2022-2023.W 2019 r. podróże z Chin kontynentalnych stanowiły 16% wszystkich globalnych wydatków na podróże i transport. Gospodarki w regionie Azji i Pacyfiku są oczywistymi beneficjentami po-pandemicznego otwarcia granic przez Chiny, biorąc pod uwagę ich silne powiązania z handlem międzynarodowym, turystyką, a także bliskość geograficzną. Inne kraje, w których oczekuje się znaczących korzyści zniesienia restrykcji granicznych Chin, obejmują Europę Północną – są to głównie Niemcy i Francja, ale także Brazylia, która może odnotować wzrost eksportu do Państwa Środka w związku z ożywieniem gospodarczym. Beneficjentami będą również polskie miasta. Z raportu Mastercard wynika, że w marcu 2023 r. Chińczycy wydali w Lublinie ponad trzykrotnie więcej na doświadczenia (restauracje, bary, kluby nocne, rozrywkę i rekreacje) niż 4 lata wcześniej. W Poznaniu natomiast wzrost tych wydatków był niemalże dwukrotny. Chińscy turyści, którzy tradycyjnie są bardziej skłonni do luksusowych zakupów niż pozostała część podróżujących, mogą zapewnić źródło wyższych dochodów dla ogólnoświatowej turystyki.