City break - ile kosztuje wypad do miasta?

Pandemia sprawiła, że plany urlopowe Polaków uległy dość istotnej zmianie. Wielu z nas zrezygnowało z zagranicznych wakacji, stawiając na podróże po Polsce i weekendowe wypady. Bohaterem sezonu okazał się właśnie city break, który stał się alternatywą dla dłuższego urlopu. Serwis Prezentmarzeń przyjrzał się, ile wydajemy na miejską turystykę i jakich rozrywek poszukujemy najczęściej. Oto, co udało się ustalić.

Na drogi city break decydują się nieliczni

Rozrywki w cenie

Miasta z szansą na największe wpływy z miejskiej turystyki

Deklaracje ankietowanych wskazują, że największa grupa jest w stanie przeznaczyć na city break od 300 do 500 zł - takiej odpowiedzi udzieli co 3. Polak (34%), wskazując, że woli taki wypoczynek kilka razy w roku niż jeden dłuższy wyjazd. 3 na 10 badanych (29%) gotowych jest przeznaczyć na miejską turystykę od 500 do 700 zł. W tym przypadku wyższe kwoty wynikają z chęci zakosztowania atrakcji. Co 5. Polak (21%) zamyka budżet na city break w kwocie od 200 do 300 zł, wskazując, że tyle wystarczy, aby spędzić miły weekend w mieście. 16% respondentów deklaruje, że gotów jest na wydatek przekraczający 1000 zł.Jak pokazały wyniki sondy „City break po polsku” najchętniej poszukujemy i inwestujemy w weekendowe rozrywki powiązane z aktywnością ruchową, a nawet ze sportami ekstremalnymi – jak uważa 27% respondentów.Skok na bungee, lot w tunelu aerodynamicznym to niestandardowe atrakcje, które są dostępne w polskich miastach i cieszą się coraz większym zainteresowaniem pasjonatów miejskiej turystyki.Dla 22% zapytanych idealny wyjazd weekendowy do wybranego miasta powinien być powiązany z relaksem, dlatego ich celem jest pobyt w hotelu ze strefą SPA. Dla 19% respondentów kluczem udanego wyjazdu w formule city break jest znalezienie niestandardowych atrakcji, które mogą ich zaskoczyć. Zdaniem 18%, do wyboru weekendowych, miejskich wyjazdów przyczynia się potrzeba odkrywania nowych doznań kulinarnych, dlatego poszukują restauracji ze świetną kuchnią i ciekawymi daniami.Wśród lokalizacji najchętniej wybieranych na city break, jak potwierdzają odpowiedzi respondentów sondy serwisu Prezentmarzeń, króluje Trójmiasto, Zakopane, Kraków i Warszawa. Powodzeniem wśród Polaków, którzy lubią wyjazdy w formule weekendowej, cieszą się także Wrocław, Poznań oraz Katowice.Aż 78% zapytanych Polaków uważa, że city break ma szansę na stałe zadomowić się w polskiej turystyce. Co trzeci respondent twierdzi, że jest to bardziej oszczędna forma wypoczynku i przede wszystkim dobry sposób na atrakcyjne spędzenie czasu.