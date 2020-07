City break zamiast urlopu. Ile kosztuje?

W dobie pandemii city break stał się atrakcyjną alternatywą dla dłuższych wojaży, z których wielu Polaków po prostu zrezygnowało. Z sondy zrealizowanej przez Prezentmarzeń wynika, że tego rodzaju wypad zaplanowało w te wakacje aż 7 na 10 Polaków. Które lokalizacje wybieramy na city break? Ile gotowi jesteśmy wydać?

Najczęściej wybierane miasta na city break

Jaką kwotę jesteśmy skłonni wydać na city break?

Wakacje 2020 są inne niż wszystkie. Ze względu na ciągle zagrażające nam zakażenie koronawirusem wielu Polaków postawi tego lata na krótsze wypady i to głównie w granicach naszego kraju. Potwierdzają to rezultaty sondy zrealizowanej przez Prezentmarzeń. Aż 77% jej respondentów przyznało, że city break stał się obecnie alternatywą dla pełnowymiarowego urlopu wypoczynkowego Z sondy wynika, że dla 33% Polaków jest to bardziej ekonomiczna forma wypoczynku. Podobna grupa respondentów uważa z kolei, że city break to szybki sposób na atrakcyjne spędzenie czasu, co 10. z zapytanych wskazuje, że krótki wypad jest idealnym rozwiązaniem w czasie zagrożenia koronawirusem.Wyjazdy w formule city break, jak potwierdzają odpowiedzi respondentów, są pozytywnie postrzegane przez Polaków. Dla 25% zapytanych to dobry sposób na intensywne zwiedzania miasta. Zdaniem 21% to świetna alternatywa na wypoczynek, gdy nie mamy dłuższego urlopu. Według 16% to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy poczuć atmosferę danego miasta i spróbować lokalnych rozrywek. City break jest także postrzegany jako kolejny trend, który przywędrował do nas za granicy – 13% odpowiedzi oraz coraz modniejsza forma wypoczynku – 11% odpowiedzi.Na pierwszym miejscu wśród polskich lokalizacji wskazywanych jako najlepsze na city break znalazło się Trójmiasto – 21% odpowiedzi. Na drugim miejscu respondenci najczęściej wybierali Zakopane – 19% odpowiedzi. Na trzecim miejscu pojawił się Kraków – 16% wskazań, a na czwartym Warszawa – 15% odpowiedzi.Zdaniem 21% respondentów sondy „City break po polsku” już w kwocie 200-300 zł można miło spędzić weekend. Dla 34% budżet na city break oscyluje na poziomie 300-500 zł, gdyż są to osoby, które wolą wyjechać kilka razy w roku na weekendowy wypad niż na długie wakacje. Według 29% respondentów wystarczająca kwota to 500-700 zł, ponieważ lubią podczas wyjazdu spróbować ciekawych atrakcji. Dla 16% budżet na city break przekracza 1000 zł z założeniem, że taka formuła wyjazdu zastępuje wakacje.Jak pokazały wyniki sondy, Polacy szukają głównie atrakcji związanych z aktywnością ruchową, a nawet ze sportami ekstremalnymi – jak uważa 27% respondentów. Według 22% zapytanych poszukujemy rozrywek dostarczających relaksu takich jak pobyt w hotelu ze strefą SPA. Dla 19% respondentów kluczem udanego wyjazdu city break jest znalezienie niestandardowych atrakcji, które ich zaskoczą. Zdaniem 18% wyjazdowi towarzyszy potrzeba nowych doznań kulinarnych.