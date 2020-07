Praca sezonowa: jakie oczekiwania pracowników?

Oferty pracy sezonowej wprawdzie pojawiły się i w tym roku, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w poprzednim sezonie. Polacy, którzy poszukują dorywczego zajęcia, mają szansę na zatrudnienie przede wszystkim w branży budowlanej, w hotelarstwie i gastronomii, a także na stanowiskach kasjerów, kierowców i kurierów. Liczy się dla nich przede wszystkich wymiar czasu pracy, atrakcyjność miejsca pracy oraz rodzaj umowy. Oczekiwana stawka godzinowa to najczęściej od 15 do 20 zł - wynika z badania zrealizowanego przez OLX.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których branżach poszukiwać ofert pracy sezonowej?

Co motywuje Polaków do podjęcia dorywczej pracy?

Jakich zarobków oczekują?

Jaką odległość są skłonni pokonywać w drodze do pracy?



– Najwięcej ofert pracy sezonowej jest w sektorze budowlanym, branży hotelarsko-gastronomicznej, na stanowiskach kasjerów, kierowców i kurierów. W tych branżach najchętniej szukają też zatrudnienia pracownicy sezonowi. Dopiero na piątym miejscu pod względem popularności znalazła się praca w rolnictwie i hodowli – mówi Tomasz Grzechnik, dyrektor kategorii Praca w OLX.



Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez OLX, analogicznie jak miało to miejsce w minionym roku, najwięcej ofert pracy sezonowej pojawia się w dużych miastach, jednak i one notują w tym roku spadki ilości ogłoszeń. I tak np. w Warszawie sięgają one 39 proc., we Wrocławiu 42 proc., a w Poznaniu 28 proc. Jednocześnie warto zaznaczyć, że są również miejsca, w który pracy sezonowej jest więcej niż przed rokiem, tak jest np. w Rzeszowie (wzrost o 16 proc.).Pracę sezonową podejmujemy ze względu na chęć dodatkowego zarobku, najlepiej w krótkim czasie. Najpopularniejszy okres to dwa do trzech miesięcy.Wszyscy respondenci deklarują, że sprawdzają pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia. Najczęściej informacji szukają w internecie lub oglądają miejsce pracy. Blisko 1/3 ankietowanych podejmuje pracę z polecenia, wcześniej pytając o pracodawcę swoich znajomych.Istotne są też warunki, na jakich ma zostać podjęta praca sezonowa. Pierwszym i najważniejszym jest wymiar pracy. Również miejsce pracy powinno być atrakcyjne, dopiero na trzecim miejscu znalazł się rodzaj umowy. Większość respondentów to ludzie młodzi (55 proc. to studenci), trudno więc dziwić się tym motywacjom. Na czwartym miejscu znalazła się gwarancja ubezpieczenia, a dalej dojazd i zakwaterowanie.Jak wynika z danych serwisu OLX, sezonowego zajęcia szukamy jak najbliżej domu. Do pracy oddalonej o 5 km jest gotowych dojeżdżać aż 28 proc. badanych. Na dojazd powyżej 100 km zdecydowałoby się zaledwie 9,5 proc. badanych.Ankietowani zapytani o chęć podjęcia pracy za granicą w ponad 70 proc. odpowiedzieli: „nie”. Chętniej do pracy za granicę pojadą jednak mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (zaledwie 12,5 proc.).Różnice względem płci widać też w oczekiwaniach dotyczących finansów. Jak się okazuje, wynagrodzenia powyżej 20 zł brutto za godzinę pracy oczekuje zaledwie 8,5 proc. kobiet, a mężczyzn – ponad 20 proc. Na najpopularniejsze stawki, między 15 a 20 zł za godzinę, zgodziłoby się 70 proc. panów i niemal 80 proc. pań.