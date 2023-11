Praca dorywcza na święta: sezonowa oferta nie tylko dla Mikołaja

To już ostatni dzwonek, aby poszukać pracowników, którzy wspomogą firmę w gorącym okresie przedświątecznym. Pracodawcy ciągle jeszcze rekrutują, a kandydatów nie brakuje. I nie ma w tym nic zaskakującego, bo praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem to atrakcyjny sposób na podreperowanie budżetu, szczególnie, gdy na horyzoncie mamy niemałe wydatki. Jak prezentuje się rynek pracy sezonowej w przeddzień świąt? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy materiał Grupy Progres.

Przeczytaj także: Nie tylko Mikołaj. Jakie jeszcze świąteczne oferty pracy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie oferty pracy są dostępne przed świętami Bożego Narodzenia?

Jakie oczekiwania wobec świątecznych pracowników mają pracodawcy?

Ile zarabia święty Mikołaj?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jaka praca dorywcza na święta? Obecnie osoby zainteresowane sezonowymi pracami świątecznymi mogą wybierać w ofertach etatów w handlu, produkcji, TSL oraz usługach. Zarabiać można jako kasjer, pracownik obsługi klientami, kierowca i kurier, przy wykładaniu towarów czy kompletowaniu zamówień. Pojawiają się również propozycje dla Mikołaja, śnieżynki oraz elfów.

To już ostatni moment zarówno na szukanie pracowników, jak i pracy w sezonie zimowym. W tym roku ten rekrutacyjny czas należy do wyjątkowych, bo w żadnej mierze nie pokrywa się on z naszymi doświadczeniami z lat ubiegłych. Dotychczas w październiku mieliśmy już skompletowaną dużą część załogi dla naszych klientów. Rekrutacja na sezon zimowy trwała od połowy sierpnia i była równomiernie rozłożona na wiele tygodni. W tym roku jest inaczej, pik rekrutacyjny był wysoki, ale krótki – mówi Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics z Grupy Progres i dodaje, że klienci do ostatniej chwili czekali z decyzjami dotyczącymi zapotrzebowania na pracowników oraz terminów pierwszych wdrożeń osób, które będą pracowały w wysokim sezonie zimowym. Przez to rekrutacje skumulowały się w jednym czasie.

Wiele stanowisk nie wymaga specjalistycznej wiedzy czy dużego przygotowania i może je zająć praktycznie każdy, kto chce pracować lub dorobić do wynagrodzenia. Widzimy, że takich osób – w porównaniu do 2022 r. – jest obecnie więcej i to zarówno wśród Polaków, jak i obcokrajowców – mówi Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowej w Grupie Progres. – Na pracę sezonową, która nie wymaga długofalowego zaangażowania, a pozwala podreperować budżet, można liczyć od listopada nawet do końca stycznia, ponieważ co roku po okresie wyprzedaż następuje „sezon zwrotów”, które ktoś musi obsłużyć – dodaje Natalia Myskova.

Etaty świąteczne z pewnością są też dobrą okazją do negocjacji stawek, bo poszukujący pracowników przebijają swoje oferty, żeby przyciągnąć do siebie kandydatów w tym trudnym czasie. Niemniej, jeśli chodzi o warunki pracy, to z negocjacjami może być ciężej, bo wiele obowiązków trzeba wykonać w określonych przez przełożonego godzinach i tu elastyczność jest raczej na niższym poziomie – mówi Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics z Grupy Progres.

Według badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor w ubiegłym roku na święta Bożego Narodzenia Polacy planowali wydać średnio 1157 zł. Największa część tej kwoty przypadła na prezenty świąteczne (średnio 431 zł) oraz na jedzenie (średnio 426 zł). Wydatki na inne kategorie, w tym ozdoby, wyjazdy czy środki czystości zamykały się w przedziale od 50 do 110 zł.Mimo że w tym roku ceny nie należą do najniższych, a wielu mieszkańców naszego kraju narzeka na swój budżet, to nie odmówią sobie organizacji świąt, kupowania prezentów i przygotowania tradycyjnych potraw. Najnowsze prognozy Mastercard SpendingPulse wskazują, że na szczycie tegorocznej listy życzeń polskich konsumentów znajdzie się odzież i biżuteria. Przewiduje się, że w Polsce wydatki na biżuterię wzrosną o +4,3 proc., ale te na odzież, mimo że będą, to jednak niższe o -5,3 proc. w porównaniu r/r.Oczekuje się także, że wydatki na podstawowe produkty, takie jak artykuły spożywcze, da się odczuć, głównie z powodu inflacji, ale także chęci kupujących do delektowania się przysmakami zarezerwowanymi na specjalne okazje. Jednak w Polsce wskaźnik ten będzie mniejszy niż przed rokiem o -7,3 proc. Poprawę ma odnotować np. sektor HoReCa – między 1 listopada a 24 grudnia tego roku, polscy konsumenci wydadzą w restauracjach o 21,6 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.Bez względu na planowane wydatki klientów ożywienie widać w sektorach, które tradycyjnie w tym czasie są oblegane przez klientów np. w handlu, produkcji czy usługach, gdzie wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych w tym czasie rośnie w porównaniu do tradycyjnych miesięcy roku. Tu też najłatwiej o pracę, jeśli chcemy przed świętami podreperować swój domowy budżet.Obecnie osoby zainteresowane sezonowymi pracami świątecznymi mogą wybierać w ofertach etatów w handlu, produkcji, TSL oraz usługach. Zarabiać można jako kasjer, pracownik obsługi klientami, kierowca i kurier, przy wykładaniu towarów czy kompletowaniu zamówień. Pojawiają się również propozycje dla kandydatów gotowych wcielić się w różne postacie– Mikołaja, śnieżynki oraz elfy, sprzedawać choinki i obsługujących stoiska świąteczne oraz pakować prezenty. Poszukiwani są też chętni do zrealizowania usług związanych z przygotowaniami do Świąt, a jednocześnie wzrasta liczba osób oferujących tego typu wsparcie.Według danych SeniorApp największym zainteresowaniem cieszą się usługi kompleksowego posprzątania mieszkania, mycia okien, ale też opieki nad osobą chorą w okresie świątecznym. Z danych platformy wynika, że stawki za tego typu usługi wzrosły o 15-20 proc. w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Kumulacja zamówień dot. prac domowych i przygotowania do świąt, a tym samym możliwości zarobienia prognozowana jest na koniec drugiego i trzeci tydzień grudnia.Oczekiwania co do świątecznych pracowników to przede wszystkim obowiązkowość i sumienność, a także chęć i zapał do pracy oraz gotowość do wykonywania obowiązków nieraz w trudniejszych warunkach, bo np. na świeżym powietrzu, czy tej na zmiany, w weekendy albo w godzinach nocnych. Od osób wcielających się w rolę Świętego Mikołaja czy śnieżynki wymaga się dobrego kontaktu z dziećmi, kreatywności i pewnych zdolności aktorskich.Chętni do pracy w tegorocznym sezonie zimowym mogą zarobić więcej o ok. 30 proc. w porównaniu do 2022 r. Stawki godzinowe brutto dla prac typowo przedświątecznych – niewymagających doświadczenia wahają się pomiędzy 30 zł a 40 zł, a w niektórych przypadkach dochodzą do 45 zł i uzależnione są od rodzaju wykonywanych czynności. Na rynku pojawiają się też etaty, w których oferowane są minimalne stawki godzinowe – 23,50 zł, które można zwiększyć premią od sprzedaży np. choinek czy świątecznych gadżetów. W przypadku Mikołaja czy elfów – za 30-minutową wizytę można zarobić od 300 do 400 zł (Mikołaj) lub 100 – 250 zł (elf/śnieżynka). Siwobrodego poszukują osoby indywidualne, centra handlowe i firmy – na swoje Christmas Parties. Jednak zamawiający taką usługę muszą pamiętać, że swoimi prawami cenowymi rządzić się będą jednak odwiedziny w wigilię – za godzinę pracy trzeba zapłacić nawet 800 zł, jeśli Mikołaj i jego pomocnicy oprócz wręczenia prezentów zaśpiewają też kolędy i zrobią sobie zdjęcia z dziećmi.Natalia Myskova dodaje, że to oczywiście może być minusem dla kandydatów, bo gotowość do pracy na zmiany czy nocą nie zawsze jest na wysokim poziomie. Jednak na ogół górę bierze chęć na codzienne wydatki, których nie pokrywa np. nasze obecne wynagrodzenie w krótkim czasie, a grudzień i styczeń są ku temu doskonałą okazją.