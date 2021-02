Praca za granicą: gdzie i jakie zarobki?

Praca za granicą ciągle budzi wśród Polaków duże zainteresowanie, więc wielu z nas powinny ucieszyć wieści napływające z najnowszego raportu europa.jobs. Wynika z niego, że aż 60% zagranicznych pracodawców gotowych jest zatrudniać nas długoterminowo, a 40% oferuje nam pracę tymczasową, sezonową i dorywczą. Średnia stawka godzinowa brutto to 15,06 EUR. Wśród krajów, do których Polacy wyjeżdżają najchętniej, prym niezmiennie wiodą Niemcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie zarobki w pracy za granicą można liczyć?

Jakie nowości i udogodnienia dla pracodawców i pracowników pojawiły się w związku z pandemią?

Czy zagraniczni pracodawcy oferują Polakom pracę na stałe?



Zarobki w pracy za granicą

Pandemia i czasowe zamknięcie granic

Nowości i udogodnienia dla pracodawców i pracowników w związku z pandemią

możliwość publikacji tzw. pilnych rekrutacji

darmowe ogłoszenia dla branży medycznej

stworzenie grupy na Facebooku “Praca w czasach pandemii - pomoc dla Polaków w Polsce i za granicą”

informowanie na bieżąco o najnowszych obostrzeniach w Polsce i Europie.

W związku z epidemią wdrożyliśmy szereg działań, które mają chronić naszych pracowników tymczasowych, zarówno tych pracujących już w Holandii, jak i tych, którzy dopiero aplikują do pracy. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki testów realizowanych w ogólnodostępnych placówkach w Holandii uruchomiliśmy własne centra testowe Covid. Co istotne z powodzeniem prowadzimy zdalną rekrutację pracowników - komentuje Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

Zachód oferuje Polakom pracę na stałe

Najpopularniejsze destynacje

Najpopularniejsze branże

Aplikacje według stanowisk

Zainteresowanie pracą za granicą nadal jest duże, co widzimy podczas rekrutacji i co wynika także z naszego Barometru Rynku Pracy, czyli badania, które regularnie przeprowadzamy. Zgłaszających się motywuje niestabilna sytuacja na rynku pracy, w szczególności zwolnienia w branżach bezpośrednio dotkniętych restrykcjami i niepewność co do perspektyw zatrudnienia w tych sektorach. Początek roku pokazuje, że ten trend może się utrzymać - komentuje Katarzyna Wachowska, Workservice, Kierownik ds. Rekrutacji Zagranicznych.

Przed nami rezultaty raportu “Praca za granicą w 2020 roku. Wpływ pandemii na rynek pracy tymczasowej”. Podstawą opracowania był przegląd ofert pracy, które pojawiły się w minionym roku na łamach portalu europa.jobs. Ich analiza pokazała, że zapotrzebowanie zagranicznych pracodawców na personel z Polski mimo chwilowego przestoju wraca na stały, wysoki poziom, co dodatkowo potwierdzają specjaliści. W raporcie postawione zostały również hipotezy na temat nadchodzących miesięcy w pracy tymczasowej W 2020 roku średnia stawka godzinowa średnio wynosiła 15,06 EUR brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie to ok. 2 785 EUR brutto. Poziom zarobków nieco się zmienił w porównaniu do poprzedniego roku, lecz w dalszym ciągu wyjazd do pracy za granicę oznacza kilkukrotnie wyższe zarobki. Liderem wśród oferowanych zarobków jest Szwajcaria z średnią stawką - 29,65 EUR za godzinę brutto. Nieco mniej, ale wciąż sporo można zarobić w Irlandii - nawet 15,65 EUR za godzinę brutto.Jak wygląda sytuacja w najpopularniejszych krajach wśród naszych rodaków? W Niemczech średnia stawka godzinowa wynosi - 12,85 EUR za godzinę brutto, w Holandii - 10,25 EUR za godzinę brutto, a we Francji - 11,35 EUR za godzinę netto. Wysokie stawki oferowane są także w Austrii - 13,45 EUR za godzinę brutto oraz w Belgii - 15,25 EUR za godzinę brutto.Początek 2020 roku zapowiadał się wyjątkowo dobrze dla branży pracy tymczasowej. W styczniu i lutym można było zaobserwować bardzo duże zainteresowanie wyjazdami do pracy za granicę - liczba aplikacji i odsłon serwisu była rekordowa.Od połowy lutego (czyli od momentu pojawienia się pierwszych powszechnych informacji o koronawirusie za granicą) zainteresowanie zaczęło maleć, co odbiło się na statystykach. Po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń w połowie marca odnotowaliśmy 55% spadek w liczbie wysyłanych aplikacji na oferty pracy. Dopiero od połowy kwietnia, po częściowym zniesieniu obostrzeń i pierwszych sygnałach o otwieraniu granic, zainteresowanie pracą za granicą zaczęło rosnąć. Druga fala pandemii, która przypada na jesień, również zostawiła ślad w statystykach. Znów można było prześledzić znaczny spadek ruchu na stronie wraz ze zmniejszeniem liczby aplikacji. Listopad - grudzień był okresem wzrostu, często podyktowany chęcią zarobienia dodatkowych pieniędzy przed Świętami Bożego Narodzenia.Zarówno pracodawcy jak i portale ogłoszeniowe, takie jak europa.jobs musiały zmierzyć się z wyzwaniami i dostosować dostarczanie swoich usług do wprowadzanych obostrzeń. Portal europa.jobs w czasie panującej pandemii wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kandydatów oraz pracodawców. Wprowadzono następujące zmiany:Pracodawcy bezpośrednio współpracujący z kandydatami do pracy, którzy znaleźli się w trudnym położeniu, decydowali się na ułatwienia związane z bezpieczeństwem podejmowania pracy i dojazdów do pracy.W 2020 roku w dalszym ciągu utrzymuje się trend na stałą pracę za granicą - 60%. W porównaniu do 2019 roku, procent zatrudnienia na stałe wzrósł o 4 punkty procentowe. Na drugim miejscu niezmiennie pozostaje praca tymczasowa - 37%.Sytuacja dosyć mocno się zmieniła, jeśli chodzi o formę zatrudnienia. Z przewagą, w 48,15% pracodawcy oferują umowę zagraniczną (czyli umowę w kraju zatrudnienia). Umowa o pracę znajduje się na 2 miejscu z wynikiem - 36,70% (gdzie w 2019 był to wynik 56%). Jest to przesłanką zwiększenia zaufania wobec polskich pracowników za granicą, jak również efekt ograniczonej możliwości korzystania z usług agencji pracy z powodu pandemii.Podobnie jak w 2019 roku, liderem destynacji zarobkowych pozostają Niemcy (52,65% w skali wszystkich ofert). Na drugim miejscu niezmiennie pozostaje Holandia, choć procent ogłoszeń zmalał (z 24% w 2019 r. do 16,65% w 2020 r.). Powodem bez wątpienia jest pandemia i zamknięcie granic. Wjazd do Niemiec był łatwiejszy i przez długi czas niemieckie władze nie zamykały całkiem granic dla polskich pracowników.Na trzecim miejscu znalazła się Belgia, w porównaniu do 2019 jest znaczny wzrost ofert w tym kraju (ok. 5% w 2019 do 8% w 2020 r.). Belgia również zrezygnowała z całkowitego zamknięcia granic, co przełożyło się na zwiększenie liczby ogłoszeń na europa.jobs.Natomiast w 2020 r. drastycznie zmalała liczba ofert z Francji. Niestety sytuacja epidemiologiczna w tym kraju spowodowała zmniejszenie napływu emigrantów zarobkowych, w tym z Polski. Procent opublikowanych ogłoszeń z Francji w 2019 r - 7,52%, a w 2020 - ok. 4%. Pandemia oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynęły na spadek liczby ogłoszeń z tego kraju (z 1,53% w 2019 r. do 0,9% w 2020 r.).Co ciekawe - praktycznie dwukrotnie zwiększyła się liczba ofert z Polski, co również zostało spowodowane częściowym zamknięciem granic i tym samym brakiem możliwości nawiązywania współpracy z zagranicznymi kontrahentami (z 1,64% w 2019 r. do 3,1% w 2020 r.).W 2020 roku na portalu europa.jobs największą liczbę ofert odnotowano w branży budowlanej oraz prace na magazynie (19% oraz 10%). Praca fizyczna, branża produkcyjna oraz motoryzacja zamykają 5 najpopularniejszych branż 2020 roku.W tych sektorach opublikowano nieco mniej ofert pracy (poniżej 6%): spawalnictwo, opieka/pomoc w domu, elektryka/elektronika, instalacje/montaż/serwis. Nie da się również nie zauważyć jak pandemia przełożyła się na zmianę w funkcjonowaniu niektórych branż. Znacząco zmniejszyła się liczba aplikacji oraz ofert w branży turystycznej i gastronomicznej.W branży medycznej odnotowano wzrost liczby opublikowanych ofert wraz z liczbą wysłanych aplikacji.W 2020 roku Kandydaci najchętniej aplikowali na poniższe stanowiska:Do rzadziej wybieranych, lecz nadal popularnych stanowisk w 2020 roku należy zaliczyć: operatora wózka widłowego (2,20%), elektryka budowlanego (1,56%), pracownika budowlanego (1,52%) oraz malarza budowlanego (1,44%) oraz spawacza (1,14%).Warto zauważyć, że stanowisko opiekun osoby starszej w ciągu 2 poprzednich lat znajdowało się w czołówce publikowanych ofert. W 2020 roku liczba aplikacji (i ofert) na stanowisko opiekun osoby starszej widocznie zmalała (1,03%).