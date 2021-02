Oferty pracy: czy spece od e-commerce mogą narzekać?

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na wszystkich właściwie dziedzinach życia i gospodarki, nie omijając przy tym branży handlowej. Handel stacjonarny bardzo mocno hamował, a niektórzy jego przedstawiciele stracili w ogóle możliwość działania w tradycyjnych kanałach. W takich realiach musiało dojść do gwałtownego rozkwitu handlu elektronicznego. Skutkiem ubocznym takiej sytuacji jest wzmożony popyt na specjalistów od e-commerce oraz znaczny wzrost oferowanych im stawek.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wynagrodzenia oferowane są specjalistom od e-commerce?

W których obszarach zaznacza się największy rozkwit internetowego kanału sprzedaży?

Jakie branże zgłaszają popyt na specjalistów od e-commerce? ?



W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął. W efekcie osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży internetowej są dziś na wagę złota i mogą przebierać w ofertach pracy. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniami można znaleźć ponad 1400 rekrutacji na stanowiska e-commerce – komentuje Elżbieta Sobiech, ekspert ds. rekrutacji digital i e-commerce w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Jakie branże poszukują specjalistów od e-commerce?

Największy rozkwit internetowego kanału sprzedaży obserwujemy w obszarach:

Retail – szczególnie w kategorii spożywczej i produktów świeżych, elektroniki użytkowej, a także remontowo-budowlanej i meblarskiej.

FMCG – środki czystości i produkty kosmetyczne.

Apteki – leki, suplementy diety.

Bankowość i ubezpieczenia – dalszy rozwój bankowości elektronicznej i usług on-line.

Home delivery – nieograniczone dostawy do domu, nie tylko z restauracji, ale również m.in.: sklepy convinience, apteki, kawa ze stacji, fachowa pomoc.

Zarobki - czy opłaca się pracować w e-commerce?

W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15% rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację on-line – mówi Elżbieta Sobiech z Devire.

Strategiczna rola digitalu

Branża potrzebuje menedżerów z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą i wdrażaniu dużych projektów strategicznych. W związku z tym na ciekawe oferty mogą liczyć również kandydaci z doświadczeniem z firm consultingowych – podsumowuje Elżbieta Sobiech.

