IAB Polska: reklama online przezwyciężyła pandemię?

Jest już najnowsza odsłona cokwartalnego badania IAB Polska/PwC AdEx. Tym razem niesie ona znacznie lepsze wieści niż jej dwie poprzedniczki. Okazuje się bowiem, że polski rynek reklamy online nie uniknął wprawdzie negatywnych skutków pandemii, ale trzeci kwartał minionego roku przyniósł mu już wyraźne ożywienie i bardzo oczekiwany, dodatni wynik. Całkowita wartość rynku w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 pozostała jednak na delikatnym minusie (-0,4%).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentowały się wydatki na reklamę po trzech kwartałach 2020?

Które z branż nie szczędziły pieniędzy na reklamę?

Na który z rodzajów reklamy online wydano najwięcej?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wydatki na reklamę po 3 kwartałach 2020 Dynamika rynku okazała się tylko o 0,4% niższa aniżeli w analogicznym okresie minionego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Na początku minionego roku absolutnie nic nie wskazywało, aby rynek reklamy online już za chwilę miał pikować - jego dynamika w pierwszych miesiącach roku osiągnęła poziom 9-12%. Kolejne miesiące, z oczywistych powodów okazały się znacznie gorsze, ale prawdziwym wstrząsem zaowocował marzec (-15%).Od marca do czerwca rynek skurczył się o ponad 130 mln zł, jednak IAB Polska, że były to także miesiące, w których było już widać mozolną odbudowę kondycji komunikacji cyfrowej.Sierpień przyniósł wreszcie przełomowy indeks +2%, zaś wrzesień zakończył się na poziomie +6%. Trzeci kwartał był więc pierwszym trymestrem na całkowitym plusie, co więcej – charakteryzował się stopniowo rosnącym tempem. Wszystkie te mechanizmy przełożyły się na skurczenie się rynku w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku zaledwie o 14 mln zł, a obserwowany trend pozwala na dość optymistyczne, choć wciąż ostrożne, prognozy zakończenia całego roku na plusie.Dla przypomnienia – co warte odnotowania – wystarczyłoby, aby w minionym roku wartość rynku reklamowego online wzrosła o 1%, by przekroczyć rekordową granicę 5 mld zł.Ogólny obraz rynku nie uległ drastycznej zmianie – dominuje nadal reklama graficzna (obejmująca formaty statyczne oraz wideo) z udziałem na poziomie 43%. Marketing w wyszukiwarkach, który zanotował dość wysoki indeks wzrostu, istotnie nadrobił w stosunku do lidera pozyskując prawie 4 p.p. udziałów w całym torcie reklamowym i osiągając dzięki temu 36%.Największą dynamikę ponownie zanotowała reklama sprzedawana w urządzeniach mobilnych (+13%) oraz w modelu programmatic (+15%). Formaty te są obecnie kluczowymi motorami rozwojowymi reklamy online.Analizując wyniki badania warto zwrócić także uwagę na kategorię „reklama natywna oraz content marketing”, dotychczas nie prezentowaną w badaniu AdEx. Jej wartość na tyle urosła, że przegoniła pod względem udziału e-mail marketing. W ostatnim podsumowaniu badania została więc wyodrębniona jako oddzielna kategoria w drzewku formatów. Jej dynamika po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich badanych formatów (+66%). Jest to nominalnie wciąż dość mały segment rynku, jednak przy tempie rozwojowym konsekwentnie sięgającym kilkudziesięciu procent, jego wartość wkrótce będzie liczona w setkach milionów.Biorąc pod uwagę podział branżowy – ranking reklamodawców nie uległ żadnym istotnym zmianom. Największą dynamikę odnotowały segmenty „komputery i AV” oraz „chemia gospodarcza” – obydwa w okolicach 100%.