Reklama online pobiła nowy rekord

Miniony rok reklama w internecie może zaliczyć do udanych Potwierdzeniem tego są doniesienia najnowszego opracowania IAB AdEx badającego wysokość wydatków reklamowych. Wynika z nich, że w minionym roku rynek reklamowy online zdołał utrzymać dwucyfrowe tempo rozwojowe, za sprawą czego wartość całego segmentu wyniosła rekordowe 7,8 mld zł. Największe budżety tradycyjnie już charakteryzowały takie branże jak: "motoryzacja", "farmaceutyki, leki" oraz "nieruchomości".

Utrzymująca się wysoka dynamika wzrostu wydatków na reklamę cyfrową jest bardzo dobrą wiadomością nie tylko dla branży. Wydatki reklamowe są jak papierek lakmusowy dla gospodarki, a 12,6% wzrostu reklamy cyfrowej, która w ubiegłym roku stanowiła 53% całości wydatków reklamowych, wskazuje zarówno na bardzo dobry stan branży, jak i dobrze rokuje dla całości obrotu gospodarczego w Polsce. Sama struktura wydatków w poszczególnych segmentach nie jest zaskoczeniem i jest typowa dla dojrzałych rynków europejskich. Po tak dobrym roku 2023 z optymizmem patrzymy na rok bieżący, oczekując dalszych wzrostów – Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Choć sezonowość wydatków reklamowych zwykle najwyższą dynamikę osiąga w ostatnim kwartale roku, gdy okołoświąteczne aktywności marek nabierają największego tempa, w przypadku komunikacji marketingowej online ostatni trymestr roku 2023 był nieco słabszy. Tempo rozwojowe reklamy cyfrowej osiągnęło wówczas 10%.Jednakże dzięki wcześniejszym kwartałom – a w szczególności pierwszemu i trzeciemu, w których odnotowano dynamikę sięgającą 15% – na koniec roku wartość tego kanału wzrosła o 870 mln zł, co przełożyło się na kolejny rekord na poziomie 7,8 mld zł przy dynamice rok do roku wynoszącej 12,6%.Polski rynek reklamy internetowej jest już na tyle dojrzały, że jego ogólny obraz nie ulega istotnym zmianom. Dominuje reklama graficzna (obejmująca statyczny display oraz wideo) pozyskująca 44% udziału. Jej dynamika wyniosła 8%, a motorem napędowym tego formatu było w dużym stopniu wideo online. SEM, pozyskujący prawie jedną trzecią tortu reklamowego online, odnotował indeks wzrostu na poziomie 14%. Wysoki indeks odnotowały ponownie ogłoszenia (+23%). Jedynie e-mail zanotował nieznaczny spadek (-1%).Wzrosty odnotowano także we wszystkich kluczowych kanałach sprzedaży reklamy online: w modelu programmatic, w urządzeniach mobilnych oraz w mediach społecznościowych.Biorąc pod uwagę podział branżowy – ranking reklamodawców nie uległ istotnym zmianom. Największe wzrosty wartości odnotowały branże: „motoryzacja”, „farmaceutyki, leki” oraz „nieruchomości”.