8 na 10 Polaków uważa, że galerie handlowe są dziś bezpieczne

4 maja br. swoje drzwi dla klientów ponownie otwarły galerie handlowe. Od tego czasu upłynęło już ponad 6 tygodni, które wyraźnie pokazały, że Polacy coraz śmielej odwiedzają sklepy, nie obawiając się przy tym nadmiernie o swoje bezpieczeństwo. Potwierdzeniem tego są badania, które przeprowadziła agencja badawcza Inquiry wraz z Polską Radą Centrów Handlowych (PRCH).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Zakupy w galerii 79% Polaków czuje się bezpiecznie w galeriach handlowych.

Z prezentowanych danych dowiadujemy się, że kolejne etapy znoszenia obostrzeń, związanych z COVID-19, przekładają się na zwiększony ruch w galeriach handlowych, dlatego klienci i pracownicy tym bardziej powinni zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa. Przed pójściem na zakupy, do kina, na siłownię czy na plac zabaw z dzieckiem, warto zajrzeć na profile społecznościowe kampanii #kupujebezpiecznie, gdzie znajduje się mnóstwo sprawdzonych, rzetelnych porad i sugestii dotyczących bezpieczeństwa. Chcemy, by każdy, kto zdecyduje się na zakupy w obiekcie handlowym, czuł się komfortowo, jednak czy rzeczywiście tak będzie, zależy od nas wszystkich – komentuje Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager, PRCH



Na dostosowanie swojego funkcjonowania do nowych zasad i reżimu sanitarnego właściciele i zarządcy galerii handlowych mieli zaledwie kilka dni. Najwyraźniej jednak dość dobrze poradzili sobie z dodatkowymi wymaganiami. Ze wspólnego badania Inquiry i PRCH „Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków” wynika, że w pierwszym tygodniu czerwca centra handlowe odwiedziło 61% respondentów i - co najważniejsze - ¾ tej grupy nie miała podczas tych wizyt obaw o swoje bezpieczeństwo.Badanie pokazuje również, że ponad połowa badanych (52%) do galerii handlowych udaje się po konkretne produkty, a 53% ciągle ogranicza wydatki do najpotrzebniejszych rzeczy. Co piąty ankietowany wybiera się do centrum handlowego, żeby zobaczyć co się dzieje na mieście, a co trzeci w poszukiwaniu ciekawych promocji.Jak wspomina Agnieszka Górnicka, Prezes Zarządu Inquiry Sp. z o.o., ostatnia, czwarta już fala badania pokazała również, że w pierwszym tygodniu czerwca Polacy udali się do galerii głównie po odzież, obuwie i bieliznę, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.