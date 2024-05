Parki handlowe biorą wszystko

Można śmiało powiedzieć, że rynek powierzchni handlowych w Polsce należy do parków handlowych. W I kwartale bieżącego roku odpowiadały one za 96 proc. z 86,5 tys. mkw. nowej podaży obiektów handlowych w naszym kraju. Tradycyjne, duże centra handlowe coraz częściej poddawane są z kolei rebrandingowi i rewitalizacji.

Przeczytaj także: Parki wypierają centra handlowe?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużą powierzchnię zajmują całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce?

Jakie marki zadebiutowały na rodzimym rynku?

Na jakim poziomie kształtują się czynsze bazowe w najlepszych centrach handlowych?

W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku na rynku handlowym w Polsce pojawiło się 13 nowych obiektów, z czego 11 stanowiły parki handlowe. Największe oddane do użytku to OTO Park Koszalin, o powierzchni 38 tys. mkw., Park Handlowy Pyskowice, zajmujący 8 tys. mkw. oraz Aura Park Przeworsk, mający ponad 6,7 tys. mkw. Aktywność deweloperów koncentruje się przede wszystkim na parkach handlowych mających do 10 tys. mkw., głownie w małych miastach. To kontynuacja trendu obserwowanego w poprzednich latach. Jednak na rynku dzieje się dużo nie tylko w obszarze parków. Widzimy coraz większą liczbę rewitalizacji, rekomercjalizacji i rebrandingów dużych centrów handlowych – mówi Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paul - Fotolia.com Parki stanowią 96 proc. nowej powierzchni handlowej W I kw. 2024 roku na rynku handlowym w Polsce pojawiło się 13 nowych obiektów, z czego 11 stanowiły parki handlowe.

Rynek w rozwoju

Czynsze na stabilnym poziomie

Całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce wynoszą obecnie 14,12 mln mkw., łącznie z kompleksami typu „convenience”, czyli mniejszymi niż 5 tys. mkw. W I kwartale na rynku przybyło 86,5 tys. mkw. w postaci 13 obiektów. W budowie znajduje się 530,7 tys. mkw. nowej przestrzeni handlowej, z której niemal połowa (48 proc.) zasili małe miasta (do 100 tys. mieszkańców) i większość (76 proc.) stanowią parki handlowe.Sprzedaż detaliczna w I kwartale 2024 roku wzrosła o 5 proc. w porównaniu rok do roku, co stwarza dobre warunki do rozwoju rynku. Właściciele sklepów stawiają na strategię omnichannel, a więc łączenie sprzedaży stacjonarnej z e-commerce. Konsumenci cenią sobie zarówno wygodę zakupów z domu, jak i możliwość sprawdzenia produktu w sklepie, a nowym trendem, który z tego ewoluuje jest „phydigital”, łączący fizyczne i cyfrowe doświadczenia w handlu. W związku ze zmianą przyzwyczajeń konsumenckich widać ożywienie na ulicach handlowych i coraz więcej najemców chce otwierać przy nich swoje sklepy.Wśród konsumentów, inwestorów, sieci handlowych i właścicieli nieruchomości rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju. Najemcy chętniej oferują produkty ekologiczne lub z drugiej ręki, a właściciele obiektów handlowych coraz częściej podejmują kolejne kroki w celu redukcji emisji CO2, a także ograniczenia zużycia mediów i produkcji odpadów.Przybywa również międzynarodowych marek na polskim rynku. Od stycznia do marca br. w naszym kraju pojawiły się Made by Society z Rumunii, Jack & Jones z Danii oraz Kamalion z Hiszpanii.Czynsze bazowe w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stabilnym poziomie 100-130 EUR/mkw./miesiąc w Warszawie i 40-60 EUR/mkw./miesiąc w innych dużych polskich miastach. Czynsze bazowe dla parków handlowych wynoszą średnio 9-12 EUR/mkw./miesiąc.