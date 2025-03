Usługi dla biznesu: dlaczego inwestorzy chcą do Polski?

O tym, że Polska to jedna z kluczowych lokalizacji sektora usług dla biznesu, mówi się nie od dziś. Najnowsze doniesienia Grafton Recruitment wyłącznie to potwierdzają. Inwestorzy są zainteresowani naszym krajem, zatrudnienie w centrach BSS rośnie, a przydzielane im zadania z zakresu analityki, IT, finansów oraz zarządzania ryzykiem są coraz ambitniejsze i skomplikowane.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakiej kondycji znajduje się polski sektor BSS?

Co przyniosą branży nowoczesnych usług dla biznesu nadchodzące miesiące?

Które specjalizacje w usługach dla biznesu mają największy potencjał do dalszego rozwoju?

Stabilny wzrost i rozwój usług specjalistycznych

Wzrost kosztów pracy w Polsce jest powodem przenoszenia części usług do lokalizacji poza Europą, obecnie trafia do nas przede wszystkim obsługa bardziej złożonych procesów, wymagających specjalistycznych kompetencji. Pomimo tych zmian Polska nadal pozostaje kluczowym graczem na rynku usług BSS. Wśród naszych atutów, przyciągających kapitał zagraniczny, jest mówienie językiem biznesu, wysoka jakość pracy i kompetencje. Utrzymanie konkurencyjności wymaga od sektora nieustannego wyprzedzania trendów, wzmacniania przewag konkurencyjnych oraz poszukiwania nowych – mówi Ewa Michalska dyrektor operacyjna w Grafton Recruitment.

Polska umacnia swoją pozycję jako kluczowa lokalizacja dla zaawansowanych usług BSS w Europie. Firmy doceniają wysokie kwalifikacje kadry, rozwiniętą infrastrukturę oraz dostęp do nowoczesnych technologii, co sprawia, że kraj staje się naturalnym wyborem dla globalnych inwestorów. Dodatkowo, dynamiczny rozwój sektora IT przyciąga coraz większą liczbę projektów wymagających specjalistycznej wiedzy. Coraz więcej firm decyduje się na przenoszenie do Polski strategicznych procesów decyzyjnych, co świadczy o rosnącej dojrzałości rynku. W perspektywie najbliższych lat możemy spodziewać się dalszego wzrostu inwestycji w obszary związane z automatyzacją, analizą danych i cyberbezpieczeństwem – mówi Joanna Wanatowicz, Dyrektor Zarządzająca Grafton Recruitment.

Największe ośrodki BSS w Polsce – dominacja dużych miast i rozwój regionalny

Przyszłość sektora BSS w Polsce – rozwój technologii i wyzwania kadrowe

Era prostych i powtarzalnych czynności się kończy, ustępując miejsca wykorzystaniu algorytmów. Dostrzegając ten trend liderzy już od pewnego czasu przygotowywali zespoły do pracy z wykorzystaniem modeli AI i zaawansowanej analizy danych. Taka taktyka nie dziwi, przez lata branża wykazywała się sprawną adaptacją do zmieniających się uwarunkowań, kreatywnością i zwyczajnie - pracowitością. Warto także zwrócić uwagę na transformację sektora w wyniku wejścia na rynek pracy pokolenia Z, które chce pracować zgodnie z własnym systemem wartości i oczekuje od managerów partnerstwa i empatii. Potrzeba zachowania równowagi w życiu zawodowym i prywatnym sprawia, że dostosowywanie kultury organizacyjnej i polityk firm w zakresie elastyczności modeli pracy dzisiaj nikogo już nie dziwi – mówi Wojciech Bartz, Partner Head of Business Services Practice w Wyser Executive Search.

Sektor BSS w Polsce nadal będzie się rozwijał, a jego przyszłość zależy od dalszych inwestycji w kompetencje pracowników i innowacje technologiczne. Firmy, które będą stawiać na rozwój talentów i zaawansowane rozwiązania, zyskają największą przewagę na rynku. Kluczowe znaczenie będzie miała umiejętność adaptacji do szybko zmieniających się trendów, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów. Istotne będzie także budowanie silnych partnerstw między sektorem prywatnym a uczelniami wyższymi, co pozwoli na efektywne kształcenie specjalistów przyszłości. W dłuższej perspektywie, Polska może stać się nie tylko centrum operacyjnym, ale także miejscem, gdzie tworzone są innowacyjne modele biznesowe i rozwiązania technologiczne wdrażane na rynkach globalnych – mówi Michał Piernik, Division & Business Development Manager w Grafton Recruitment.

Zatrudnienie w sektorze BSS w Polsce konsekwentnie rośnie, przekraczając w 2024 roku 457,1 tys. osób. W ciągu ostatniej dekady liczba pracowników w branży niemal potroiła się (w 2014 roku w sektorze pracowało ok. 127 tys. osób), a w porównaniu z 2023 rokiem wzrosła o 3,74%. Stały wzrost zatrudnienia, nawet w okresach niepewności gospodarczej, wskazuje na silną pozycję Polski jako centrum operacyjnego i technologicznego dla globalnych organizacji.Na tle Europy Środkowo-Wschodniej Polska pozostaje liderem pod względem skali zatrudnienia w sektorze BSS. W porównaniu do sąsiednich krajów regionu oferuje największy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów oraz rozbudowaną infrastrukturę biznesową. Sektor przyciąga inwestorów nie tylko konkurencyjnymi kosztami, ale przede wszystkim zdolnością do realizacji zaawansowanych procesów. Coraz częściej przenoszone są tu operacje wymagające wiedzy eksperckiej, w tym usługi IT, analityka finansowa oraz cyberbezpieczeństwo Firmy inwestujące w kraju zwracają także uwagę na rosnący w siłę ekosystem technologiczny. Silnie rozwijają się m.in. fintech, e-commerce i sektor startupów, które współpracują z międzynarodowymi centrami BSS w zakresie badań i rozwoju (R&D). To dodatkowo wzmacnia rolę Polski jako miejsca, w którym powstają innowacyjne rozwiązania wdrażane na rynkach globalnych.Największe centra usług biznesowych w Polsce koncentrują się w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, gdzie łącznie zatrudnionych jest ponad 250 tys. pracowników sektora BSS. Kraków pozostaje liderem pod względem liczby zatrudnionych i specjalizuje się w usługach IT, finansach oraz badaniach i rozwoju (R&D). Warszawa rozwija segment zaawansowanych usług finansowych, analizy danych i zarządzania ryzykiem, podczas gdy Wrocław przyciąga inwestorów dzięki silnej bazie technologicznej i inżynieryjnej.Obok głównych ośrodków, coraz większą rolę odgrywają także Trójmiasto, Poznań i Katowice. Trójmiasto staje się hubem IT i logistyki, Poznań rozwija usługi finansowe oraz HR, a Katowice koncentrują się na nowoczesnych technologiach i analityce biznesowej. Rozwój tych lokalizacji wskazuje na dalszą decentralizację sektora, który zyskuje na znaczeniu w różnych regionach kraju.Niektóre miasta zaczynają również specjalizować się w niszowych sektorach. Łódź coraz częściej wybierana jest przez firmy działające w obszarze automatyzacji procesów biznesowych (RPA), a Rzeszów przyciąga inwestorów z sektora lotniczego i inżynieryjnego. Takie zróżnicowanie geograficzne i specjalizacyjne sprawia, że Polska oferuje elastyczne i dostosowane do potrzeb firm warunki do dalszego rozwoju sektora BSS.Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla sektora usług biznesowych, a inwestorzy wskazują na duży potencjał dalszego wzrostu. W najbliższych latach przewiduje się dalszą ekspansję usług zaawansowanych, szczególnie w obszarach nowoczesnych technologii, analityki danych i finansów.Jednym z głównych trendów kształtujących przyszłość sektora będzie coraz większa rola automatyzacji i sztucznej inteligencji. Firmy intensywnie inwestują w narzędzia optymalizujące procesy, co zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących integrować technologie AI, machine learning i analitykę predykcyjną w działalność operacyjną centrów usług. Polska staje się jednym z kluczowych europejskich ośrodków transformacji cyfrowej, a nowoczesne rozwiązania wdrażane w sektorze BSS wpływają na konkurencyjność całej gospodarki.Jednocześnie rosnące wymagania technologiczne powodują, że firmy mierzą się z wyzwaniem pozyskania i utrzymania wysokiej klasy specjalistów. Wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych sprawia, że kluczowa staje się współpraca sektora BSS z uczelniami oraz programy rozwoju talentów, które mogą pomóc w redukcji luki kompetencyjnej.