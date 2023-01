BSS: usługi dla biznesu walczą o talenty i podnoszą wynagrodzenia

Nowoczesne usługi dla biznesu to branża, której intensywny rozwój potwierdzany jest kolejnymi doniesieniami z rynku pracy. Kolejnym na to dowodem jest najświeższy Raport płacowy dla sektora centrów usług biznesowych (BSS) autorstwa Hays. Lektura opracowania wskazuje, że w nadchodzących miesiącach sektor nadal będzie się rozwijać, z czym nierozerwalnie powiązana będzie walka o talenty i narastająca presja płacowa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w sektorze usług biznesowych można spodziewać się wzrostów wynagrodzenia?

Jakie wyzwania rekrutacyjne rysują się przed pracodawcami z sektora BSS?

Jakie bariery w rozwoju działalności zgłaszają firmy z sektora BSS



PLANY REKRUTACYJNE IDĄ W PARZE Z TRUDNOŚCIAMI

Czy w roku 2023 spodziewane są trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników? Znacznie wzrósł odsetek firm spodziewających się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników

Czy w 2023 r. wynagrodzenia pracowników ulegną zmianie? Podniesienie wynagrodzeń w roku 2023 znalazło się w planach 84 proc. firm z sektora BSS

KANDYDACI KOMPLEKSOWO ANALIZUJĄ OFERTY PRACY

Ostatni kwartał minionego roku pokazał, iż kandydaci dużo ostrożniej podchodzą do zmiany miejsca zatrudnienia. Wiele osób już na etapie wstępnych rozmów chce poznać wszelkie szczegóły oferty i nawet, jeśli zdecydują się na udział w procesie rekrutacyjnym, to niejednokrotnie rezygnują na ostatnim jego etapie, już po otrzymaniu oferty zatrudnienia. Swoją decyzję o pozostaniu w obecnej organizacji zazwyczaj motywują potrzebą bezpieczeństwa oraz zobowiązaniami finansowymi – dodaje Aleksandra Krzywkowska, Client Manager w Hays Poland.

ROŚNIE POZIOM ZAAWANSOWANIA POLSKICH CENTRÓW

Inwestorzy dostrzegają trend ogólnego niedoboru pracowników na polskim rynku oraz ograniczone po stronie kandydatów zainteresowanie ofertami związanymi z realizacją prostych zadań w obszarze obsługi klienta. W związku z tym globalne firmy niejednokrotnie decydują się na przeniesienie prostych procesów do bliźniaczych centrów zlokalizowanych w innych krajach, inwestując w dalszą specjalizację polskich struktur i poszerzając zakres zadań wymagających od pracowników wiedzy eksperckiej oraz bogatego doświadczenia – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz.

PROGNOZY NA ROK 2023

Nowe inwestycje napływające do polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz znaczący wzrost zatrudnienia w roku 2022 doskonale odzwierciedlają wizerunek Polski jako jednego z wiodących rynków w tej branży – nie tylko w Europie, ale i na świecie. Pomimo wielu wyzwań, takich jak trudna sytuacja geopolityczna i gospodarcza, niepewność legislacyjna czy niedobór talentów, perspektywy dalszego wzrostu polskiego sektora BSS pozostają pozytywne – podsumowuje Justyna Chmielewska, Executive Manager w Hays Poland.

W perspektywie inwestorów Polska jest lokalizacją coraz droższą, w której pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi wyzwanie z uwagi na wysoką konkurencję na rynku pracy . Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach badania omówionego na łamach tegorocznego Raportu płacowego Hays dla sektora usług biznesowych Pracodawcy z branży BSS (Business Services Sector), jako największą barierę w osiągnięciu celów strategicznych firmy wskazali rosnące koszty prowadzenia działalności (40 proc.), na co wpływ ma m.in. wzrost kosztów zatrudnienia, oraz niedobór talentów (19 proc.).Natomiast jak wskazują eksperci Hays, polski sektor BSS nadal jest postrzegany jako oferujący atrakcyjny stosunek ceny do jakości i posiadający bogate portfolio projektów inwestycyjnych zakończonych sukcesem. Są to czynniki, które przyciągają do kraju firmy poszukujące lokalizacji dla skomplikowanych procesów biznesowych, wymagających doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry.Pomimo zmiany nastrojów gospodarczych, na rynku pracy w sektorze BSS obserwowane jest stałe, bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników o różnej specjalizacji i poziomie doświadczenia. Najlepsi kandydaci każdego miesiąca otrzymują kilka propozycji zawodowych, oferujących atrakcyjne wynagrodzenie i ciekawe możliwości rozwoju zawodowego Jak wynika z badania Hays, sytuacja ta nie ulegnie zmianie na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Rekrutacje w roku 2023 planuje prowadzić 91 proc. pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, co stanowi wynik o zaledwie 8 pkt. proc. niższy względem ubiegłorocznego. Co ciekawe, jednocześnie znacznie wzrósł odsetek firm spodziewających się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. W tegorocznej edycji badania wyzwań natury rekrutacyjnej spodziewa się aż 80 proc. firm działających w sektorze BSS, co jest wynikiem wyższym od ubiegłorocznego o 15 pkt. proc.Jednym z działań, które mają umożliwić pozyskiwanie i zatrzymywanie są podwyżki. Podniesienie wynagrodzeń w roku 2023 znalazło się w planach 84 proc. firm z sektora BSS. Podwyżki najczęściej (62 proc. wskazań) będą jednak wynosić mniej niż 10 proc., co w realiach dwucyfrowej inflacji dla wielu pracowników będzie niesatysfakcjonujące.Kandydaci w rosnącym stopniu poszukują firmy, która zapewni im rozwój i korzystne perspektywy zawodowe. Na liście priorytetów – obok atrakcyjnego wynagrodzenia – niezmiennie pojawia się praca zdalna oraz ogólna elastyczność. Specjaliści zwracają również uwagę na ciekawe projekty i wyzwania, dopasowany do potrzeb pakiet benefitów oraz rozpoznawalność i reputacja firmy, m.in. profil jej działalności, branża oraz strategia CSR.Trudnością dla firm jest również rosnąca popularność w pełni zdalnych modeli pracy. Ułatwia to bowiem specjalistom podejmowanie zatrudnienia w krajach oferujących atrakcyjniejsze wynagrodzenia, a w konsekwencji ich odpływ z polskiego rynku pracy. To wszystko dla pracodawców jest to tożsame z koniecznością zabiegania o pracowników kompleksową, atrakcyjną ofertą, która zapewni kandydatowi poczucie stabilności zatrudnienia.W minionym roku obserwowaliśmy dalsze lokowanie w polskich centrach kolejnych funkcji o regionalnym lub międzynarodowym zakresie odpowiedzialności. Stanowi to potwierdzenie biznesowej dojrzałości polskiego sektora BSS oraz zatrudnionych w nim ekspertów.Z jednej strony jest to szansą na dalszy rozwój, z drugiej natomiast ryzykiem odpływu talentów z polskiego rynku pracy. Coraz częściej obserwujemy bowiem sytuację, w której najlepsi polscy eksperci migrują do krajów Zachodu w ramach transferów wewnętrznych.Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, Polska staje się rynkiem utożsamianym z zaawansowanymi procesami biznesowymi również z uwagi na trudności rekrutacyjne, jakich doświadczają pracodawcy.Sektor BSS w Polsce jest rozwiniętą i rozpędzoną maszyną, która w najbliższej przyszłości nie powinna się zatrzymać. Pracodawcy co prawda będą mierzyć się z obawami związanymi z sytuacją gospodarczą i wysoką presją płacową, natomiast nie będzie się to przejawiać zaprzestaniem działań rekrutacyjnych.Nawet jeśli pojedyncze organizacje zdecydują się na zmniejszenie zatrudnienia, to obecny rynek BSS natychmiast wchłonie dostępne talenty. Branża nigdy wcześniej nie była tak dobrze przygotowana, aby stawić czoło trudniejszej sytuacji gospodarczej.