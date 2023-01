Wyjazd na ferie zimowe planuje co czwarty Polak

Na zimowe wakacje wyjedzie w tym roku co czwarty Polak - wynika z badania wykonanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie plany na ferie zimowe mają Polacy?

Czy Polacy wyślą dzieci na ferie zimowe?

Jak Polacy sfinansują zimowe wyjazdy?



Nie da się ukryć, że na tegoroczne plany wyjazdowe ogromny wpływ ma bieżąca sytuacja materialna Polaków. Wzrost kosztów życia przy jednoczesnym wzroście kosztów wyjazdów – oferty noclegów są nawet o 30 – 40 proc. droższe niż przed rokiem, przełożyły się na te decyzje. Widać to w naszym badaniu, gdzie wraz ze spadkiem zamożności, ubywa chętnych do wypoczynku zimowego. Ci, którym środków nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby, mówią o swoich planach dopiero w co siódmym przypadku. Osoby, którym pieniędzy wystarcza na wszystkie wydatki i mogą jeszcze odłożyć – w co trzecim. I choć osoby zamożne w 60 proc. wskazań mają aspiracje wyjazdowe, to jednak nadal 40 proc. pozostaje bez żadnych planów, co wskazywałoby na to, że niezależnie od poziomu życia, podchodzimy dziś z większą rozwagą do większych wydatków. Trzeba ponadto pamiętać, że w Polsce zawsze dużo większą popularnością cieszą się wyjazdy letnie i to na letni urlop zbierane są pieniądze – zaznacza prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

39 proc. osób z dziećmi w wieku szkolnym planuje wysłać je gdzieś na ferie

Warto jednak zauważyć, że 30 proc. osób posiadających dzieci w wieku szkolnym jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu na ferie – odsetek osób, które zdecydują się na zimowy wypad może więc jeszcze wzrosnąć – wskazuje prof. Waldemar Rogowski.

Co dziewiąty rodzic zainwestuje w wyjazd zorganizowany dla dziecka lub dla całej rodziny (11 proc.).

Stawiamy na krajowe wyjazdy, organizowane we własnym zakresie

Polacy sfinansują zimowe wypady głównie z bieżących dochodów i oszczędności

Rozpoczęły się już szkolne ferie zimowe. Jednak jak wynika z badania przygotowanego przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, tylko 26 proc. Polaków ma w tym roku jakieś zimowe plany wyjazdowe, w tym 9 proc. wyjedzie tylko w trakcie trwania ferii zimowych w danym województwie, 8 proc. wskazuje, że wyjeżdża zarówno w trakcie ferii zimowych jak i po, a 9 proc. dopiero po feriach. Wyjazdy w czasie ferii deklarują istotnie częściej osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym (30 proc.) niż pozostali respondenci (4 proc.).Jednak trzy czwarte Polaków nie wybierze się na żaden wyjazd zimowy w 2023 roku (74 proc.). Częściej pozostaną w domu osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym (79 proc.), niż osoby posiadające dzieci w takim wieku (52 proc.).Ferie to czas relaksu przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. W tym roku 4,6 mln uczniów rozpocznie swój zimowy wypoczynek, ale niestety tylko mniejszość z nich spędzi ten czas poza domem. Wysłanie swoich pociech na jakąś formę wypoczynku w trakcie trwania przerwy w nauce, która rozpoczęła się 16 stycznia i będzie trwać do końca lutego, planuje bowiem niecałe 40 proc. Polaków z dziećmi między 6 a 18 r.ż. Rodzice deklarują najczęściej wysłanie dzieci do rodziny (20 proc.). Co dziewiąty rodzic zainwestuje w wyjazd zorganizowany dla dziecka lub dla całej rodziny (11 proc.). Dla 5 proc. uczniów będą to wyłącznie półkolonie, czyli zorganizowane zajęcia w miejscu zamieszkania, bez noclegu.Osoby wyjeżdżające na ferie zimowe (w terminie ferii szkolnych w danym województwie) z taką samą częstotliwością wybierają zorganizowane samodzielnie wyjazdy krajowe oraz te do rodziny (43 proc.). Osoby wyjeżdżające w terminach innych niż ferie częściej decydują się na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie, głównie na terenie Polski (53 proc.).Zagranica to z kolei dwukrotnie częściej cel zimowych podróży osób bez dzieci w wieku szkolnym (32 proc.) niż tych, którzy je mają (15 proc.).Prawie połowa Polaków deklaruje, że jest w stanie sfinansować wyjazdy na zimowy wypoczynek z bieżących dochodów (48 proc.). Co trzeci sięgnie do swoich oszczędności (35 proc.). Dodatkową aktywność zarobkową w celu sfinansowania wyjazdu podejmuje 11 proc. ankietowanych, a 6 proc. wykorzysta środki z bonów turystycznych. Co dziesiąty Polak zaznacza, że wyjazd nie wymaga od niego szczególnych nakładów finansowych. Ale więcej osób, bo 11 proc. zapożyczy się na poczet zimowego relaksu (pożyczka u rodziny, kredyt lub pożyczka w instytucji finansowej), niektórzy w więcej niż jednym miejscu.Osoby nieplanujące wyjeżdżać uzasadniają to najczęściej brakiem takiego zwyczaju, bo mówią wprost - „nigdy nie wyjeżdżam na ferie” – 42 proc., w tym 26 proc. osób posiadających dzieci w wieku szkolnym i 44 proc. osób nieposiadających pociech w wieku szkolnym.Nie bez znaczenia są również ograniczenia finansowe, bo na brak pieniędzy na wyjazdy wskazuje 24 proc. osób. Kolejne 21 proc. wspomina o wzroście kosztów pobytu w hotelach i pensjonatach. A część ze względu na finanse musi wybierać – albo urlop w okresie zimowym, albo w letnim i dlatego co 7. osoba rezygnuje z wyjazdu zimowego. Pozostałych ogranicza brak urlopu w tym terminie, utrata pracy, względy zdrowotne czy generalnie niechęć do zimy.