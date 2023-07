Prawie połowa Polaków maksymalnie tnie wydatki na wakacje 2023

Prawie połowa Polaków maksymalnie tnie wydatki na tegoroczne wakacje. Tylko 17 proc. ma zamiar wydać na wypoczynek więcej niż przed rokiem. To wnioski z sondażu przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) w ramach cyklicznego badania "Sytuacja na rynku consumer finance".

Prawie połowa Polaków maksymalnie tnie wydatki na wakacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wakacje 2023: planowane wydatki gospodarstw domowych Tylko 17 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na wakacyjny wypoczynek w tym roku przeznaczy więcej pieniędzy niż w 2022 r. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W przypadku wskazanych 17 proc. gospodarstw domowych większe wydatki wcale nie oznaczają, że wakacje będą w tym roku dłuższe czy lepsze. Ceny hoteli, wycieczek, dojazdu i wyżywienia są znacznie wyższe. Sondaż wyraźnie pokazuje, że galopująca inflacja wymusza cięcie kosztów, co dla większości oznacza oszczędzanie na wydatkach wakacyjnych lub nawet rezygnację z wyjazdów - komentuje dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania.

Wakacje 2023. Wydatki gospodarstw domowych w podziale na województwa

Respondenci zostali zapytani o to, ile pieniędzy wydadzą na tegoroczne wakacje w porównaniu do ubiegłego roku.Tylko 17 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na wakacyjny wypoczynek w tym roku przeznaczy więcej pieniędzy niż w 2022 r. Około jedna trzecia skupia się na tym, by nie przekroczyć wysokości ubiegłorocznego budżetu. Tymczasem prawie połowa zadeklarowała, że wydatki wakacyjne będą mniejsze niż przed rokiem lub nie poniosą ich wcale.Dokładne wyniki prezentujemy na poniższej grafice.Wskazuje, że odsetek rezygnacji z wydatków bądź ich zmniejszenia wobec ubiegłego roku jest najwyższy w gospodarstwach domowych o miesięcznych dochodach na poziomie poniżej 1 tys. zł na osobę - sięga aż 78 proc.Wysoki odsetek rezygnacji i ograniczania kosztów widać też w małych miastach (do 10 tys. mieszkańców). - W nich prawie 63 proc. gospodarstw domowych tnie wydatki wakacyjne w porównaniu do ubiegłego roku lub wcale ich nie poniesie - zauważa dr Sławomir Dudek. Dla porównania, w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) ten odsetek spada do 42 proc.Z badania ZPF i IRG SGH wynika, że - biorąc pod uwagę podział na województwa - wydatki wakacyjne najmocniej tną mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Tam prawie co czwarte gospodarstwo domowe zadeklarowało, że nie wyda żadnych pieniędzy na wakacyjny wypoczynek, a jedna trzecia - mniej niż przed rokiem.Łączne odsetki odpowiedzi potwierdzających cięcie kosztów wakacyjnych prezentujemy na poniższej mapie Polski.Wskaźnik inflacji utrzymuje się w Polsce na dwucyfrowym poziomie od wiosny 2022 r. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 11,5 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku (GUS: szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.). Rekord inflacji odnotowano na początku 2023 r. - wskaźnik sięgnął wówczas 18,4 proc.