Fuzje i przejęcia w Polsce w II kw. 2023

II kwartał bieżącego roku zaowocował w Polsce 96 fuzjami i przejęciami, co jest wynikiem niemal identycznym od osiągniętego kwartał wcześniej - podaje najnowsza odsłona raportu M&A Index Poland - opracowania cyklicznie przygotowywanego przez FORDATA i Navigator Capital.

Polski rynek M&A ma się bardzo dobrze, a perspektywa na kolejne kwartały wydaje się być równie optymistyczna. Spodziewamy się, że bieżący rok może być rekordowym w historii naszego raportu pod względem odnotowanej liczby transakcji. Na taki obraz składają się nie tylko postępujące trendy konsolidacyjne na rynkach takich jak usługi medyczne, weterynaria, OZE czy dealerska, ale także duża aktywność inwestorów finansowych i zagranicznych. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem do potencjalnej ekspansji, w której fuzje i przejęcia okazują się skutecznym i efektywnym narzędziem. W kolejnych okresach możemy spodziewać się również transakcji dotyczących spółek posiadających kompetencje, które mogą zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu. – komentuje Artur Wilk, M&A manager w Navigator Capital Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Transakcje z udziałem polskich podmiotów - ujęcie sektorowe Najwięcej kupował sektor TMT (26%), wśród podmiotów przejmowanych przeważał także sektor TMT (26%) Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Ograniczony dostęp do finansowania bankowego dla mniejszych przedsiębiorstw otwiera nowe możliwości dla inwestorów private equity w Polsce, zwłaszcza w sektorach takich jak ochrona zdrowia, nowe technologie, nieruchomości i logistyka oraz energetyka odnawialna. Inwestycje private equity stają się bardziej atrakcyjne dla spółek niż tradycyjne kredyty.

Największą transakcją akwizycyjną w tym okresie było przejęcie STS Holding, lidera polskiej branży bukmacherskiej, posiadającego ok. 35% polskiego rynku, przez Entain CEE. Transakcja odbyła się poprzez wezwanie do sprzedaży 100% akcji spółki, a equity value wynosi ok. 3,9 mld PLN. W dacie przygotowywania raportu, jest to transakcja o najwyższej ujawnionej wartości zawarta w II kw. 2023 roku.Największym zainteresowaniem inwestorów niezmiennie cieszyły się spółki reprezentujące sektor TMT. W analizowanym kwartale stanowiły one przedmiot przejęcia w ponad 1/4 wszystkich transakcji, co umocniło sektor na czele polskiego rynku M&A. Ubiegły kwartał obfitował również w transakcje wpisujące się w obserwowane od dłuższego czasu trendy konsolidacyjne na rynku usług stomatologicznych czy działalności dealerskiej.Uwagę mogą przyciągać także transakcje w sektorze FMCG, w którym aktywne były podmioty działające na rynku mleczarskim, o czym świadczą przejęcia dokonane przez Mlekovitę, Spomlek czy Polmlek. W minionym kwartale odnotowano trzy transakcje dotyczące spółek giełdowych o wartości przekraczającej 1 mld PLN tj. wezwanie na STS Holding, Alumetal oraz TIM, co świadczy o atrakcyjności polskich podmiotów dla strategicznych inwestorów zagranicznych, w szczególności przy aktualnym poziomie wycen na GPW.Jak dodaje Marcin Rajewicz, Key Account Manager w Fordata:Wśród sprzedających w drugim kwartale br. dominowali inwestorzy prywatni, odpowiadając za 86% wszystkich transakcji. Po stronie kupującej istotną aktywnością wykazali się inwestorzy strategiczni z sektora TMT, odpowiadający za 26% transakcji. Znaczący udział wśród kupujących odnotowano także w przypadku inwestorów strategicznych zajmujących się oprogramowaniem (11%) oraz usługami finansowymi (7%).