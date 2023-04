Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2023

W I kwartale 2023 roku w Polsce przeprowadzono 95 transakcji fuzji i przejęć - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się sektory Media/IT/Telecom, przemysł i FCMG.

Przeczytaj także: 341 transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie były największe transakcje na rynku fuzji i przejęć w I kw. 2023?

Jakie sektory cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów?



Ostatnie trzy miesiące na rynku fuzji i przejęć były bardzo intensywnym okresem. Zaobserwowano aż 95 transakcji, co pozwala sądzić, iż inwestorzy przestali obawiać się dokonywania transakcji w Polsce ze względu na bliskość geograficzną konfliktu zbrojnego. Przejęcia następowały w wielu sektorach, natomiast najciekawsze wydały się działania konsolidacyjne na rynku ekologicznych źródeł energii. Zeszłoroczny wzrost zainteresowania branżą, będący efektem skokowego wzrostu cen ropy naftowej i gazu skłonił część przedsiębiorstw do sprzedaży, a obecnie mieliśmy do czynienia z zamknięciem rozpoczętych przed kilkoma miesiącami procesów. Oczekiwany spadek inflacji w kolejnych kwartałach, który ma już miejsce w Europie Zachodniej, a co za tym idzie obniżki stóp procentowych powinny przełożyć się na powrót do projektów akwizycyjnych, wstrzymanych przez konserwatywnych inwestorów przez wzrost niepewności co do sytuacji makroekonomicznej w ubiegłym roku. - komentuje Karol Szykowny, dyrektor M&A w Navigator Capital Group

Rynek polski i - szerzej - rynki CEE borykają się z szeregiem problemów, wśród których wymienić można próby dostosowania cen do rosnących kosztów utrzymania biznesu oraz odporność na lokalne (krajowe i regionalne) zawirowania polityczno-gospodarcze. Na wysokość wycen spółek wpływać będzie zasięg działania spółki, rozległość, a przy tym odporność, jej łańcucha dostaw, a także poziom ryzyka wahania się popytu. Firmy bardziej zasobne i silnie wyskalowane mogą w tej sytuacji skorzystać z możliwości akwizycji oraz konsolidacji. - dodaje Marcin Rajewicz, Key Account Manager EMEA w FORDATA

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia w Polsce w 2021 roku

Spośród transakcji o ujawnionej ich wartości, najwyższą kwotę zaobserwowano w przypadku inwestycji ze strony Three Seas Initiative Investment Fund S.A. w R.Power. Transakcja mająca służyć zwiększeniu perspektyw wzrostu spółki na dynamicznie rosnącym rynku energii odnawialnej, wymaga zatwierdzenia przez UOKiK. Fundusz inwestycyjny wówczas pozyska pakiet mniejszościowy udziałów R.Power, a także opcję do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego ze 150 do 250 mln EUR na przestrzeni kilku lat.Największym zainteresowaniem inwestorów, podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych kwartałach, cieszyły się spółki reprezentujące sektor TMT. Jednakże, w ostatnim kwartale ich przewaga nad drugim w kolejności sektorem przemysłowym wyniosła zaledwie 1 p.p.. Jest to spowodowane skokowym wzrostem liczby transakcji w przypadku producentów i dystrybutorów ekologicznych źródeł ciepła. Hymon Fotowoltaika, jeden z najbardziej doświadczonych instalatorów paneli fotowoltaicznych, zyskał inwestora w postaci Kajima Europe i Griffin Capital Partners. Transakcje zaobserwowano także w obszarze producentów pieców i pomp ciepła. Sunex, jedna ze spółek z GPW, która w ubiegłym roku przyniosła największe stopy zwrotu akcjonariuszom, dokonał akwizycji w Austrii, zyskując ekspozycję na atrakcyjny rynek krajów niemieckojęzycznych. Zaobserwowano też transakcję w przeciwnym kierunku – austriacka grupa Hargassner, mająca 35 lat doświadczenia w produkcji kotłów, stała się większościowym udziałowcem polskiego producenta pomp ciepła Heiztechnik.Wśród sprzedających w pierwszym kwartale br. dominowali inwestorzy prywatni, odpowiadając za 77% wszystkich transakcji. Po stronie kupującej znaczącą aktywnością wykazali się inwestorzy finansowi, partycypując w 16% ogłoszonych transakcji M&A. Znaczący udział wśród sprzedających odnotowano także w przypadku podmiotów z branż Media/IT oraz przemysłowej (po 9%).