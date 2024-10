Fuzje i przejęcia w Polsce w III kw. 2024

84 transakcje fuzji i przejęć zrealizowano na polskim rynku w III kwartale 2024 roku - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. Dominowały sektory Technology/Media/Telecom (20%), Biotechnologia i ochrona zdrowia (11%) oraz przemysł (11%).

Najwyższą wartość miała inwestycja Qemetica, która przejęła operacyjną spółkę zależną PPG, oraz zakłady produkcyjne w Holandii i USA. Kwota transakcji wyniosła ok. 1,2 mld PLN.

Spadek liczby transakcji o 10 względem analogicznego okresu w ubiegłym roku nie jest zaskoczeniem, w szczególności biorąc pod uwagę analizę rynku w poprzednim kwartale. Czynniki wpływające na niższą aktywność rynku, takie jak niepewność makroekonomiczna czy relatywnie wysoki koszt finansowania wciąż oddziałują na decyzje podejmowane przez inwestorów i właścicieli firm. Wydaje się jednak, iż

rynek najtrudniejszy moment ma już za sobą, o czym może świadczyć rosnąca aktywność funduszy Private Equity zaobserwowana w ostatnim czasie. – komentuje Artur Wilk, M&A Manager w Navigator Capital Group.

Prognozy dla Polski są na fali wznoszącej, widać wzrost szacowanej liczby potencjalnych transakcji, a pomimo zastoju w przemyśle indeks PMI w tym roku nie był jeszcze na tak wysokim poziomie, co pod koniec września, co wskazuje na rosnące pozytywne nastroje wśród kadr menedżerskich – komentuje Marcin Rajewicz, Key Account Manager i ekspert ds. rynków finansowych w Fordata.

W III kwartale br. najwyższą wartość miała inwestycja Qemetica, polskiej spółki chemicznej należącej do Kulczyk Investments, która przejęła operacyjną spółkę zależną PPG, oraz zakłady produkcyjne w Holandii i USA. Kwota transakcji wyniosła ok. 1,2 mld PLN. W ramach transakcji polska grupa chemiczna przejmie niektóre aktywa oraz uzyska prawa do prowadzenia działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej w dwóch dodatkowych lokalizacjach w USA. Akwizycja ta jest jedną z największych tego typu transakcji przeprowadzonych przez polską spółkę w USA.Najwyższą liczbę transakcji, podobnie jak w poprzednich kwartałach, odnotowuje się w sektorze TMT, do którego należało 18% celów transakcyjnych. Wciąż widzimy postępującą konsolidację rynku ochrony zdrowia i biotechnologii (11% podmiotów), którą można zaobserwować już od kilku kwartałów. Z trendu wyłamuje się jednak rynek FMCG, na którym w minionym kwartale zaobserwowaliśmy spowolnienie. Po stronie podmiotów przejmowanych, w ujęciu kwartał do kwartału obserwujemy spadek o 6 p.p., a po stronie kupującej - spadek o 2 p.p.Tradycyjnie dominującą grupą wśród sprzedających byli inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za 71% przeprowadzonych procesów M&A . Wynik ten jest aż o 3 punkty procentowe niższy niż przed trzema miesiącami. Niewielki wzrost zaangażowania w procesy sprzedaży zaobserwowano wśród inwestorów finansowych, którzy byli stroną sprzedającą w przypadku 10% transakcji.