Święta w branży TSL zaczęły się latem?

Branża TSL rozwija się w dość dynamicznym tempie, na co niebagatelny wpływ ma ciągle rosnący wolumen powierzchni przemysłowo - logistycznej. Schyłek roku to tradycyjnie już okres wzmożonej pracy tego sektora. Przed świętami Bożego Narodzenia cenna jest każda dodatkowa para rąk do pracy. W minionych latach rekrutacje pracowników na ten okres rozpoczynały się już latem. Czy w tym roku również jest taka potrzeba?

Polska utrzymuje wysoką pozycję na liście państw o największym popycie na tego typu powierzchnie i jest zaraz po Niderlandach i Niemcach, za nami są Wielka Brytania i Francja. Nastroje w sektorze też wydają się dobre. Z danych GUS wynika, że we wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej kształtował się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 4,3).

Nie brakuje również zadań do wykonania, których z pewnością przybędzie w ostatnim kwartale roku. Pracodawcy z sektora TSL na ten okres szykowali się już pod koniec wakacji. Rekrutacje trwały, ale ofert zatrudnienia nadal jest dużo.

Według analiz Grupy Progres, które pod lupę wzięła ponad 81 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, obecnie co 8 z nich pochodzi z sektora TSL (biorąc pod uwagę każdy rodzaj i stanowisko pracy), a w przypadku stanowisk związanych z pracą fizyczną już co 3 oferta pracy dotyczy stanowisk w tej branży, tj. pracownik magazynu, operator wózka widłowego, młodszy magazynier, kierowca czy pracownik do komplementacji towaru.

Z ofert skorzystają również cudzoziemcy. W pierwszej połowie 2024 r. co piąte zezwolenie (22,57 proc.) na pracę wydawane obcokrajowcom dotyczyło właśnie transportu i gospodarki magazynowej – w sumie tego typu zgód było 39 173. W całym 2023 r. ta liczba wynosiła 67 181.

TSL ma już kadrę, ale szuka kolejnych pracowników

Przyjęło się, że największe zapotrzebowanie na pracowników w branży TSL jest najwyższe w czwartym kwartale roku i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie dokładnie tak samo. Liczba pracy, a co za tym idzie, popyt na kadrę w tym okresie wzrasta nawet trzykrotnie. Na podstawie prognoz otrzymywanych od naszych klientów szacujemy, że tegoroczny peak season może być o 5-10 proc. wyższy niż w roku 2023 – mówi Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics w Grupie Progres. – Firmy już wcześniej przygotowywały się do okresu wzmożonej pracy i przewidywały, że więcej zamówień mogą otrzymywać z rynku już na początku października i chciałyby być gotowe, również, jeśli chodzi o kadrę, która pozwoli na ich płynną realizację. Dlatego, inaczej niż w ubiegłym roku, nie czekały z rekrutacjami na ostatnią chwilę – dodaje Justyna Lach.

Transport, nocleg, premia

Skorzystają też cudzoziemcy

Na podium narodowości, które najczęściej pracują w Polsce, od lat są Ukraińcy, jednak ich również na rynku pracy brakuje, szczególnie w wysokim sezonie. Dlatego coraz częściej pracę na sezon podejmują coraz liczniej przedstawiciele innych narodowości. W pierwszej piątce znajdują się obywatele Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz odległych państw tj. Zimbabwe i Nepal. Te kierunki nie są jeszcze tak popularne wśród pracodawców, jak np. Ukraina, ale zyskują na znaczeniu i niejedna osoba z tego kraju będzie w tym roku odpowiadała np. za kompletowanie zamówień świątecznych Polaków – podsumowuje Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics w Grupie Progres.

