Fuzje i przejęcia w Polsce w 2024 roku

348 transakcji fuzji i przejęć zrealizowano na polskim rynku w 2024 roku - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. Największą transakcją roku było przejęcie zakładów produkcyjnych w USA i Niderlandach przez polską firmę Qemetica, kontrolowaną przez Kulczyk Investments. W transakcjach dominowały sektory Media/IT/Telecom, biotechnologia/ochrona zdrowia oraz FMCG.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie były największe transakcje na rynku fuzji i przejęć w Polsce w 2024 roku?

Które sektory były najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć w ubiegłym roku?

Jakie są prognozy dla polskiego rynku M&A?



W 2024 roku przeprowadzono w Polsce łącznie 348 transakcji fuzji i przejęć.

Pomimo spadku liczby transakcji, Polska nadal jest atrakcyjnym rynkiem dla przejęć, a dynamicznie rozwijające się sektory technologiczne, biotechnologiczne i ochrony zdrowia napędzają aktywność inwestorów.

Polski rynek M&A w 2024 roku potwierdził swoją dojrzałość, przyciągając zarówno inwestorów strategicznych, jak i finansowych. Pomimo spadku liczby transakcji, Polska nadal jest atrakcyjnym rynkiem dla przejęć, a dynamicznie rozwijające się sektory technologiczne, biotechnologiczne i ochrony zdrowia napędzają aktywność inwestorów. Rosnąca dojrzałość gospodarki, stabilne warunki makroekonomiczne oraz dobrze rozwinięta infrastruktura biznesowa sprzyjają podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zarówno przez podmioty lokalne, jak i zagraniczne. – komentuje Artur Wilk, Dyrektor w Navigator Capital Group.

Sektor bankowy otwarcie informuje o stabilnej płynności, co może sugerować złagodzenie kryteriów udzielania kredytów i wprowadzenie do gospodarki dodatkowej ilości pieniędzy, których niedobór był odczuwalny w 2024 roku. Rynek oczekuje też obniżek stóp procentowych, co może dodatkowo wpłynąć na cenę finansowania. Rok 2025 powinien także nieść za sobą ożywienie inwestycji, ze względu na

konieczność zintensyfikowania wydatkowania środków unijnych (KPO). – komentuje nadchodzące miesiące Marcin Rajewicz, Key Account Manager w Fordata.

Z raportu M&A Index Poland wynika, że w 2024 roku liczba transakcji fuzji i przejęć (348) była o 5% niższa w porównaniu do roku 2023 (366 transakcji).Największą transakcją w 2024 roku było przejęcie zakładów produkcyjnych w USA i Niderlandach przez polską firmę Qemetica, kontrolowaną przez Kulczyk Investments. Jej wartość wyniosła 1,2 mld PLN (310 mln USD). Przedmiotem przejęcia były zakłady produkujące krzemionkę strącaną oraz związane z nimi operacje badawczo-rozwojowe. Transakcja ta potwierdza rosnącą aktywność polskich firm na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w sektorze chemicznym.Rok 2024 był również istotny dla sektora turystyki online. Wirtualna Polska Holding S.A. zawarła umowę przejęcia 100% akcji Invia Group SE za ponad 1 mld PLN. Invia Group działa na rynkach niemieckim, austriackim, szwajcarskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, oferując takie marki jak Wakacje.pl czy Travelplanet.pl. Transakcja ta wpisuje się w strategię Wirtualnej Polski, zmierzającą do umocnienia pozycji w Europie.Pod względem sektorowym, największą aktywność na rynku M&A w Polsce odnotowano w branżach Media/IT/Telecom (17% wszystkich celów transakcyjnych), biotechnologia/ochrona zdrowia (12%) oraz FMCG (10%). Na szczególną uwagę zasługują również transakcje w sektorze produkcyjnym, którestanowiły 9% wszystkich przejęć. Po stronie nabywców dominowali inwestorzy z branży technologicznej (14%), fundusze private equity i venture capital (13%) oraz podmioty z sektora biotechnologii i ochrony zdrowia (10%). Wśród sprzedających przeważali inwestorzy prywatni, którzy stanowili aż 77% wszystkich transakcji. Fundusze PE/VC odpowiadały za 7% sprzedających, natomiast 2% transakcji dotyczyło podmiotów z sektora produkcji.Jedną z najważniejszych transakcji z udziałem zagranicznych inwestorów było przejęcie VeloBanku przez amerykański fundusz Cerberus Capital Management L.P. za kwotę 1,075 mld PLN. Transakcja ta zakończyła proces restrukturyzacji banku, umożliwiając dalszy rozwój instytucji przy wsparciu strategicznego partnera.Wśród znaczących transakcji warto również wymienić wezwanie na akcje Comarchu, zakończone nabyciem 98% akcji przez rodzinę Filipiak oraz fundusz CVC Capital Partners. Comarch, jeden z wiodących polskich dostawców rozwiązań IT, wpisuje się w strategię CVC dotyczącą inwestycji w spółki z potencjałem międzynarodowego rozwoju. Transakcja ta otwiera nowe możliwości dla dalszej ekspansji firmy na rynkach globalnych.