Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2024. DHL Express liderem

Magazyn Fortune Europe we współpracy z Great Place To Work® ogłosił listę 100 najlepszych miejsc pracy w Europie. W 2024 roku na pierwszym miejscu uplasował się DHL Express. Na liście znalazło się 12 firm z Polski.

Liderzy europejskiego rynku pracy

Firmy z Polski na liście Fortune

Kluczem do sukcesu jest wzajemne zaufanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Firmy z listy Fortune dbają o zaufanie pracowników Podczas gdy 78 proc. pracowników z listy Fortune uważa, że awanse w firmie są przyznawane sprawiedliwie, w typowym europejskim miejscu pracy tego zdania jest zaledwie 37 proc., czyli o 41 punktów procentowych mniej. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Tegoroczne badanie Great Place To Work w Europie objęło 1,3 miliona pracowników. We wrześniu ogłoszono Listę 100 Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy™ . Teraz poznaliśmy listę najlepszych firm międzynarodowych i firm dużych zatrudniających od 500 pracowników wzwyż.Na pierwszym miejscu listy Fortune uplasował się, który reprezentuje branżę transportową. Kolejne miejsca należą do farmaceutycznej firmyi firmy, działającej w sektorze budowlanym. W czołówce firm dużych, które zajmują na liście miejsca od 26. do 100., znalazły się 3 firmy finansowe: belgijski Bank van Breda, Sparbanken Skåne ze Szwecji oraz XM z Cypru.Tegoroczni laureaci udowadniają, że świetne miejsca pracy można tworzyć bez względu na branżę, w jakiej działa firma. Najliczniej reprezentowane są sektory: IT (22 proc.), usługi profesjonalne (15 proc.), handel (11 proc.) i finanse (9 proc.), ale wśród najlepszych w Europie znalazły się także firmy produkcyjne, farmaceutyczne, działające w ochronie zdrowia, budownictwie czy sektorze HoReCa.Polska od kilku lat utrzymuje stabilną pozycję wśród najlepszych dużych i międzynarodowych firm. Reprezentacja polska jest szczególnie liczna wśród organizacji międzynarodowych. 9 polskich oddziałów, które wcześniej znalazły się na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska™ 2024 , przyczyniło się do tego, aby ich firma znalazła się wśród 25 najlepszych w Europie. To wymierny wkład, gdyż warunkiem minimum przy klasyfikacji europejskiej jest obecność organizacji międzynarodowej na co najmniej 3 listach krajowych. Zwycięskimi organizacjami, w których finalnym sukcesie miały udział polskie oddziały, są: DHL Express (1. miejsce), Hilti (3. miejsce), Hilton (4. miejsce), Cisco (5. miejsce), Stryker (6. miejsce), Novo Nordisk (15. miejsce), Cadence (20. miejsce), Brown Forman (21. miejsce), Ipsen (25. miejsce). Powody do dumy ma jeszcze 6 kolejnych polskich oddziałów międzynarodowych firm. Są to Allianz (7. miejsce), Chiesi (10. miejsce), Teleperformance (12. miejsce), Sopra Steria (16. miejsce), SC Johnson (22. miejsce) i Talan (24. miejsce) – dzięki doskonałym wynikom uzyskanym w badaniu oddziały te zdobyły Certyfikację Great Place To WorkTM, co ma także wpływ na finalną klasyfikację macierzystej firmy na liście.Wśród organizacji dużych, zatrudniających od 500 pracowników wzwyż, znalazły się 3 firmy z Polski. Najwyżej uplasowała się firma Sii Polska (30. miejsce), a następnie: j-labs sp. z o.o. (50. miejsce) i Lingaro Poland (73. miejsce). Wszystkie te firmy działają w sektorze informatycznym. Dodajmy, że w zestawieniu firm dużych spółka Sii Polska nieprzerwanie od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce.Porównując firmy, które zakwalifikowały się na listę Fortune, z typowymi europejskimi miejscami pracy , tym co najmocniej je od siebie odróżnia jest przekonanie pracowników, że ich firma jest zarządzana w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Podczas gdy 78 proc. pracowników z listy Fortune uważa, że awanse w firmie są przyznawane sprawiedliwie, w typowym europejskim miejscu pracy tego zdania jest zaledwie 37 proc., czyli o 41 punktów procentowych mniej. Aż 34 punkty procentowe dzielą firmy z listy Fortune od typowych miejsc pracy przy zapytaniu o sprawiedliwy udział w zyskach firmy (70 proc. vs 36 proc.). Podobnie rozłożyły się odpowiedzi przy pytaniu o równe traktowanie: 81 proc. pracowników z listy Fortune jest zdania, że ich pracodawcy nikogo nie faworyzują, a w typowych miejscach pracy ten odsetek sięga zaledwie 43 proc.Kiedy pracownicy czują, że ich miejsce pracy jest sprawiedliwe, obdarzają pracodawcę zaufaniem, a w konsekwencji mocniej angażują się w pracę. Firmy z listy Fortune budują w ten sposób silne więzi z pracownikami, co czyni je bardziej elastycznymi i odpornymi na rynkowe przeciwności. Michael C. Bush, globalny dyrektor generalny Great Place To Work®, podsumował to tak: „Pomimo stojących przed nimi wyzwań gospodarczych firmy te znalazły sposób, aby zapewnić swoim pracownikom większe wsparcie, budując tym samym fundament zaufania, który ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy w nadchodzących latach”.