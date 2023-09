Great Place To Work: Najlepsze Miejsca Pracy w Europie są w Polsce

Instytut Great Place to Work przedstawił najnowsze zestawienie Najlepszych Miejsc Pracy w Europie. Tegorocznym zwycięzcą w kategorii firm międzynarodowych okazał się DHL Express, wśród firm dużych triumfował holenderski AFAS Software, a na liście najlepszych małych pracodawców zatriumfował turecki TrabzonPort. Na podkreślenie zasługuje, że w tegorocznym rankingu nie brakuje polskich akcentów.

Tegoroczni zwycięzcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepsze Miejsca Pracy Europa Transportowa spółka Schwerlast Aleksandra Ledwig zajęła 4. miejsce w rankingu najlepszych małych firm

Polska jak Szwecja

Elastyczne warunki pracy, dobra pensja i komfort psychiczny

W tym roku Great Place To Work® przeanalizował ponad milion ankiet pracowniczych. Jak zawsze ma to miejsce w europejskiej odsłonie konkursu, firmy konkurowały w 4 kategoriach: firm małych (10-49 pracowników), firm średnich (50-499 pracowników), firm dużych (od 500 pracowników) oraz firm międzynarodowych (co najmniej 1000 pracowników na świecie i co najmniej trzy zwycięstwa na listach krajowych w Europie).Pierwsze miejsce na liście firm dużych zajęła holenderska spółka informatyczna AFAS Software. To awans z 16. miejsca w roku ubiegłym. Holandia ma powody do satysfakcji, gdyż listę firm średnich otwiera kolejna spółka z tego kraju. Blue Bricks to także firma informatyczna, nienotowana w klasyfikacji z zeszłego roku. Na liście firm małych pierwsze miejsce przypadło tureckiej firmie TrabzonPort. Turcja należy do liderów, jeśli chodzi o liczbę firm na liście.Interesująco przedstawia się czołówka na liście firm międzynarodowych. Zarówno pierwsze miejsce w tej kategorii, jak i kolejne dwa na podium zajęły dokładnie te same firmy co w roku ubiegłym. Są to DHL Express, a za nim AbbVie oraz Hilton. Zdecydowana większość firm z listy międzynarodowej to organizacje, które od wielu lat stają w konkursowe szranki i doskonale rozumieją, że warunkiem niezbędnym, aby zająć, a potem zachować, miejsce na liście jest stawanie się coraz lepszym. Droga na szczyt tych trzech firm pokazuje, że warto nie ustawać w wysiłkach. Pięć lat temu, w 2018 r., DHL Express zajmował na analogicznej liście 18. miejsce, AbbVie 6. a Hilton 11.14 firm z Polski wśród 150 najlepszych organizacji w Europie to wynik taki sam, jaki osiągnęła Szwecja. Mniej swoich reprezentantów od nas mają takie kraje jak Norwegia, Finlandia czy Holandia. Są oczywiście liderzy, od których dzieli nas jeszcze pewien dystans. W czołówce, podobnie jak w latach ubiegłych, są: Francja (27 firm), Wielka Brytania (25 firm), Niemcy (20 firm). Zajmujemy zatem dobre miejsce w połowie europejskiej stawki.Na liście firm dużych Polskę reprezentują aż 4 spółki: Sii Polska (9. miejsce), SoftServe Poland (20. miejsce), Sollers Consulting Sp. z o.o. (35. miejsce) oraz Objectivity (45. miejsce). Wszystkie te firmy należą do branży informatycznej. Przedstawicielem Polski na liście firm średnich jest Idego Group (19. miejsce) – to także spółka działająca w branży IT, a na liście firm małych – transportowa spółka Schwerlast Aleksandra Ledwig (4. miejsce).Kolejnych 8 zwycięzców to polskie oddziały firm międzynarodowych. Ich dokonania zostały docenione wcześniej w konkursie krajowym Great Place To Work® (lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2023 została ogłoszona 25 maja – szczegóły TUTAJ), a to przyczyniło się do sukcesu firmy na niwie europejskiej. Polska reprezentacja w tej konkurencji to: Hilton, Cisco, Stryker, Hilti, Cadence, Novo Nordisk, Volkswagen Financial Services oraz Bacardi.Tym, co najmocniej wyróżnia zwycięskie firmy na tle innych badanych przez Great Place To Work® są deklaracje pracowników odnoszące się do satysfakcjonującego wynagrodzenia, możliwości zdalnego wykonywania obowiązków oraz środowiska pracy zapewniającego psychiczny i emocjonalny komfort . Najlepsze firmy inwestują w swoich pracowników na różne sposoby. Czasami te inwestycje przybierają kształt dosłowny: pracownicy mają udział w zyskach firmy.Tak dzieje się np. w Schwerlast Aleksandra Ledwig (spółka z Polski – 4. miejsce na liście firm małych) i Sii Polska (9. miejsce na liście firm dużych). Inne firmy oferują dodatkowy wolny czas – cały dzień lub popołudnie – na realizację własnych pasji lub coaching związany z rozwojem zawodowym . Aby z powodzeniem oferować elastyczną pracę i dodatkowy wolny czas, firmy muszą najpierw swoim pracownikom zaufać. Wzajemne zaufanie uruchamia w następstwie spiralę pozytywnych reakcji. Kiedy pracownicy czują się godni zaufania, mają więcej wiary w swoich menedżerów.W Najlepszych Miejscach Pracy™ w Europie 86% pracowników stwierdziło, że kierownictwo dobrze radzi sobie z przydzielaniem zadań i koordynowaniem pracy. 91% pracowników uważa, że ludzie w ich firmie wkładają w pracę dodatkowy wysiłek, a 88% deklaruje, że zamierza pozostać w firmie na dłużej.Elastyczne warunki pracy nie wykluczają potrzeby budowania więzi międzyludzkich. Dlatego firmy organizują wspólne śniadania, wyjazdy czy rozgrywki sportowe. Dla pracowników to nie tylko okazja, aby poznać się lepiej, ale także aby zacieśnić współpracę w ramach zespołów. Podczas Lightning Talks organizowanych w Idego Group (19. miejsce na liście firm średnich) pracownicy nie tylko dzielą się wiedzą z dziedziny IT, ale również inspirują innych swoimi pozazawodowymi pasjami. To między innymi dzięki takim inicjatywom 90% pracowników zwycięskich firm deklaruje, że nie może się doczekać przyjścia do pracy.Umiejętnie równoważąc elastyczne warunki pracy i rozwijanie więzi międzyludzkich, Najlepsze Miejsca Pracy™ w Europie są w stanie zaoferować swoim pracownikom wyższy poziom dobrego samopoczucia. Potwierdza to 88% ich pracowników. Jest to o 33 punktów procentowych więcej niż w przeciętnej europejskiej firmie. A zdrowe środowisko pracy to dla pracowników podstawa, aby mogli wykonywać świetną pracę dla swoich firm.