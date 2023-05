Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2023: branża IT bez konkurencji

Poznaliśmy właśnie zwycięzców najnowszego rankingu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2023 autorstwa Great Place to Work. Cechą charakterystyczną uhonorowanych firm jest deklarowana przez ich pracowników satysfakcja z pracy. Gdzie pracuje się świetnie? Oto wyniki tegorocznego zestawienia.

Przeczytaj także: Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022. Rekordowa liczba laureatów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu debiutantów znajduje się na tegorocznej liście Najlepszych Miejsc Pracy?

Co wyróżnia Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2023?

Jak wygląda struktura branżowa firm figurujących na liście?

Co wyróżnia Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2023

90% pracowników potwierdzających, że pracują w świetnych miejscach pracy, to wynik lepszy niż w zeszłym roku. Rosnących wskaźników jest w tym roku więcej: aż 94% wysoko oceniło standardy etyczne panujące w firmie, a 89% pozytywnie wypowiada się o umiejętnościach przywódczych przełożonych, doceniając, że zwracają uwagę na ich ludzkie potrzeby. Nie wszędzie jednak jest tak dobrze. Podczas, gdy w przypadku laureatów konkursu kluczowe wskaźniki pną się systematycznie w górę, oceny ogółu osób pracujących w Polsce (średnia krajowa) pozostają na poziomie o ok. 40 punktów procentowych niższym. Z roku na rok czołówka firm-laureatów coraz bardziej dystansuje peleton, tworząc nową jakość na rynku pracy i wyznaczając nowe trendy w zarządzaniu firmami. To powinno dać pozostałym firmom do myślenia – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work® Polska.

Wszyscy laureaci konkursu dokładają wyjątkowych starań, aby tworzyć świetne miejsca pracy. Co powinno być dla nich źródłem szczególnej satysfakcji to fakt, że ich wysiłki trafiają w potrzeby pracowników i są przez nich doceniane. O tym świadczą uzyskane przez laureatów wyniki. Nie zapominajmy, że w finalnej ocenie firmy w konkursie Great Place To Work® najważniejszy jest głos pracowników. To oni decydują, czy ich firma jest świetnym miejscem pracy. Wśród wielu wskaźników jest jeden, który powinien mieć dla pracodawców wyjątkowe znaczenie: chodzi o dumę z miejsca pracy. Pracownicy firm wyróżnionych w tym roku nie tylko odczuwają dumę ze swoich pracodawców, ale też z dumą opowiedzą innym, gdzie pracują. Tak zdeklarowało aż 90% z nich i jest to najlepsza reklama, jaką mogą zrobić swoim firmom - komentuje Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit™ w Great Place To Work® Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2023 Tym, co najbardziej odróżnia laureatów konkursu od firm reprezentujących średnią krajową, jest poziom satysfakcji z pracy, wyrażony przez samych zatrudnionych Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Najlepsze firmy dla milenialsów i dodatkowe wyróżnienia

W rankingu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2023 w kategorii firm zatrudniających do 50 osób zwyciężyła firma z branży transportowej - Schwerlast Aleksandra Ledwig. W kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób liderem jest firma z branży informatycznej - Idego Group, a w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób - Cisco Poland.W tegorocznej klasyfikacji znalazło się aż 13 firm, które debiutują na liście. Pozostałe firmy to organizacje poddające się badaniu cyklicznie. Są wśród nich także takie, którym udało się zdobyć tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™ już po raz dziewiąty. Firmom, które potrafiły utrzymać miejsce na liście nieprzerwanie przez 5 kolejnych lat dedykowane jest specjalne wyróżnienie. W tym roku tytuł Legendy przypadł firmie SIX Global Services AG SA, świadczącej usługi profesjonalne.Tym, co najbardziej odróżnia laureatów konkursu od firm reprezentujących średnią krajową, jest poziom satysfakcji z pracy, wyrażony przez samych zatrudnionych. Aż 90% pracowników w wyróżnionych w konkursie organizacjach jest zdania, że ich firma jest świetnym miejscem pracy Ten wynik robi tym większe wrażenie, że w sondażu ogólnokrajowym jedynie 52% pracowników była skłonna uznać swoją firmę za świetnie miejsce pracy.Na tegorocznej liście struktura branżowa firm została zdominowana przez sektor IT : firmy informatyczne stanowią na niej 55%. Następne miejsce zajmują ex aequo: firmy z sektora finansów i usług, firmy transportowe, firmy świadczące usługi profesjonalne oraz firmy z branży biotechnologia i farmaceutyki.Podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz głównej listy laureatów Great Place To Work® ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów. To tradycyjnie 10 firm spośród wyróżnionych tytułem Najlepszego Miejsca Pracy™, które zostały szczególnie wysoko ocenione przez pracowników z pokolenia Y, czyli przez osoby urodzone po 1980 r. W tym roku powody do dumy ma informatyczna firma Idego Group: nie tylko zajęła pierwsze miejsce na liście głównej w kategorii firm średnich, ale także otwiera tegoroczną listę firm szczególnie docenianych przez milenialsów.Na zakończenie uroczystości ogłoszenia wyników 15. edycji konkursu przez Great Place To Work® UN Global Compact Network Poland, partner strategiczny konkursu, przyznał kolejnym 15 firmom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Dołączyli oni do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ. W latach 2018-2023 tytułem Rzecznika zostały wyróżnione łącznie 102 organizacje z grona Najlepszych Miejsc Pracy™ w Polsce.Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są Konfederacja Lewiatan i UN Global Compact Network Poland. Patronat honorowy sprawują: Prezydent M.St. Warszawy, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.