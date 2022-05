Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022. Rekordowa liczba laureatów

Great Place to Work® ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2022. W tym roku wyróżniono rekordową liczbę firm - aż 44. W kategorii firm dużych zwycięstwo należy do DHL Parcel Polska. W kategorii firm małych i średnich liderem zostało Idego Group. Firma ta jest także laureatem rankingu Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów 2022. Tytuł Legendy przypadł VFS Usługi Finansowe Polska.

Cieszy nas, że tak wiele firm zasłużyło w tym roku na tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™. Potwierdzają to osoby zatrudnione w wyróżnionych organizacjach, bo jak wiadomo w metodologii Great Place to Work® głos pracowników jest najważniejszy. Aż 87% z nich potwierdziło, że pracuje w świetnym miejscu pracy. Jest to wynik lepszy o kilka punktów procentowych od zeszłorocznego. Warto też wspomnieć, że w przypadku listy firm przyjaznych milenialsom odsetek ten poszybował aż do 94%. Aby dostrzec, jak trudna jest droga do osiągnięcia przez firmy takich wyników wystarczy porównać je z danymi z sondażu ogólnopolskiego. W przypadku średniej krajowej zaledwie połowa pracowników (51%) była skłonna zgodzić się z twierdzeniem, że ich firma jest świetnym miejscem pracy – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work®.

Misją Great Place to Work® jest pomaganie firmom w stawaniu się świetnymi miejscami pracy. Tegoroczne wyniki laureatów są dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji. Aż 92% pracowników potwierdziło, że ich firmy przestrzegają zasad etycznych. Ludziom pracuje się w tych organizacjach dobrze także dlatego, że liderzy zwracają uwagę na ich potrzeby: 88% zgodziło się z twierdzeniem, że menedżerowie widzą w nich nie tylko pracowników, ale po prostu ludzi. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy taka kultura organizacyjna się firmom opłaci, wystarczy dodać, że 89% pracowników deklaruje, że jest dumna ze swojego miejsca pracy i chętnie się tą dumą podzieli z innymi. Na rynku pracownika i przy prognozowaniu najwyższej rotacji od kilku lat tak silne poczucie związku ludzi ze swoją firmą, jej historią i działaniami jest po prostu bezcenne – komentuje Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit™ w Great Place to Work®.

Do tegorocznej edycji konkursu Great Place to Work® zgłosiła się rekordowa liczba - 140 firm. Rekordowo długa jest także lista laureatów - wyróżniono 40 firm, a uwagę zwraca fakt, że 20 z nich to firmy debiutujące w rankingu.Wśród 44 laureatów najliczniejszą grupę stanowią firmy informatyczne (16). Na kolejnym miejscu znalazły się firmy z branży usług finansowych, usług profesjonalnych, produkcji i handlu (po 4 firmy), a na trzecim miejscu pod kątem liczebności reprezentantów uplasowała się branża farmaceutyczna i transportowa (po 3 firmy).Wzorem lat poprzednich Great Place to Work® wyłonił spośród laureatów głównego konkursu 10 firm szczególnie wysoko ocenianych przez pracowników z pokolenia Y. To już czwarta edycja listy Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów.Podobnie jak w latach poprzednich UN Global Compact Network Poland, partner strategiczny konkursu Great Place to Work®, przyznał kolejnym 22 laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Tym samym dołączyli oni do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ. W ten sposób od 2018 roku, gdy Great Place to Work® po raz pierwszy nominował laureatów do tego wyróżnienia, rodzina Rzeczników urosła do 87 organizacji.Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są Konfederacja Lewiatan i UN Global Compact Network Poland. Patronat honorowy sprawują: Prezydent M.St. Warszawy, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.