Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2021. Triumfuje branża IT

Great Place to Work® ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021. W tym roku triumfuje branża IT. Firmy z tej branży są liderami we wszystkich trzech kategoriach. Wśród największych organizacji, zatrudniających powyżej 500 pracowników, zwycięża Sii Polska. W rankingu firm zatrudniających poniżej 500 osób pierwsze miejsce zajmuje Idego Group. W kategorii firm z zatrudnieniem do 50 osób zwycięstwo należy do Covenant.dev S.A.

W metodologii Great Place to Work® to właśnie opinie pracowników stanowią podstawę klasyfikacji firm. W tym roku 84% pracowników wyróżnionych firm potwierdziło, że pracują w świetnych miejscach pracy. Dla porównania w przypadku średniej krajowej odsetek ten wyniósł zaledwie 54%. W tym szczególnym pandemicznym okresie pracownicy wysoko ocenili także autentyczną troskę pracodawców o nich: 85% zgodziło się z twierdzeniem, że przełożeni widzą w nich przede wszystkim ludzi, a nie jedynie pracowników – komentuje tegoroczne wyniki Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® Polska.

W tym niełatwym roku, jaki mamy za sobą, miłym zaskoczeniem jest duże zainteresowanie pracodawców dialogiem z pracownikami, gotowość do wsłuchiwania się w ich opinie i odpowiadania na ich potrzeby. Cieszy fakt, że blisko 1/3 laureatów to firmy debiutujące na naszej liście. Ale nie mniej cieszy nas i to, że wielokrotni laureaci rankingu nie zadowalają się wcześniejszymi sukcesami, że nie spoczywają na laurach. W dowód uznania dla ich starań już po raz drugi wyróżniliśmy firmy, które przez 5 lat z rzędu znalazły się wśród laureatów listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. W tym roku tytuł Legendy 2021 otrzymały 4 firmy: 3M Service Center EMEA, Akamai Technologies Poland, DOZ S.A. oraz GROHE Poland” – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit w Great Place to Work® Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2021, Great Place to Work Początek stawki w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób otwiera Sii Polska. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Do 13. już edycji rankingu Najlepsze Miejsca Pracy Polska zgłoszone zostały 93 firmy. Wyróżniono 39 firm w trzech kategoriach. Aż 21 firm znalazło się na liście po raz pierwszy. Choć najnowsza edycja badania miała miejsce w niełatwym czasie pandemii, to i tak aż 84% pracowników wyróżnionych firm przyznało, że pracują w świetnych miejscach pracy.Jak powstaje Lista Najlepszych Miejsc Pracy? Laureaci konkursu są wyłaniani spośród firm, które wcześniej otrzymały wyróżnienie Great Place to Work CertifiedTM. Certyfikaty przyznawane są firmom, które osiągnęły próg 65% pozytywnych ocen w ankiecie Trust IndexTM. Aby znaleźć się na liście Najlepszych Miejsc Pracy, trzeba jednak spełnić wyższe wymagania. Liczy się nie tylko sam wskaźnik zaufania, ale także spójność doświadczeń pracowników w przekroju całej organizacji.Ogłoszeniu listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce już po raz trzeci towarzyszyła lista 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów. Laureaci tego rankingu wybierani są z grona firm wyróżnionych w głównym konkursie głosami pracowników z pokolenia Y, czyli osób urodzonych po 1980 roku. Mimo że firmy z branży informatycznej stanowią równo połowę wśród wyróżnionych w tym roku, podium należy do przedstawicieli trzech innych sektorów. Zwycięzcą została firma farmaceutyczna Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Na drugim miejscu znalazła się Grupa ANG S.A., reprezentująca branżę finansową, a na trzecim spółka GROHE Poland, działająca w sektorze usług profesjonalnych.Podobnie jak w ubiegłych latach UN Global Compact Network Poland, wieloletni Partner Strategiczny uroczystości ogłoszenia rankingu Najlepszych Miejsc Pracy, przyznał kolejnym laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. W tym roku do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ, dołączyło kolejnych 17 laureatów konkursu Great Place to Work®.Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są Konfederacja Lewiatan i UN Global Compact Network Poland. Patronat honorowy sprawują: Prezydent M.St. Warszawy, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.