Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2024: aż 55 laureatów

Poznaliśmy właśnie zwycięzców najnowszego rankingu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2024 autorstwa Great Place to Work. W tym roku na liście laureatów znalazło się aż 55 firm. Gdzie pracuje się najlepiej? Które firmy są najlepszym miejscem pracy dla kobiet, a które dla Milenialsów? Oto wyniki tegorocznego zestawienia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie super małe firmy zostały laureatami rankingu Najlepszych Miejsc Pracy 2024?

Jakie małe firmy zostały wyróżnione przez Great Place to Work?

Jakie są najlepsze miejsca pracy wśród firm średnich?

W których dużych firmach pracuje się najlepiej?

Jakie firmy są najbardziej sprawiedliwe dla kobiet?

Kto znalazł się na liście 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów?

Za co pracownicy cenią świetne miejsca pracy?



Rok rekordów i rok debiutów

Laureatem wśród firm Super Małych (poniżej 50 zatrudnionych) została transportowa firma Schwerlast Aleksandra Ledwig.

Pierwsze miejsce wśród firm Średnich (poniżej 500 zatrudnionych) zajęła firma farmaceutyczna Novo Nordisk Pharma, a zwycięzcą kategorii firm Dużych (od 500 zatrudnionych wzwyż) został DHL Parcel Polska.

Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Kobiet

Misją Great Place To Work® jest promowanie kultury organizacyjnej For All™, czyli takiej, która odpowiada na potrzeby pracowników bez względu na ich tożsamość płciową, wiek, zajmowane stanowisko czy staż w firmie. Jednak na rynku pracy – który wciąż defaworyzuje kobiety – kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn i częściej na swojej drodze awansu napotykają szklany sufit. Wierzymy, że wyróżnienie firm, które w praktyce realizują u siebie politykę równouprawnienia płci, często w ramach szerszej strategii różnorodności, ma swoje przełożenie społeczne. W tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia w Polsce – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit™ w Great Place To Work Polska.

Za co pracownicy cenią świetne miejsca pracy

Pracownicy stawiają swoim firmom coraz większe wymagania. Dlatego pracodawcy myślący o rynku pracy perspektywicznie stawiają na nowy model przywództwa. Transparentność, uczciwość, odpowiedzialność, szacunek to uniwersalne wartości etyczne, które pracownicy potrafią docenić i odwzajemnić się lojalnością i zaangażowaniem. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden z czynników mających znaczenie dla skutecznego przywództwa. W firmach laureatów 89 proc. pracowników twierdzi, że menedżerowie zwracają uwagę na ich ludzkie potrzeby. Nic dziwnego, że w takich firmach pracownicy są dumni ze swoich pracodawców. 89 proc. z nich z dumą podzieli się z innymi informacją, gdzie pracują – komentuje wyniki tegorocznego badania Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work Polska.

Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Milenialsów i konkursowe Legendy

Zwycięzcą w tej kategorii okazała się firma informatyczna Maxima Consulting, debiutująca w tym roku na liście.

W 2024 roku wśród firm Super Małych (poniżej 50 zatrudnionych), najlepszym miejscem pracy jest firma transportowa Schwerlast Aleksandra Ledwig. Liderem rankingu firm Małych (poniżej 100 zatrudnionych) została spółka Tradedoubler, świadcząca usługi profesjonalne. W zestawieniu firm Średnich (poniżej 500 zatrudnionych) najlepszym miejscem pracy została firma farmaceutyczna Novo Nordisk Pharma. W kategorii firm Dużych (od 500 zatrudnionych wzwyż) zwycięzcą został DHL Parcel Polska.89 proc. pracowników organizacji z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ deklaruje, że pracuje w świetnych firmach – w przypadku średniej krajowej ten odsetek sięga zaledwie 51 proc.To już szesnasta odsłona konkursu organizowanego przez Great Place To Work®. Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na przystąpienie do badania. W edycji 2023-2024 przebadanych zostało w Polsce 196 firm. To niemal o 10% więcej niż w poprzedniej edycji. Najliczniej do badania zgłosiły się w tym roku firmy zatrudniające poniżej 50 osób. W tej grupie znalazło się aż 63 pracodawców chętnych do poddania się ocenie swoich pracowników. Firmy Super Małe, które podjęły w tym roku wyzwanie po raz pierwszy, mają powody do dumy. Wśród 10 laureatów tej kategorii konkursowej – 8 spółek to firmy debiutujące na liście. Podobna liczba debiutujących w tym roku spółek znalazła się także w kategorii firm Małych, czyli zatrudniających poniżej 100 osób. Łącznie wśród 55 laureatów wszystkich czterech kategorii tegorocznego rankingu aż 26 firm to debiutanci.W tym roku po raz pierwszy Great Place To Work® ogłosił listę 10 firm najbardziej sprawiedliwych dla kobiet. Zwycięzcą w tym rankingu jest SIX Global Services, firma z sektora finansowego. Drugie miejsce należy do spółki informatycznej Cisco, a trzecie do firmy transportowej DHL Global Forwarding.Tym, co w ocenie pracowniczej szczególnie wyróżnia firmy z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ jest przekonanie, że ich firmy przestrzegają zasad etycznych. Tak uważa aż 93 proc. ich pracowników. W przypadku firm stanowiących średnią krajową taką opinię o swoim miejscu pracy ma jedynie 53 proc. pracowników, czyli aż o 40 punktów procentowych mniej.Spośród laureatów listy głównej, już po raz szósty, Great Place To Work® wyłonił listę 10 Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów, czyli osób urodzonych po 1980 r. Zwycięzcą w tej kategorii okazała się firma informatyczna Maxima Consulting, debiutująca w tym roku na liście. Sektor IT reprezentowany jest także na 2. i 3. miejscu rankingu – odpowiednio: Intellias Poland i Square One Resources. Łącznie firmy technologiczne stanowią na liście aż 60 proc.Od 4 lat Great Place To Work® wyróżnia tytułem Legendy firmy, które pięć razy z rzędu przystąpiły do konkursu i znalazły się w gronie jego laureatów. Pięciokrotnym laureatem wyróżnionym tytułem Legendy została w 2024 roku firma Robert Bosch. W tym roku po raz pierwszy tytuł Legendy został przyznany organizacjom, które aż przez 10 ostatnich lat co roku znalazły się w gronie laureatów konkursu. Są to: Cisco Poland i Sii Polska.