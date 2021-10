25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2021. Triumfuje DHL Express

Przed nami wyniki kolejnej edycji zestawienia 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. Instytut Great Place to Work ogłosił, że w tym roku pierwsze miejsce zajmuje firma transportowa DHL Express. Na podium znalazły się także spółka technologiczna Cisco oraz firma hotelarska Hilton.

Przeczytaj także: Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2021. Wśród laureatów 14 firm z Polski

Tegoroczni laureaci dają przykład, jak tworzyć szeroko zakrojoną, a zarazem spójną, inkluzywną kulturę pracy – powiedział Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place to Work®. – Działając globalnie, potrafili umocnić swoją kulturę organizacyjną i zyskać jej akceptację ze strony pracowników we wszystkich krajach, w których są obecni. To prawdziwy wyczyn, bo nawet doświadczenie pandemii nie stanęło tym firmom na przeszkodzie. Wszędzie tam, gdzie działają, firmy potrafiły dogłębnie poznać specyfikę i potrzeby lokalnych społeczności, a ich liderzy zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników, bez względu na stanowisko czy przynależność kulturową. Ogromne gratulacje dla wszystkich laureatów listy World’s Best Workplaces™.

Polscy przedstawiciele na światowej liście

Lista 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2021 została wyłoniona spośród 10 000 firm, reprezentujących 19,8 mln pracowników w 106 krajach świata.Aby znaleźć się na liście World’s Best Workplaces™, firmy muszą udowodnić, że są wyjątkowymi pracodawcami w skali świata. Warunkiem minimum jest obecność na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii.Tegoroczny zwycięzca DHL Express ma na koncie aż 38 wyróżnień na krajowych listach Najlepszych Miejsc Pracy na 5 kontynentach. Spółka Cisco zakwalifikowała się uprzednio na 22 krajowe listy, a Hilton na 21.W konkursie Great Place to Work® organizacje są oceniane pod kątem ich wysiłków na rzecz tworzenia świetnych miejsc pracy, ale także wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i społeczności w różnych krajach na całym świecie. W tym roku aż 90% pracowników zatrudnionych w firmach z listy World’s Best Workplaces™ zadeklarowało, że odczuwa dumę ze swojej pracy, uważa, że kierownictwo firmy działa uczciwie i etycznie oraz docenia wkład firmy w pomyślność lokalnej społeczności. Satysfakcja z pracy i poczucie przynależności do organizacji sprzyjają angażowaniu się pracowników w poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie. A innowacyjność jest wpisana w strategię każdej organizacji, której zależy na utrzymaniu rynkowej przewagi.W tym roku na liście World’s Best Workplaces™ Polskę reprezentuje 8 spółek. Oprócz wspomnianych już firm z samego szczytu listy – Cisco i Hiltona (odpowiednio 2. i 3. miejsce) – są to: 3M (6. miejsce), SC Johnson (7. miejsce), Amgen (8. miejsce), SAS Institute (13. miejsce), Novo Nordisk (18. miejsce) oraz The Adecco Group (19. miejsce).W podziale na kraje najliczniejszą reprezentację mają w tym roku wspólnie klasyfikowane kraje Ameryki Środkowej i Karaibów (18 spółek) oraz Brazylia (16 spółek). Na kolejnych miejscach znalazły się: Wielka Brytania, USA i Meksyk (po 14 spółek). Natomiast tak samo liczebną reprezentację, jak Polska mają: Francja, Niemcy, Portugalia, Turcja i Kolumbia.