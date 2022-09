Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2022. Wśród laureatów 15 firm z Polski

Great Place to Work ogłosił właśnie tegoroczną listę Najlepszych Miejsc Pracy w Europie. Wśród 150 laureatów znalazło się aż 15 firm z Polski. W rankingu dużych firm zwyciężyła turecka spółka telekomunikacyjna Turkcell Global Bilgi. Najlepszą średnią firmą została szwajcarska UMB AG, a małą - irlandzka firma Global. W rankingu międzynarodowych miejsc pracy zwycięża DHL Express.

Silna polska reprezentacja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Klasyfikacja pod względem liczby firm na liście Pod względem liczby firm na liście, reprezentacja 15 firm lokuje Polskę w połowie stawki, na równi z takimi krajami jak Niemcy czy Austria. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Co wyróżnia Najlepsze Miejsca Pracy

Great Place to Work® w tej edycji konkursu przebadał łącznie przeszło 3 tysiące firm z 37 europejskich krajów, zatrudniających razem blisko 1,5 miliona pracowników. Wszystkie wyróżnione firmy to laureaci lokalnych list Najlepszych Miejsc Pracy ™, ogłaszanych w poszczególnych krajach w poprzednich miesiącach.Pierwsze miejsce na liście 50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy™ w Europie, zatrudniających od 500 pracowników wzwyż, zajęła turecka spółka telekomunikacyjna Turkcell Global Bilgi. Listę 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy™ w Europie, zatrudniających od 50 do 499 pracowników, otwiera szwajcarska firma informatyczna UMB AG, a wśród 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy™, z zatrudnieniem poniżej 50 osób, pierwsze miejsce przypadło irlandzkiej firmie Global, reprezentującej branżę medialną. W kategorii 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy™ pierwsze miejsce w rankingu obronił DHL Express, który także w zeszłym roku był na szczycie listy europejskiej.Blisko 1/3 laureatów (31%) to firmy z branży IT. Na drugim miejscu (15%) uplasowały się firmy świadczące usługi profesjonalne, a za nimi (11%) firmy z sektora finansowego. Kolejne miejsca należą do sektora handlu (8%), produkcji (5%) oraz edukacji i szkoleń (5%).Po raz kolejny możemy być dumni, że Polska ma tak liczną reprezentację na europejskiej liście i to nie tylko wśród 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy, ale także na pozostałych 3 listach, klasyfikujących firmy z poszczególnych krajów w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.Bardzo wysokie, drugie miejsce w klasyfikacji Najlepszych Dużych Miejsc Pracy™ w Europie, podobnie jak w roku ubiegłym, należy do Sii Polska, co jest ogromnym sukcesem tej firmy informatycznej. Firma zatrudnia ponad 6 tysięcy osób, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla zarządzających, aby stworzyć warunki pracy doceniane przez tak duży i siłą rzeczy różnorodny zespół. Wśród firm dużych Polskę reprezentują ponadto jeszcze 2 świetne firmy: Objectivity (IT) i Blachotrapez (produkcja).Polskim przedstawicielem na liście Najlepszych Średnich Miejsc Pracy™ jest Idego Group, a reprezentantem Polski na liście Najlepszych Małych Miejsc Pracy™ Covenant.dev S.A. Obie spółki to firmy informatyczne, obecne w zestawieniu europejskim po raz drugi z rzędu.Ważnym kryterium przy wyłanianiu listy Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy™ jest możliwie największy zasięg oddziaływania, jakie te firmy osiągają w regionie. Dlatego liczba oddziałów z poszczególnych krajów, które zakwalifikowały się uprzednio na lokalne listy, ma znaczenie. Warunkiem minimum jest obecność na co najmniej 3 listach krajowych. Aż 10 polskich oddziałów przyczyniło się do tego, aby ich międzynarodowa firma znalazła się wśród 25 najlepszych w Europie. Są to: DHL Express (1. miejsce na liście), Hilton, Stryker, Cisco, Bristol-Myers Squibb, Cadence, Fronius, Goupe SEB, Atos i Biogen.Pod względem liczby firm na liście, reprezentacja 15 firm lokuje Polskę w połowie stawki, na równi z takimi krajami jak Niemcy czy Austria.Aby trafić na listę Najlepszych Miejsc Pracy™, firmy muszą przede wszystkim uzyskać dobrą opinię od swoich pracowników. To ich głos wyrażony w anonimowej ankiecie jest kluczowy. Ankieta bada opinie pracowników o firmie pod kątem wielu aspektów, m.in.: zaufania do firmy, relacji z przełożonymi, atmosfery w pracy, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego czy poczucia bezpieczeństwa. Tegoroczni laureaci Europe’s Best Workplaces™ zostali w sposób szczególny docenieni m.in. za sprawne i uczciwe zarządzanie organizacją. Aż 88% pracowników zadeklarowało, że ich przełożeni dotrzymują swoich obietnic. 83% ceni fakt, że są przez przełożonych angażowani w podejmowanie decyzji, zwłaszcza tych, które mają wpływ na ich pracę. Co ważne, 74% jest zdania, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy, a firma uczciwie dzieli się z nimi swoimi zyskami. Wysokie noty firmy otrzymały także za programy i codzienne działania, które pozwalają ludziom zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Takie podejście w swoich firmach potwierdza aż 86% pracowników . Taki sam odsetek pracowników wyraził opinię, że ich firma stwarza odpowiednie warunki, aby mogli efektywnie pracować i jednocześnie cieszyć się dobrym samopoczuciem psychicznym i emocjonalnym.