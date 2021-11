Najlepsze Miejsca Pracy na świecie: jak osiągają przewagę?

Najświeższe zestawienie World’s Best Workplaces™ 2021 kolejny już raz z rzędu honoruje firmy, które uważane są przez pracowników za pracodawców wręcz idealnych. Wydawać by się mogło, że w niełatwych dla wszystkich, pandemicznych realiach na miano Najlepszych Miejsc Pracy na świecie zasłużyć będzie wyjątkowo trudno. Tymczasem okazało się, że pracodawcy świetnie poradzili sobie z zupełnie nowymi wyzwaniami, co nie umknęło uwadze zatrudnionych i znalazło swoje wyraźne odzwierciedlenie w ich opiniach odnośnie miejsc pracy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie działania postawiły organizacje wyróżnione w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy na świecie?

Co w czasach pandemii stało się podstawowym elementem zarządzania organizacją?

Czym wyróżniła się triumfująca na szczycie zestawienia firma DHL Express?



Hasło: praca z misją

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com DHL Express dostarczał szczepionki przeciw COVID-19 Pracownicy DHL Express (#1 na liście) mogli poczuć prawdziwą dumę z wykonywanej pracy dzięki dostarczaniu szczepionek w różne zakątki świata.

Hasło: jesteśmy w tym razem

Hasło: zarządzanie różnorodnością

Hasło: odpowiedzialna komunikacja

Hasło: zaufanie i elastyczność

Hasło: wszyscy jesteśmy (tylko) ludźmi

Są branże, w których pracownikom codziennie towarzyszy misja niesienia pomocy innym. Czas pandemii był okresem, w którym mogli oni jeszcze mocniej ją realizować. Ale nie tylko reprezentanci firm biotechnologicznych i farmaceutycznych mieli szansę na wykazanie się w tym temacie w ostatnim czasie. Pracownicy DHL Express (#1 na liście) mogli poczuć prawdziwą dumę z wykonywanej pracy dzięki dostarczaniu szczepionek w różne zakątki świata. Hilton (#3) ruszył z inicjatywą „1 Million Rooms”, oferując darmowe lokum dla pracowników opieki medycznej, którzy ryzykowali swoim zdrowiem każdego dnia pracy, aby w ten sposób nie narażali oni swoich rodzin na kontakt z wirusem.Inżynierowie z Atlassian (#23 na liście Najlepszych Miejsc Pracy na świecie) w partnerstwie z rządem stworzyli specjalną aplikację, której celem było podniesienie świadomości na temat COVID-19 wśród obywateli Australii, udzielanie odpowiedzi na ich pytania i odpowiednie pokierowanie ludźmi w celu uzyskania dalszego wsparcia.Ponad politycznymi podziałami pandemia pokazała jak silnie jesteśmy ze sobą powiązani. Najlepsze światowe firmy podeszły odpowiedzialnie do bycia globalnym pracodawcą, podejmując inicjatywy z jasnym przekazem - „jesteśmy w tym razem”. Przykładowo, spółka Hilti (#11) ustanowiła fundusz dla pracowników mocno dotkniętych przez pandemię . Pracownicy centrali podarowali w zamian za dodatkowe wolne dni 5% swoich dochodów, a firma dołożyła kolejne środki w takiej samej wysokości jak wkład wniesiony przez pracowników. Zebrane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na opiekę zdrowotną rodzin oraz członków zespołów z oddziałów, w których lokalny rząd nie był w stanie zapewnić specjalnego wsparcia.Kwestie związane z różnorodnością, równym traktowaniem, włączaniem i przynależnością (ang. DEIB) stały się tematem żywo omawianym w ostatnich latach. Najlepsze Miejsca Pracy na świecie wiodą prym w tej dyskusji, nadając polityce DEIB strategiczne znaczenie w swoich organizacjach. Dobrze to ilustruje praktyka firmy Atlassian, gdzie opracowano i wdrożono narzędzie do pomiaru odpowiednich wskaźników DEIB. Indeksy te są uwzględnione w regularnie przeprowadzanych w firmie ankietach opinii pracowniczych. W ten sposób menedżerowie mogą na bieżąco i z pierwszej ręki poznać opinie pracowników z różnych grup pracowniczych, także tych niedostatecznie reprezentowanych. A firma ma możliwość projektować dalsze działania w oparciu o konkretne dane, co dodatkowo zwiększa szanse na realizowanie z sukcesem strategii budowania świetnego miejsca pracy DLA WSZYSTKICH (For All™).Jasna i częsta komunikacja to podstawowy element zarządzania organizacją, zwłaszcza po przejściu w inny tryb pracy.Kiedy w globalnej firmie 3M (#6 na liście Najlepszych Miejsc Pracy na świecie) światowy popyt na środki ochrony indywidualnej eksplodował w ciągu jednej nocy, jej liderzy i załoga stanęli przed trudnym zadaniem odpowiedzi na ten zwiększony popyt i jednocześnie zadbania o bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Firma postawiła na komunikację. W ciągu 8 miesięcy opublikowała 20 newsletterów i przeprowadziła 30 sesji Q&A otwartych dla wszystkich pracowników. Ponadto 3M przeprowadziło kampanię edukacyjną na temat wirusa i środków zapobiegawczych, obejmującą ogólnodostępne szkolenia i kursy (dla pracowników i każdego zainteresowanego tematem).W wielu organizacjach przejściu w tryb pracy zdalnej towarzyszyły obawy o zachowanie produktywności. W Najlepszych Miejscach Pracy liderzy nie uprawiają mikrozarządzania, także gdy pozostają za ekranami monitorów. Mierzą się z wyzwaniem operowania w nowej rzeczywistości poprzez okazywanie swoim ludziom zaufania i stawianie na elastyczność.Firma SAP (#9 na liście Najlepszych Miejsc Pracy na świecie) wdrożyła politykę „Pledge to Flex” – w 100% elastyczne i oparte na zaufaniu miejsce pracy. W ten sposób kierownictwo zadeklarowało odpowiednie wyposażenie pracowników, tj. dopasowane do potrzeb każdego stanowiska, stylu pracy i lokalizacji.W nowej rzeczywistości nowe zasady wprowadziła także firma rekrutacyjna Addeco (#19). Przewodnie nowe zasady pracy to zestaw narzędzi zawierający listy kontrolne, samooceny i inne zasoby. Cel – efektywnie wesprzeć pracowników w osiągnięciu jak najlepszych wyników podczas pracy zdalnej lub hybrydowej. Sposób – zachować elastyczność, bo jeden rozmiar nie pasuje dla wszystkich.W czasach wielkiej niepewności, która na półtora roku wkroczyła w nasze codzienne życie, wyrazem ludzkiego podejścia było wyraźne przyznanie, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. A zatem mamy prawo do słabości. Rolą świetnego miejsca pracy jest okazanie zrozumienia i wsparcia.W firmie technologicznej Cisco (#2 na liście Najlepszych Miejsc Pracy na świecie) mocno skupiono się na zadbaniu o komfort emocjonalny pracowników: zapewniono dodatkowe płatne dni wolne od pracy, organizowano warsztaty oraz sesje „Ask Me Anything” prowadzone nie tylko przez ekspertów medycznych i specjalistów, ale także samych liderów, którzy dawali świadectwo swoich prywatnych zmagań i sposobów na rozwiązanie problemów.Firmy stawiały również na wzmacnianie relacji i skracanie dystansu między menedżerem i resztą zespołu. Ximena Auil została dyrektorką zarządzającą 3M Chile na początku pandemii, w wyniku czego nie miała szansy spotkać się bezpośrednio z nowymi współpracownikami. Postawiła na spotkania zdalne w formie wirtualnych lunchy i spotkań przy kawie. W ten sposób zaprosiła do siebie ponad 250 pracowników wraz z ich rodzinami.Liderzy, którzy nie boją się pokazywania ludzkiej twarzy sprawiają, że ich miejsce pracy staje się Najlepszym Miejscem Pracy.