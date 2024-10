Egzotyczne wakacje od jesieni do wiosny: gdzie jeździmy?

Egzotyczne wakacje poza sezonem cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością. W tym roku plany na tego rodzaju wypoczynek formułuje jednak o przeszło 50% turystów więcej niż rok temu. Podobnego rzędu wzrost notuje liczba rezerwacji dokonywanych na okres od jesieni 2025 do wiosny 2025. Dobrą wiadomością dla planujących podróże są bez wątpienia ceny, które - dla odmiany - nieco spadają.

Egzotyka w cenie europejskich wakacji

Egipt – i długo nic

Najpopularniejsze kierunki od jesieni do wiosny Trzy egzotyczne kierunki znalazły się w pierwszej dziesiątce wszystkich najpopularniejszych kierunków na wyjazdy od jesieni do wiosny

Tak jak w sezonie letnim, zorganizowane wycieczki są nieco tańsze niż w sezonie jesień 2023 – wiosna 2024. Wówczas średni koszt wyprawy na osobę wynosił nieco ponad 4000 zł, obecnie to 100 zł mniej. Egzotyczne podróże z biurami turystycznymi są wciąż dwa razy droższe niż ogólna średnia – przeciętny koszt takiej wyprawy to ok. 8000 zł. Utrzymał się również poziom rezerwacji takich wyjazdów – to ponad 1/5 wszystkich zorganizowanych wycieczek.Ze statystyk rezerwacyjnych Travelplanet.pl (do końca września) wynika, że Emiraty Arabskie są ponownie numerem jeden wśród egzotycznych kierunków, jakie rezerwują klienci biur podróży na okres jesień 2024 – wiosna 2025. Drugie miejsce utrzymała Tajlandia, a trzecie – Dominikana., a więc tyle mniej więcej ile statystyczna egzotyczna wycieczka, kosztuje tygodniowy wypoczynek w 4* hotelu z przelotem oraz śniadaniami i obiadokolacjami lub All Inclusive (najbardziej popularna konfiguracja wśród rezerwowanych wyjazdów) na Arubie i w Panamie. Co najmniejtrzeba przygotować na takie wakacje na Seszelach lub Filipinach (hotele 5*).Ale w ofertach można znaleźć dużo znacznie tańszych propozycji. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery kierunki, w których średni koszt rezerwacji na osobę jest znacząco niższy od przeciętnej, wynoszącejto Emiraty Arabskie, Kenia, Oman i Bahrajn.Emiraty Arabskie to najtańsza opcja na egzotyczny wypoczynek – tygodniowy pobyt w 4* hotelu z przelotem i dwoma posiłkami dziennie w Dubaju czy Ras al Khaimah można zarezerwować już. Za podobne pieniądze można było polecieć w sierpniu na wakacje do Grecji, Hiszpanii czy na Cypr w takim samym standardzie i były to wówczas najtańsze oferty.za osobę dostępne są oferty w 4* hotelach ze śniadaniami i obiadokolacjami w Omanie, na Kubie (AI) i w Kenii.za osobę trzeba zapłacić za czterogwiazdkowe wakacje na Sri Lance, a od 4500 zł za podobny wypoczynek na Zanzibarze, Dominikanie, w Meksyku i Tajlandii.Jeśli budżet na wyprawę obejmujena osobę, możemy pozwolić sobie na egzotyczne wakacje na Bali, Mauritiusie lub w Wietnamie. Zaś od okołokosztują wycieczki na Malediwy i do Indii. Zaod osoby znajdziemy oferty wypoczynku w Wenezueli i na Jamajce.Trzy egzotyczne kierunki znalazły się w pierwszej dziesiątce wszystkich najpopularniejszych kierunków na wyjazdy od jesieni do wiosny. Przypomnijmy – mniej więcej co piąty klient biur podróży zarezerwował na ten okres egzotyczną wyprawę. Ale dwa razy tyle turystów wybiera się z biurem podróży tylko do Egiptu. To ponownie niekwestionowany lider, który o kilka długości wyprzedza Maltę, popularną w tym czasie ze względu na znacznie niższe ceny wycieczek niż w lecie, oraz Turcję, która przyzwyczaiła polskich turystów do tego, że jest kierunkiem całorocznym.