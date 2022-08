Wakacje trwają: jak spędzimy urlop wypoczynkowy we wrześniu?

Wakacje dobiegają końca, ale tych, którzy zaplanowali urlop wypoczynkowy po ścisłym sezonie, wcale nie brakuje. Serwis Nocowanie.pl po raz kolejny przyjrzał się preferencjom Polaków, którzy zamierzają odpocząć we wrześniu. Gdzie zamierzają się udać? Na szczycie rankingu popularności uplasowało się - i tu bez zaskoczeń - Zakopane. Co jeszcze wynika z analizy?

Przeczytaj także: Na urlop jesienią? Może być trudno o noclegi

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie miejsca Polacy upodobali sobie szczególnie na wakacje jesienią?

Ile czasu mamy zamiar poświęcić na jesienny urlop wypoczynkowy?

Na jakie ceny noclegów powinniśmy być przygotowani?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com We wrześniu najchętniej do Zakopanego Wśród wyszukiwań zakwaterowania na wrzesień połowę stanowią miejscowości górskie, Władysławowo spadło z pierwszej pozycji na szóstą, a jego miejsce zajęło Zakopane.

Studenci i osoby nieskrępowane koniecznością planowania odpoczynku w trakcie szkolnych wakacji chętnie wyjeżdżają we wrześniu, kiedy obłożenie w miejscowościach turystycznych jest mniejsze, a ceny po sezonie zaczynają spadać. Według naszych szacunków na podstawie już opłaconych zaliczek średnia cena noclegu za osobę na dobę miesiąc temu wynosiła 105 zł, we wrześniu będzie to 74 zł - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl - Aktualnie w naszym serwisie widzimy rosnącą liczbę zapytań o możliwość zakwaterowania w terminach wrześniowych. Widać, że Polacy chcą przedłużać wakacje.

Jesienią Polacy ruszają w góry

We wrześniu najczęściej wyjeżdżamy na 2 dni

Wrzesień w polskiej turystyce to czas krótkich wyjazdów, najchętniej w góry, jak wynika z danych serwisu Nocowanie.pl. Wśród 5 najczęściej wyszukiwanych miejscowości aż 4 położone są górach, a najpopularniejsze dotychczas Władysławowo zostało zdeklasowane przez Zakopane. Szacowana średnia cena noclegu za osobę na dobę, która na przełomie lipca i sierpnia wynosiła 105 zł, we wrześniu wynosi 74 zł.Okres szkolnych wakacji zbliża się ku końcowi, choć studenci, którzy nie zdają egzaminów w sesji wrześniowej, mają przed sobą jeszcze sporo wolnego, jak i pary bez dzieci. Dlatego wrzesień jest również często wykorzystywany na wypoczynek. Wraz z upływem lata widać wyraźną zmianę w turystycznych upodobaniach Polaków., jak wynika z danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl, odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie.Najwięcej użytkowników zainteresowanych wrześniowym wyjazdem na terenie Polski -. Liczba zapytań o zakwaterowanie łącznie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, która jeszcze miesiąc temu stanowiła 70 proc., zmalała do 37,5 proc.Inaczej wygląda również lista, w okresie wakacyjnym niemal całkowicie zdominowana przez te nadmorskie. Wśród wyszukiwań zakwaterowania na wrzesień połowę stanowią miejscowości górskie, Władysławowo spadło z pierwszej pozycji na szóstą, a jego miejsce zajęło. Na drugie miejsce z szesnastego przeniósł się. Trzecią miejscowością, w której turyści najczęściej szukają zakwaterowania, jest, czwartą, a piątąNa podstawie danych Nocowanie.pl widać, że Polacy wolą wyjeżdżać na dłużej w miesiącach wakacyjnych., natomiast. O ile wcześniej co czwarty wyjeżdżający chciał zarezerwować noclegi dla dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci, a 16 proc. dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem, to na terminy wrześniowe. Liczba poszukujących zakwaterowania par z jednym dzieckiem spadła do 8,5 proc., a z dwojgiem do 7 proc. Liczba osób chcących wyjechać samotnie wzrosła z 1,5 proc. aż do 6 proc., a także w domkach, których dotyczy 26 proc. wyszukiwań. Noclegami w hotelach i ośrodkach SPA jest zainteresowanych niecałe 2 proc. wyjeżdżających.