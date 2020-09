Urlop jesienią: zainteresowanie wzrosło o 200%, gdzie jedziemy?

Na urlop jesienią decydują się przede wszystkim ci z nas, którym zależy na uniknięciu typowego dla wysokiego sezonu zatłoczenia. W czasach, gdy zalecane jest utrzymywania dystansu społecznego, staje się to szczególnie istotne. Potwierdzeniem tego mogą być statystyki prowadzone przez serwis Nocowanie.pl, które wyraźnie pokazują, że w tym roku popularność jesiennych wyjazdów jest dużo wyższa niż rok wcześniej. Jakie kierunki królują w posezonowych podróżach?

Idealne miejsca na urlop jesienią

Zakopane, Karpacz, Wetlina, Szklarska Poręba, Szczawnica, Polańczyk, Solina, Kazimierz Dolny, Białka Tatrzańska, Kudowa-Zdrój.

TOP 5 kierunków na urlop jesienią



Małopolskie

Dolnośląskie

Podkarpackie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Zaciszne miejsca nadal popularne

We wrześniu rekordzistą jest województwo podlaskie ze wzrostem zainteresowania wynoszącym 337%. Polacy najwyraźniej doceniają piękno tego regionu i panujący tam spokój. Najwięcej zapytań o nocleg wysłano tam do obiektów w Białowieży, Augustowie i Supraślu.

ze wzrostem zainteresowania wynoszącym 337%. Polacy najwyraźniej doceniają piękno tego regionu i panujący tam spokój. Najwięcej zapytań o nocleg wysłano tam do obiektów w Białowieży, Augustowie i Supraślu. Kolejne województwo z dużym wzrostem (341%) to podkarpackie

Wzrost zainteresowania o 242% notuje województwo lubelskie . Przyczynia się do tego bez wątpienia Kazimierz Dolny, ale turyści interesują się też Lublinem, Zwierzyńcem na przepięknym Roztoczu, Okuninką na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz Nałęczowem.

. Przyczynia się do tego bez wątpienia Kazimierz Dolny, ale turyści interesują się też Lublinem, Zwierzyńcem na przepięknym Roztoczu, Okuninką na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz Nałęczowem. Opolskie także zaczyna być dostrzegane przez turystów. W tym roku noclegami w województwie interesuje się 224% więcej turystów niż w 2019 r. Najpopularniejszymi kierunkami jest oczywiście Opole, a poza tym leżąca niedaleko Turawa oraz Jarnołtówek w Górach Opawskich.

także zaczyna być dostrzegane przez turystów. W tym roku noclegami w województwie interesuje się 224% więcej turystów niż w 2019 r. Najpopularniejszymi kierunkami jest oczywiście Opole, a poza tym leżąca niedaleko Turawa oraz Jarnołtówek w Górach Opawskich. Budzi się też zainteresowanie jesiennym urlopem w województwie świętokrzyskim (201%). Polacy szukają noclegów przede wszystkim w malowniczym Sandomierzu, który w ostatnich latach urósł do rangi jednego z najważniejszych turystycznych miasteczek w kraju. Inne popularne lokalizacje do uzdrowisko Busko-Zdrój, stolica województwa Kielce oraz Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich. Turyści planują też wypady do Bałtowa, w którym znajduje się jeden z największych parków rozrywki w Polsce.

Polska złota jesień to dogodny czas na podróże po Polsce . O ile jednak latem destynacją numer "1" jest Bałtyk, o tyle już po sezonie nasze preferencje ulegają zmianie. Z danych zebranych przez Nocowanie.pl wynika, że w tym roku, podobnie zresztą jak ubiegłej jesieni, szczególną popularnością wśród polskich turystów cieszy się Małopolska, Dolny Śląsk oraz Podkarpacie. Amatorów urlopu na Pomorzu również nie brakuje, choć jest ich nieco mniej niż tych, którzy udają się na południe naszego kraju.Tym jednak co zasługuje na szczególne podkreślenie, jest ponadprzeciętny wzrost zainteresowania jesiennym wypoczynkiem - względem września 2019 wzrost liczby zapytań o noclegi wzrósł aż o 191%.Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych na urlop jesienią miejsc prezentuje się następująco:Nadmorskie Władysławowo i Międzyzdroje zajmują odpowiednio 12 i 13 miejsce zestawienia popularnych miejscowości.Widać więc wyraźnie, że jesienią najbardziej interesujące jest południe kraju. Większa część TOP 10, poza Kazimierzem Dolnym, to miejscowości górskie. Skąd taka zmiana? Być może ważną rolę odgrywa w tym fakt, iż sezon powakacyjny, a więc wrzesień czy październik, to najlepsza pora na wyjścia na górskie szlaki. W tym czasie nie są już zatłoczone, a pogoda zdecydowanie pewniejsza. Nie doskwiera upał, spada też ryzyko gwałtownego pogorszenia warunków – a góry w jesiennym wydaniu są po prostu magiczne.Najczęściej wybieranym województwem na wypoczynek jesienią jest małopolskie. Choć jego stolicą jest Kraków, to turyści kierują się bardziej na południowe krańce, a dokładnie w Tatry, Beskidy i Pieniny. Gród Kraka znalazł się poza czołową dziesiątką – na 11 miejscu zestawienia najpopularniejszych miast małopolskiego co stanowi niespodziankę, gdyż rok temu zajmował 3 lokatę.Króluje oczywiście Zakopane, druga jest Szczawnica, a podium zamyka Białka Tatrzańska. Inne popularne miejscowości to Kościelisko, Krynica-Zdrój, Bukowina Tatrzańska, Murzasichle, Zawoja, Sromowce Niżne i Czorsztyn.Dolnośląskie kusi turystów różnorodnymi atrakcjami. Regularnie wracają tam amatorzy city breaków, którzy zakochali się we Wrocławiu, z kolei turyści aktywni częściej wybierają rejon Karkonoszy. Oprócz tego Dolny Śląsk zachwyca zabytkowymi zamkami i pałacami, a ich zwiedzanie to znakomity pomysł na jesienną wycieczkę tematyczną. W województwie jest też wiele znanych uzdrowisk i również one cieszą się popularnością wśród turystów.Najchętniej odwiedzane są jednak kurorty w Karkonoszach, czyli Karpacz i Szklarska Poręba. W dalszej kolejności wybierane są uzdrowiska: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój oraz Świeradów-Zdrój. Wrocław, który rok temu we wrześniu znajdował się na 3 miejscu, spadł na 6. Inne popularne lokalizacje w dolnośląskim to Duszniki-Zdrój, Zieleniec, Międzygórze i Jelenia Góra. Miasto odwiedzane jest między innymi ze względu na uzdrowisko w Cieplicach.Rok temu podkarpackie zamykało czołową 5 popularnych kierunków, dziś jest na 3 miejscu! Pokazuje to, ze Polacy zaczęli doceniać południowo-wschodni kraniec Polski, który jest niezwykle różnorodny i nadal tajemniczy. W województwie podkarpackim najczęściej pytano o noclegi w Wetlinie, będącą świetną bazą wypadową na bieszczadzkie szlaki, oraz leżące nad Jeziorem Solińskim Polańczyk i Solinę. Inne interesujące destynacje to Cisna, Ustrzyki Górne, Ustrzyki Dolne, Baligród, Zawóz, Lutowiska oraz stolica województwa Rzeszów.Województwo zachodniopomorskie w ubiegłym roku nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Jednak jesienny spokój plaż kusi coraz więcej turystów, planujących wypoczynek w kraju. Wśród najchętniej wybieranych nadmorskich kurortów znajdują się Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście, Mielno, Sarbinowo, Pobierowo, Dziwnów, Rewal, Międzywodzie oraz Mrzeżyno.Nie tylko zachodnia część wybrzeża jest popularna wśród polskich turystów. Jesienią szukają oni noclegów także w kurortach leżących na terenie województwa pomorskiego. Numerem 1 jest Władysławowo, popularne są również Gdańsk i Sopot, a później Łeba, Jastarnia, Ustka, Krynica Morska, Gdynia, Jastrzębia Góra i Hel.W tym roku widać wyraźną tendencję to porzucania dużych miast, na rzecz bardziej kameralnych lokalizacji. Turyści szukają większej izolacji i przestrzeni, co w tej chwili jest zrozumiałe.Niedługo po zdjęciu największych obostrzeń i przywróceniu możliwości wypoczynku, na topie były noclegi w zacisznych miejscach. Trend ten utrzymuje się również jesienią, a my obserwujemy duży wzrost zainteresowania województwami, które do tej pory były raczej marginalizowanie.Świadczy o tymWobec roku poprzedniego, zainteresowanie tym miejscem jest większe aż o 227%, ale nie jest to najwyższy z odnotowanych wzrostów.