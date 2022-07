Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Choć to pierwsze wakacje bez niemal żadnych covidowych ograniczeń, na przeszkodzie planom urlopowym stanęły inflacja i wojna w Ukrainie. Z powodu problemów finansowych na dłuższy wakacyjny wyjazd nie może sobie pozwolić 31 proc. Polaków - wynika z badania przeprowadzonego przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W ubiegłym roku na wakacje nie stać było 19 proc. badanych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy planujesz w tym roku dłuższy letni wypoczynek? Co trzeci Polak ze względu na brak pieniędzy deklaruje, że na dłuższy wakacyjny urlop tego lata w ogóle nie wyjedzie. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najczęściej wymienianą przyczyną pozostania w wakacje w domu jest zła sytuacja materialna. Właśnie finansami uzasadniło brak planów aż 44 proc. osób. Kolejnym istotnym powodem jest konieczność oszczędzania wynikająca z niepewności jutra. Wskazało na to niemal 20 proc. respondentów. A 10 proc. badanych nie planuje wypoczywać, ponieważ uważają, że okoliczności nie sprzyjają wakacyjnemu nastrojowi. Sytuacja faktycznie jest trudna. Wyliczając po kolei - wzrost cen źródeł energii, inflację i w końcu wojnę, nie da się ukryć, że wpłynęły one na niemal każdy aspekt życia Polaków. Również na plany urlopowe większości z nas, mówi o tym 75 proc. ankietowanych – komentuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, prowadzącego rejestr dłużników konsumentów i firm.

Wakacje z wężem w kieszeni

40 proc. turystów dysponuje jednak skromniejszym niż w poprzednim roku budżetem na letni urlop. Dlatego też co piąty zapowiada, że będzie oszczędzał na atrakcjach i jedzeniu, ewentualnie skróci wyjazd. Pewnym pocieszeniem, dla rodzimego biznesu turystycznego, może być jedynie fakt, że utrzymuje się wysoka popularność wypoczynku w kraju. A doniesienia o problemach połączeń lotniczych i obsługi na lotniskach mogą jeszcze to nastawienie wzmocnić – mówi Sławomir Grzelczak.

Seniorzy w większości zostają w domu

Grupą, która w tym roku najliczniej wybiera się na wakacje poza domem (63 proc.) są mieszkańcy średnich i dużych miast. Z kolei z aglomeracji ponad połowa deklaruje, że planuje letni wypoczynek. Zaskoczeniem nie są odpowiedzi mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie do wyjazdu przygotowuje się najmniej, bo 44 proc. badanych. Z jednej strony może to wynikać z faktu, że lato to na wsiach czas zbierania plonów, czyli okres wzmożonej pracy, ale z drugiej sprzyjające warunki do odpoczynku, jeśli ktoś akurat ma wolne – dodaje Sławomir Grzelczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kto planuje w tym roku dłuższy wyjazd wakacyjny? Grupą, która w tym roku najliczniej wybiera się na wakacje poza domem (63 proc.) są mieszkańcy średnich i dużych miast. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Oczywistym jest jednak, że przede wszystkim znaczenie mają tu finanse. I szanse na wyjazd wakacyjny wzrastają wraz ze statusem materialnym. Gdyby, więc wszystkich było stać na dłuższy letni wypoczynek, to patrząc na deklaracje osób uznających się za zamożne, można wywnioskować, że nad morze czy jeziora udałoby się na dłużej niemal 80 proc. rodaków. Jednak w grupie, której nie stać na większe wydatki, jest to już mniej niż połowa – zauważa Sławomir Grzelczak.

Więcej chętnych nad Bałtyk niż Morze Śródziemne

To są akurat dobre wiadomości zarówno dla biur podróży, touroperatorów jak i rodzimej branży noclegowej, czy też gastronomii, które boleśnie odczuły skutki pandemii. Niewykluczone, że turystów będzie więcej, jeśli do decyzji dojrzeje chociaż część z 17 proc. jeszcze niezdecydowanych co do tego, jak spędzić tegoroczny urlop. Oby tylko nie dali się wystraszyć paragonom grozy – komentuje Sławomir Grzelczak.

Na te wakacje branża turystyczna czekała z utęsknieniem. Pierwsze wakacje bez ograniczeń miały być szansą na odrobienie strat z okresu pandemii. Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, branża turystyczna miała na koniec kwietnia 78 mln zł zaległości, a branża noclegowa ponad 921 mln zł. Problemy z rozliczeniami dotyczyły odpowiednio 930 firm turystycznych i 1908 oferujących noclegi (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych).Tymczasem, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor, co trzeci Polak ze względu na brak pieniędzy deklaruje, że na dłuższy wakacyjny urlop tego lata w ogóle nie wyjedzie. To o połowę więcej niż przed rokiem, gdy finanse nie pozwoliły na wypoczynek 19 proc. ankietowanym. Jakby tego było mało, odrabianie przez biznes nastawiony na turystów, miesięcy, a nawet lat straconych w pandemii, utrudniają też cieńsze portfele gości.Z badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że dłuższy wyjazd wakacyjny planuje w tym roku ponad połowa Polaków (52 proc.). Niemal 15 proc. z nich chce wyjechać nawet więcej niż raz.Wśród ankietowanych w wieku między 18 a 64 rokiem życia, wyjeżdża większość, bo 57 proc., ale już wśród seniorów, jedynie 38 proc. osób.Planom urlopowym zdecydowanie sprzyja wyższe wykształcenie i dobra sytuacja materialna. Ponad 60 proc. osób legitymujących się wyższym wykształceniem jest zdecydowana na wyjazd. Dla porównania, w grupie osób z wykształceniem zawodowym lub niższym wyjeżdża jedynie 30 proc. respondentów.60 proc. Polaków finansuje swoje urlopy m.in. z regularnych oszczędności, a 44 proc. z bieżących dochodów. O pożyczaniu na ten cel w bankach czy firmach pożyczkowych, przy obecnym oprocentowaniu, nie ma mowy. Łącznie jest 1,5 proc. zainteresowanych taką opcją. Prędzej już w grę wchodzi pomoc rodziny lub sprzedaż jakiś przedmiotów - 2,5 proc. deklaracji, albo przełożenie płatności rachunków - 2 proc.75 proc. osób na swój najważniejszy w wakacje wyjazd wybiera się do Polski, za granicę pojedzie co czwarty. Jednak uwzględniając również inne planowane w to lato wypady, wygląda na to, że nad Bałtykiem, na Mazurach czy w rodzimych górach będzie wypoczywało 80 proc. osób planujących w tym roku wypoczynek. Największą popularnością będą cieszyć się w kraju prywatne domki i apartamenty. Wybiera się tam ponad 30 proc. respondentów, ale niewiele mniej chętnie rezerwowane są pensjonaty i obiekty agroturystyczne (29 proc.) oraz hotele (28 proc.). Ponad jednej piątej turystów (22 proc.), czyli dokładnie tak samo jak przed rokiem, w zorganizowaniu urlopu pomogą biura podróży.