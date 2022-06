Jakie mamy plany na wakacje 2022? Urlop planuje 3 na 4 Polaków

Wakacje 2022 zbliżają się wielkimi krokami. Jakie plany wakacyjne mają Polacy? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowsza odsłona cyklicznego badania Holiday Barometer przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika m.in., że w przypadku zagranicznych wojaży najczęstszym wyborem Polaków jest południe Europy - Włochy, Grecja, Hiszpania i Chorwacja. Oto, co jeszcze wynika z badania.

Przeczytaj także: Z wyjazdu na wakacje zrezygnuje co czwarty Polak

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy wakacje 2022 spędzimy w górach czy nad morzem?

Jakie kierunki zagraniczne cieszą się wśród Polaków największą popularnością?

Z kim wyjedziemy na tegoroczne wakacje?

Polacy chcą podróżować jak nigdy wcześniej

Jak spędzimy tegoroczny urlop?

Najchętniej samochodem z rodziną i przyjaciółmi

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd

Dwa ostatnie lata mocno wpłynęły na ograniczenie podróży i planowanie wakacji . W tym roku Polacy są pozytywniej nastawieni do kwestii związanych z Covid-19. O 15% w stosunku do zeszłorocznej edycji badania, spadł odsetek rodaków, którzy obawiają się wpływu pandemii na ich plany podróżne (38%).Polska znalazła się również na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o optymizm związany z podróżowaniem, wśród wszystkich badanych krajów. 41% osób uważa, że już teraz jest możliwe „normalne” podróżowanie, bez konieczności noszenia maseczek i robienia testów. Jest to wzrost o 34 punkty procentowe względem roku 2021, gdzie tylko 7% było tego zdania. Pomimo wzrostu cen i wysokiej inflacji, która jak twierdzą Polacy, wpływa na ich entuzjazm do podróżowania (79%), aż 70% Polaków deklaruje radość i podekscytowanie z możliwości podróżowania w tym roku.2/3 Polaków ma w tym roku plany urlopowe. Połowa osób (50%) będzie wypoczywała w kraju. Z kolei ci, którzy planują wakacje za granicą (40%), najchętniej wybierają Włochy (7%), Chorwację (6%), Hiszpanię (6%), czy Grecję (5%). Nie brakuje jednak miłośników egzotycznych wypadów – 6% Polaków wskazuje, że miejscem docelowym ich tegorocznej podróży jest Azja.Podczas wakacji najwięcej osób spędzi urlop nad morzem – 57%, w góry pojedzie 37% badanych, 28% wybierze wycieczkę objazdową, a 21% osób uda się na krótki wyjazd, typu “city break” . Latem, Polacy najchętniej wybierają wypoczynek dwutygodniowy – 36%, a przynajmniej tydzień wakacji planuje – 32% osób. Trzytygodniowy urlop spędzi 12% badanych. Z kolei na wyjazd, który będzie trwał 4 tygodnie bądź dłużej pozwoli sobie tylko 7%.Według Polaków wymarzony urlop to taki, na którym można beztrosko odpoczywać (55%), podróżować z rodziną lub przyjaciółmi (52%), czy poznawać nowe kultury (38%).Większość Polaków wyjedzie na wakacje z rodziną i przyjaciółmi – 85%, w szczególności z partnerem (64%), czy z dziećmi (38%). Na podróż z przyjaciółmi zdecyduje się 21% Polaków. Tegoroczne wakacje samotnie spędzi 9% rodaków.Zdecydowana większość osób pojedzie na wypoczynek samochodem – 59%, samolot wybierze – 27%, a do pociągu wsiądzie – 18% urlopowiczów. Szukając zakwaterowania połowa Polaków (50%) wybierze hotel. Kwaterę prywatną planuje wynająć 23% badanych, a u znajomych zatrzyma się 22% osób. Z kolei 17% rodaków zdecyduje się na zakwaterowanie typu bed&breakfast.Badani zadeklarowali, że w tym roku planują przeznaczyć na wyjazd wakacyjny średnio 4 499,96 zł. Jest to o 385,76 zł więcej niż w poprzednim roku. Ponad połowa Polaków przyznała, że ich budżet na letni wyjazd jest większy niż rok temu (51%). Z kolei 19% osób deklaruje, że przeznaczy niższy budżet na urlop. 25% badanych, którzy przyznali, że w tym roku nie pojadą na wakacje, wskazali na czynniki ekonomiczne. 45% z nich, nie może sobie pozwolić na wyjazd, a 44% chce zaoszczędzić pieniądze.1/3 osób potwierdza, że sytuacja związana z pandemią zachęciła je do wykupowania lepszego ubezpieczenia podróżnego (33%), jest to wzrost o 17% w stosunku do roku 2021.Połowa Polaków (50%) deklaruje chęć wykupienia ubezpieczenia turystycznego na kolejną podróż. Polacy najchętniej kupują ubezpieczanie bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym (25%), czy w biurze podróży (21%). Coraz częściej korzystają także z usług brokera ubezpieczeniowego (19%). Z kolei 13% decyduje się na zakup polisy online lub bezpośrednio w firmie assistance.Według badanych dobra polisa turystyczna powinna zawierać zwrot kosztów opieki medycznej i szpitalnej w nagłych wypadkach (79%), ochronę dla bagażu i rzeczy osobistych (73%), OC (72%), opóźnienie lub anulowanie wyjazdu (65%), czy ochronę związaną z zachorowaniem na Covid (64%). Najważniejszym czynnikiem, na który Polacy zwracają uwagę podczas wyboru polisy turystycznej, jest przystępna cena (35%).