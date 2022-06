Wakacje czyli relaks nie bez kłopotów

Opóźnienie samolotu to tylko jedna z niedogodności, jakie mogą spotkać polskich turystów podczas wyprawy na zagraniczne wakacje. Tego problemu doświadczył na własnej skórze co czwarty z nas. Lista potencjalnych niedogodności jest jednak znacznie dłuższa. Przed przykrymi konsekwencjami niektórych z nich można się jednak skutecznie ochronić - przypomina porównywarka Rankomat.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nieprzyjemne doświadczenia spotykają Polaków podczas wakacji?

Czego Polacy spodziewają się podczas wakacji?

Ile może kosztować hospitalizacja za granicą?

Prawie co 4. turysta miał opóźniony lot

Nasze badanie pokazuje, że co drugiego Polaka spotkała w czasie wakacji jakaś nieprzyjemność. Co 4. miał problemy z powodu opóźnionego lotu, co 5. musiał skorzystać z pomocy lekarskiej, a co 14. doświadczył nieszczęśliwego wypadku lub hospitalizacji. Dlatego, aby w pełni cieszyć się wakacjami, warto odpowiednio się zabezpieczyć. W naszej kampanii ubezpieczeń turystycznych pokazujemy, że taki spokój, możemy sobie zapewnić nawet za kilka złotych dziennie, kupując odpowiednią polisę na rankomat.pl. Nasza porównywarka to także szansa na obiektywne, szybkie i wygodne porównanie zakresu polisy – mówi Dawid Pożoga, CMO rankomat.pl.

Ponad połowa urlopowiczów obawia się kradzieży

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przeprowadzili badanie, w którym sprawdzili, z jakimi kłopotliwymi i nieprzyjemnymi sytuacjami spotkali się turyści w czasie wakacji. Przeanalizowali także, czego obawiamy się najbardziej podczas urlopu.22% turystów musiało zmierzyć się z trudnościami wynikającymi z opóźnionym lotem , a 7% z jego odwołaniem. 19% ankietowych potrzebowało skorzystać z usług lekarskich (innych niż stomatologiczne), a 8% musiało udać się do dentysty. Taki sam procent badanych uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, a 7% było hospitalizowanych. Lista nieprzyjemnych doświadczeń jest znacznie dłuższa. Kolejnym ważnym wnioskiem, jest to, że tylko 47% Polaków nie natrafiło na żadne kłopoty w czasie wakacji.Opóźniony lot lub wizyta u lekarza wydają się błahe w tym zestawieniu. Jednak biorąc pod uwagę, jakie dodatkowe koszty mogą wygenerować, nie powinny być bagatelizowane. Zmiana czasu wylotu może spowodować to, że podróżni nie zdążą na przesiadkę lub nie skorzystają z opłaconych usług takich jak np. hotel. Wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że koszty leczenia za granicą mogą być wręcz gigantyczne. Dla przykładu wg Mondial Assistance, w 2021 roku hospitalizacja z powodu zapalenia płuc w USA, zapalenie żołądka oraz jelit w Meksyku, a także złamanie nogi na basenie na Kanarach, kosztowały w każdym z tych przypadków po 3 mln zł.Choć tylko 4% polskich turystów doświadczyło kradzieży bagażu, to aż 61% badanych obawia się kradzieży. Niewiele mniej, bo 59% podróżnych obawia się nieszczęśliwych wypadków i konieczności pokrycia kosztów leczenia z własnej kieszeni. Tyle samo z nich boi się kradzieży dokumentów, a tylko o 5 punktów procentowych mniej kradzieży bagażu i hospitalizacji.Te obawy nie biorą się znikąd. Przede wszystkim boimy się, że ostatecznie koszt wakacji przekroczy założony budżet ze względu na nieprzewidziane i nieszczęśliwe wydarzenia. Przy rekordowej inflacji, która sama w sobie często zmusza turystów do zmiany planów, poniesienie dodatkowych kosztów często będzie kolejną nieprzyjemnością.Warto dodać, że obywatele UE w czasie podróży po krajach członkowskich mogą korzystać z karty EKUZ. Należy jednak pamiętać, że zapewnia ona jedynie pomoc na podstawowym poziomie, a za dodatkowe usługi medyczne turysta zapłaci z własnej kieszeni. W wielu państwach europejskich cena dnia w szpitalu wynosi tyle samo, co doba w 5-gwiazdkowym hotelu. Także oferowane przez biura podróży ubezpieczenia mogą w wielu przypadkach okazać się niewystarczające. Na cenę ubezpieczenia turystycznego składa się wiele czynników, a jedynie indywidualne porównanie i dopasowanie zakresu polisy pozwoli znaleźć efektywną ochronę przy akceptowalnej cenie. Odpowiednia ochrona pokryje sumę leczenia, zabezpieczy bagaż, pomoże w przypadku opóźnionego lotu czy koronawirusowej izolacji lub kwarantanny.