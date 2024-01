Ponad 40 proc. uczniów ferie zimowe zorganizuje samodzielnie

Rozpoczęła się druga tura ferii zimowych 2024. Jak spędzają je uczniowie? Ponad połowa z 4,66 mln uczniów będzie miała zorganizowany wypoczynek, a reszta niestety musi samodzielnie zaplanować sposoby na spędzenie tego czasu - wynika z badania „Plany na ferie zimowe w 2024 r.” przeprowadzonego przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Budżet na zimowy wypoczynek wynosi średnio 2485 zł w pełnych rodzinach i 884 zł - w niepełnych.

Przeczytaj także: Ferie zimowe 2024, czyli stawiamy na komfort termiczny

Niestety zapewne nie bez wpływu na tłumaczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci, dlaczego w tym roku nie będzie wyjazdu w góry, jest brak alimentów. Z zarejestrowanych w BIG InfoMonitor danych dotyczących zaległości alimentacyjnych wynika, że problem ten wciąż narasta. W 2023 r. o 6,6 tys. osób podwyższyła się liczba dłużników alimentacyjnych i o 1,4 mld zł kwota zadłużenia. Aktualnie są oni winni córkom i synom niemal 15,15 mld zł, czyli średnio 52 246 zł na osobę. To suma na zimowe i letnie aktywności przez wiele lat. Nie można też zapominać, że gdy nie ma alimentów, często brakuje również pieniędzy na zajęcia pozaszkolne – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile zamierzasz wydać na ferie zimowe w 2024 roku? Rodzinny budżet na zimowe wyjazdy w gospodarstwach domowych w pełnych rodzinach wynosi średnio 2485 zł, w domach, gdzie dzieckiem zajmuje się tylko mama lub tata - 884 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rodzinny wyjazd lub dwa tygodnie swobody. Każda opcja jest dobra

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie aktywności planujesz na ferie zimowe 2024? Według zapowiedzi, co trzeci uczeń spędzi ferie na wspólnym wyjeździe z rodziną, głównie w kraju. 11 proc. uczniów pojedzie na zorganizowane zimowisko bez rodziców. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wśród ankietowanych, którzy nie mają żadnych planów na ferie zimowe , brak pieniędzy jako główny powód takiej sytuacji podaje 56 proc. osób w związku i aż 88 proc. rodziców wychowujących dziecko w pojedynkę.W zależności od sytuacji rodziny inne są źródła finansowania zimowych atrakcji. Najwięcej, bo ponad trzy czwarte pełnych rodzin deklaruje, że pokryje koszty z bieżących wpływów, a 29 proc. uszczupli też oszczędności. W rodzinach wyłącznie z matką lub ojcem odsetek ten w obu przypadkach jest znacznie niższy, częściej jednak przyda się im kredyt lub pożyczka. Na zorganizowanie ferii zadłuży się ok. 13 proc. samotnie wychowujących dzieci, wobec 5 proc. respondentów z pełnych rodzin.Według zapowiedzi, co trzeci uczeń spędzi ferie na wspólnym wyjeździe z rodziną, głównie w kraju. 11 proc. uczniów pojedzie na zorganizowane zimowisko bez rodziców. Tyle samo wyjedzie na zimową przerwę do dziadków lub innych członków rodziny. W miarę popularną opcją są też zajęcia stacjonarne, wysłanie dzieci na półkolonie lub inne atrakcje typu „ferie w mieście” deklaruje 9 proc. badanych. Ale nie wykluczone, że w ten sposób spędzi zimową przerwę więcej uczniów, bo aż 16 proc. ankietowanych rodziców edukujących się dzieci zakłada, że coś wymyśli, a po to rozwiązanie w razie potrzeby sięgnąć najłatwiej. Ponad 40 proc. opiekunów dzieci w wieku szkolnym informuje, że nie ma na ten okres dla nich żadnych propozycji. W domu zostanie 43 proc. dzieci z pełnych rodzin i 48 proc. z niepełnych.Poza przyczynami finansowymi, drugim powodem braku planów na ferie wskazywanym przez ponad jedną czwartą badanych, jest brak takiego zwyczaju. Czy pusty kalendarz w czasie zimowej przerwy oznacza, że dzieci będą się nudzić? Być może, ale jak podkreślają psycholodzy, to wcale nie oznacza nic złego. Swobodna zabawa, bez nadmiernego nadzoru rodziców, to dokładnie to, czego wielu współczesnym dzieciom brakuje. Uwolnione od ściśle zaplanowanej, szkolnej codzienności dzieci, prawdopodobnie szybko same zorganizują sobie czas i odpoczną po swojemu.