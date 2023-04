Majówka 2023. Co planują Polacy?

Wielkimi krokami zbliża się majówka 2023. Z tej okazji firma Provident Polska sprawdziła jakie plany mają na ten czas Polacy i ile zamierzają wydać na weekend majowy.

Przeczytaj także: Majówka 2022 droższa w Polsce niż za granicą

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak spędzimy tegoroczną majówkę?

Ile wydamy na organizację weekendu majowego 2023?

Jakie aktywności planujemy w czasie długiego weekendu?



W tym roku możemy zaobserwować duże zróżnicowanie wśród odpowiedzi dotyczących majówkowego budżetu. Wydatki zaplanowane przez naszych ankietowanych podzieliliśmy na cztery przedziały kwotowe – poniżej 200 złotych, pomiędzy 200 zł a 400 zł, pomiędzy 400 zł i 900 zł oraz ostatni powyżej tej kwoty. Każdy z przedziałów wskazała ok. ¼ respondentów – zauważa Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Warto zwrócić uwagę, że koszty majowego weekendu znacząco wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku. Wtedy jedynie 9,1 proc. Polaków planowało wydać ponad 500 zł na majówkę – dodaje Karolina Łuczak.

Rezygnujemy z majówkowych podróży

Większość z nas nie wiąże z długim weekendem majowym specjalnych planów. Co trzeci z nas tegoroczną majówkę spędzi sam bądź z najbliższą rodziną. Co ciekawe, taki pomysł na wolne dni najczęściej mają respondenci z pokolenia Zet – podkreśla Karolina Łuczak. – Wielu Polaków, bo ponad 28 proc., nie ma jeszcze sprecyzowanych planów i nie wie, co będzie robić w majowy weekend – mówi Karolina Łuczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie plany mają Polacy? Zaledwie 13 proc. Polaków pierwsze dni maja zamierza spędzić, wypoczywając w Polsce – w górach, nad morzem lub na Mazurach. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Majówka – aktywny czas na łonie natury

Podium majówkowych aktywności zamyka grillowanie. Taki plan zadeklarowało 48,8 proc. pytanych Polaków, przy czym ta rozrywka jest bardziej popularna wśród mieszkańców wsi niż największych miast. Różnica pomiędzy tymi grupami wynosi aż 21 pp. – zauważa Karolina Łuczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie aktywności Polacy zaplanowali na majówkę? Dwóch na trzech Polaków podkreśla, że podczas długiego weekendu chce spędzić czas na świeżym powietrzu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak najlepiej wykorzystać wolne dni

Dość powszechną praktyką w Polsce jest przedłużanie długiego majowego weekendu poprzez dobranie kilku dni wolnego. W tym roku 1 maja przypada na poniedziałek, natomiast 3 maja na środę – co daje Polakom wiele możliwości na zaplanowanie urlopu. Dlatego zapytaliśmy badanych, czy mają plany dobrania dodatkowych dni wolnych – mówi Karolina Łuczak.

Największy budżet na długi weekend chcą przeznaczyć respondenci w wieku 25-34 lat – średnio 1113 zł. Sporo wydadzą także dojrzali respondenci – Polacy w wieku 45-54 lat planują średnie wydatki w wysokości 883,3 zł, a nieco starsi, w wieku 55-64 lat, myślą o kosztach przekraczających 1020 zł.Aż 72,7 proc. Polaków majówkę sfinansuje z bieżących dochodów, a niemal 1/3 sięgnie do swoich oszczędności. Tylko 2,2 proc. na tę okazję pożyczy pieniądze – 1,5 proc. od rodziny lub przyjaciół, a 0,7 proc. weźmie pożyczkę w banku lub w firmie pożyczkowej.Zaledwie 13 proc. Polaków pierwsze dni maja zamierza spędzić, wypoczywając w Polsce – w górach, nad morzem lub na Mazurach. Bardzo mały odsetek respondentów (4,1 proc.) zadeklarował, że wyjedzie za granicę.Wielu Polaków chce spotkać się także z dalszą rodziną lub znajomymi. 18 proc. respondentów ma zamiar ich odwiedzić. Taką aktywność najchętniej wskazywali młodzi pytani (niemal 31 proc. badanych z grupy 25-34 lata). Natomiast 15,2 proc. ankietowanych będzie gospodarzem majówkowego przyjęcia bądź imprezy – wśród tych respondentów przeważają ci w wieku od 18 do 24 lat. Wśród nich, aż co piąty będzie gościć znajomych w swoim domu.Dwóch na trzech Polaków podkreśla, że podczas długiego weekendu chce spędzić czas na świeżym powietrzu. Szczególnie ważne jest to dla młodych badanych. Wśród respondentów z grupy wiekowej 25-34 lata zadeklarowało tak aż 77,1 proc. Ponad połowa Polaków (57,7 proc.) planuje w czasie majówki spacerować. Częściej taki plan mają Panie niż Panowie (61,9 proc. vs. 53 proc.).Amatorami grillowania częściej są mężczyźni (53,4 proc. vs. 44,8 proc. wśród kobiet), a także przedstawiciele grupy wiekowej 25-44 lata (66,9 proc.). Jeśli chodzi o podział na województwa – najwięcej pasjonatów grillowania znajdziemy w województwie podlaskim (69,1 proc.), a najmniej w łódzkim (29,7 proc.).Co piąty respondent deklaruje, że nie planuje brać urlopu w celu wydłużenia weekendu. Podobny odsetek Polaków zamierza jednak odpocząć 2 maja, a ok 8 proc. ankietowanych chce wykorzystać urlop także 4 i 5 maja. Jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie aktywnych zawodowo respondentów, okazuje się, że aż co trzeci z nich zamierza wziąć wolne 2 maja.