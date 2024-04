Majówka 2024 tańsza niż przed rokiem?

Przed nam długi weekend majowy, który często upłynie na grillowaniu, spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi oraz piknikach w plenerze. Analitycy Banku BNP Paribas sprawdzili, ile w tym roku zapłacimy za zakupy spożywcze na majówkę. Z ich szacunków wynika, że mogą być one tańsze niż w ubiegłym roku.

Ceny żywności w marcu 2024 r. były o 0,2% niższe niż w lutym i o 0,3% niższe w porównaniu z marcem 2023 r. Wprawdzie ta różnica nie jest wielka, ale to już kolejny miesiąc z rzędu, w którym ceny żywności w Polsce spadają – w lutym 2024 r. były o 0,5% niższe niż w styczniu. Odwrócić ten trend może powrót 5% VAT-u na niektóre produkty żywnościowe, który zaczął obowiązywać na początku kwietnia. Szacuje się, że podniesie on ogólne ceny żywności o około 3%, jednak jego dokładny wpływ poznamy w najbliższych miesiącach, również ze względu na silną konkurencję sieci detalicznych. Jeżeli trend spadkowy w cenach żywności się utrzyma, to majówka 2024 r. może być tańsza niż ubiegłoroczna – mówi Jakub Jakubczak, analityk sektora rolno-spożywczego Banku BNP Paribas.

Kliknij, aby powiekszyć fot. 165106 z Pixabay Ile wydamy na majówkę 2024? Tańszy będzie szaszłyk z kurczaka, sałatka i grillowana cukinia, ale droższe będą burgery i steki, pieczywo, ryby i owoce morza.

Nie spodziewajmy się tańszego pieczywa

Tańszy szaszłyk z kurczaka, a co z karkówką i kiełbasą?

Ryby i owoce morza będą droższe

Tańsza sałatka i grillowana cukinia

Portfele piwoszy będą lżejsze

Mimo że mąka w marcu 2024 r. była o około 7% tańsza w porównaniu do 2023 r., to ceny pieczywa w marcu wzrosły o niecałe 2%. Ceny te utrzymują się na względnie stabilnym poziomie miesiąc po miesiącu. Oceniamy jednak, że wyższe ceny, wzrost kosztów pracy i nadal wysokie koszty energii mogą przyczynić się do wyższych cen wyrobów piekarniczych w maju – szacunkowo na poziomie 3-4%, szczególnie biorąc pod uwagę powrót podatku VAT.Spadek cen skupu żywca wieprzowego i drobiowego wpływa na ceny wytwarzanych z nich produktów w sklepach. Odczują to w szczególności osoby kupujące mięso drobiowe, które z uwagi na wzrost produkcji w Polsce było w marcu 2024 r. o około 9% tańsze niż rok wcześniej. Spodziewamy się utrzymania tego niższego poziomu cenowego również w maju. Ceny mięsa wieprzowego pozostają na podobnym poziomie co w 2023 r. Amatorzy burgerów i steków muszą natomiast pogodzić się z nieco większymi – o około 1% - cenami swoich ulubionych mięs.Mniej popularnym niż wieprzowina czy drób, ale nadal obecnym elementem polskiego grilla są ryby i owoce morza. Mogą one jednak w tym roku cieszyć się trochę mniejsza popularnością, bo trwające od lat problemy z krajową produkcją ryb dają się we znaki w kwestii poziomu cen. W marcu 2024 r. ryby i owoce morza były o 0,8% droższe niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę problemy z produkcją i powrót 5% stawki VAT spodziewamy się, że produkty te będą w tegoroczną majówkę o około 5% droższe w maju 2024 r.Pomimo niższej produkcji większości warzyw w 2023 r. w porównaniu do lat 2021-22 ceny warzyw w maju tego roku mogą być niższe niż w latach ubiegłych. W marcu 2024 r. warzywa były o około 5% tańsze niż rok wcześniej, a z miesiąca na miesiąc potaniały o 0,8%. Czynnikiem, sprzyjającym obniżce cen warzyw w maju są relatywnie niskie ceny młodych warzyw, które pojawiają się od marca w Polsce. Ceny te są o 10-15% niższe niż w 2023 r.Napoje alkoholowe, takie jak piwo czy wino, są popularnymi elementami majówkowego stołu, szczególnie tego w ogrodzie. Konsumenci piwa i innych alkoholi powinni jednak spodziewać się wyższych ich cen niż przed rokiem. Porównując marzec 2024 r. z marcem 2023 r. zauważamy wzrost o 4,2%. Patrząc na zmiany miesiąc do miesiąca, ceny po styczniu 2024 r. utrzymywały się na stabilnym poziomie. Wzrost o 4,2% wynika głównie z corocznego wzrostu podatku akcyzowego o 5%. Znaczy to, że podczas tegorocznego weekendu majowego piwo może być o 4-5% droższe niż w rok wcześniej. Warto jednak pamiętać, że okolicznościowe promocje mogą te wzrosty chwilowo ograniczyć.