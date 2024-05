Rusza budowa parku Panattoni w Zgierzu

Panattoni rozpoczyna spekulacyjnie budowę parku w województwie łódzkim, w Zgierzu. Nowy obiekt będzie miał powierzchnię blisko 30 000 m kw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Park Panattoni w Zgierzu Panattoni rozpoczyna budowę nowego parku w okolicach Łodzi o powierzchni 30 000 m kw.

Park będzie zlokalizowany zaledwie 14 km od Łodzi i około 5 km od autostrady A2 oraz węzła Emilia. Gwarantuje to świetny dostęp do głównych korytarzy transportowych w Polsce i Europie. Dodatkowo, niedaleko obiektu przebiega nowa droga ekspresowa S14, która znacząco zwiększyła logistyczne możliwości rejonu, umacniając jego pozycję jako ważnego hubu przeładunkowego. W pobliżu znajduje się też Intermodalny Terminal Kontenerowy, łączący Chiny z Europą Zachodnią.Budowa hali ruszyła na początku maja. W pierwszej fazie zrealizowane będzie 13 600 m kw. Ukończenie tej powierzchni planowane jest na styczeń 2025 r., ale potencjalny najemca może uzyskać wczesny dostęp i rozpocząć prace wewnątrz budynku już w grudniu tego roku.Łódzki park zapewni docelowo blisko 30 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, dostosowanej do potrzeb branży logistycznej, e-commerce oraz innych sektorów wymagających efektywnego zarządzania towarami. Hala zostanie wyposażona w liczne doki rozładunkowe, umożliwiając szybki przepływ towarów i optymalizację procesów logistycznych.Budynek przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. W ramach projektu przewidziano m.in. wzmocnienie dachu pod instalację fotowoltaiczną, systemy oszczędzające wodę i energię oraz nowoczesne rozwiązania mające na celu poprawę wellbeingu użytkowników, jak zwiększony dostęp do naturalnego światła oraz przestrzenie biurowe zoptymalizowane pod kątem akustyki, jakości powietrza i komfortu termicznego.