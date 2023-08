Powstanie Panattoni Park Bieruń

Panattoni nabyło 4,2 ha gruntu i ruszy z realizacją Panattoni Park Bieruń. Inwestycja o powierzchni ponad 18 000 m kw. powstanie w pobliżu fabryki Stellantis. Jest dedykowana dla poddostawców branży automotive, ale sprawdzi się również w obsłudze e-commerce, logistyki czy przemysłu.

Województwo śląskie od lat umacnia pozycję polskiego zagłębia automotive, przyciągając europejskich i światowych gigantów. W okolicy Bierunia ponad 23 000 m kw. wynajął już czołowy dostawca komponentów dla branży motoryzacyjnej w regionie EMEA, dla którego również kluczowa była bliskość zakładów Stellantis. To potwierdza, jak ogromny potencjał dla regionu stwarza fabryka, a Panattoni Park Bieruń I pozwoli jeszcze skuteczniej go wykorzystywać – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Bieruń Panattoni nabyło ponad 4 hektary gruntu i zrealizuje Panattoni Park Bieruń zaledwie 2 km od fabryki samochodów koncernu Stellantis.

Panattoni jest już gotowe do rozpoczęcia realizacji kolejnego obiektu w Bieruniu. Dotychczas deweloper dostarczył tu dwa parki o łącznej powierzchni 97 000 m kw., które zostały w całości wynajęte, potwierdzając atrakcyjność lokalizacji. Ponadto z obiektu BTS zajmującego ponad 60 000 m kw. korzysta międzynarodowa sieć dyskontów Action, a Panattoni kończy także prace w ramach realizacji fabryki dla Grupy Hager - wiodącego producenta produktów elektrycznych dla branży przemysłu i nieruchomości.Teraz firma zrealizuje Panattoni Park Bieruń I o powierzchni 18 000 m kw. Atutem parku będzie odległość zaledwie 2 km do fabryki samochodów firmy Stellantins. To stwarza dogodne warunki dla poddostawców do prowadzenia magazynu buforowego komponentów dostarczanych do fabryki.Sąsiedztwo zakładów Stellantis to jednak nie jedyny atut lokalizacyjny parku. Obiekt będzie korzystać również z bliskości autostrad A4 i drogi S1, a także dogodnego połączenia z autostradą A1. To daje możliwość obsługi zarówno rynku krajowego, jak i działalności międzynarodowej – doskonale skomunikowana lokalizacja może napędzić rozwój dziesiątek branż.