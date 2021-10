Oferty pracy: finanse i usługi dla biznesu szukają pracowników

Dobre wiadomości dla poszukujących pracy w finansach i usługach dla biznesu - z informacji opublikowanych przez ManpowerGroup wynika, że co 5. pracodawca z tych branż planuje w końcówce roku zwiększenie zatrudnienia. Szanse na nową pracę mają m.in. specjaliści w zakresie do spraw podatkowych i to z każdej specjalizacji.

Przeczytaj także: 17% pracodawców planuje rekrutację pracowników

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie plany rekrutacyjne formułują pracodawcy z branży finansowej i usług dla biznesu?

Jacy specjaliści są szczególnie poszukiwani?

Jakie działania powinny podejmować firmy, które chcą zapewnić sobie dostęp do wykwalifikowanych kandydatów?



Podczas pandemii w licznych organizacjach o profilu finansowym, głównie w obszarze bankowości i ubezpieczeń, miały miejsce cięcia kadrowe, które firmy starają się teraz odrobić. Jest to jednak utrudnione przez obserwowaną zmianę w mentalności pracowników. Pandemiczne zawirowania na rynku pracy sprawiły, że specjaliści mniej chętnie decydują się na zmianę organizacji i wyżej cenią sobie stabilność zatrudnienia niż gratyfikację finansową czy szansę rozwojową, oferowaną przez nową firmę.



Jednocześnie, w związku z digitalizacją procesów i upowszechnieniem się pracy zdalnej, rynek europejski coraz chętniej sięga po polskich pracowników. Sektor SSC/BPO jest w rozkwicie. Wszystko to przekłada się na zjawisko znacznego deficytu talentów i wzmożonego zapotrzebowania na pracowników z tego obszaru – zauważa Marta Ewa Romaneczko, ekspertka rynku pracy z Manpower i podkreśla, że dla osób poszukujących pracy w branży finansowej oznacza to przede wszystkim znacznie większą liczbę ofert.



Wynikają z tego oczywiste konsekwencje dla pracodawców. Powinni oni uważnie śledzić rynek i uatrakcyjniać swoją ofertę zatrudnienia, aby przyciągnąć pożądanych pracowników. Warto zaznaczyć, że w wyniku pandemii oczekiwania kandydatów dotyczące zatrudnienia znacząco się zmieniły. Szczególnie zauważalne jest to w odniesieniu do pracy zdalnej, informowania o siatce wynagrodzeń w organizacji, gwarancji braku nadgodzin, wymienialności urlopowej czy listów z obietnicą zatrudnienia na dłuższy czas – mówi Marta Ewa Romaneczko.

Przydatne linki:

Oferty pracy



Obserwujemy obecnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. podatków z każdej specjalizacji. Dotyczy to przede wszystkim ekspertów z obszaru cen transferowych, ponieważ jest to relatywnie nowa specjalizacja i rynek nie nadąża z kształceniem takich pracowników. Pożądani są także księgowi, przede wszystkim po stronie konsultingu zewnętrznego. Poszukiwani są również specjaliści ds. payroll z językami obcymi oraz osoby zajmujące się optymalizacją procesów: lean managerowie, transformation managerowie, analitycy finansowi i eksperci od data science. Aby zapewnić sobie dostęp do wykwalifikowanych kandydatów, firmy powinny przede wszystkim tworzyć oferty konkurencyjne na tle zmieniającego się rynku, z przewidzianą dla danego stanowiska ścieżką rozwoju.



Warto też zadbać o dobrą atmosferę w zespole – jest to jeden z kluczowych czynników, branych pod uwagę przez kandydatów. Dobrą praktyką jest inwestowanie w młodych pracowników. Organizacje mają tendencje do sięgania przede wszystkim po specjalistów doświadczonych, których jest coraz mniej w relacji do stale zwiększającej się liczby wakatów. Młodszy pracownik stwarza, co prawda, większe ryzyko rotacji oraz wymaga przeznaczania nieporównywalnie większych zasobów czasowych na szkolenie i superwizję, ale jest znacznie bardziej zmotywowany do podjęcia pracy niż pracownik z kilkuletnim stażem. Mając przed sobą realne i klarownie przedstawione perspektywy rozwoju w firmowej hierarchii, młody pracownik może okazać się świetną inwestycją – zaznacza Marta Ewa Romaneczko.

Zgodnie z danymi zawartymi w „Barometrze ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla IV kwartału 2021 roku, pracodawcy z sektora finansów i usług dla biznesu deklarują największą od początku pandemii chęć pozyskiwania nowej kadry. Prognoza netto zatrudnienia*, będąca odwzorowaniem nastrojów rekrutacyjnych firm, wynosi +7%, co zapowiada stosunkowo korzystną sytuację dla osób poszukujących nowej pracy. Jest to znacząca poprawa w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, w których przedsiębiorcy przewidywali stagnację, a prognoza netto zatrudnienia była równa 0%.Od października do grudnia pozyskiwać nowe talenty zamierza 19% organizacji – czyli ponad dwukrotnie więcej niż kwartał temu. W związku z planowaną aktywnością rekrutacyjną spadł natomiast odsetek pracodawców, którzy chcą pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie. Stabilizację w obszarze zatrudnienia prognozuje 70% firm, czyli o 12 punktów procentowych mniej niż kwartał temu. Redukcje etatów zamierza przeprowadzić 9% organizacji, natomiast 2% nie ma jeszcze sprecyzowanych planów rekrutacyjnych. W ujęciu kwartalnym wyniki te utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie.W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) największe zapotrzebowanie na ręce do pracy w sektorze finansów i usług dla biznesu deklaruje Finlandia, z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą +54%. Ambitne plany dotyczące pozyskiwania nowej kadry notowane są również w Holandii i Wielkiej Brytanii, ze wskaźnikami na poziomie +46%. Aktywnie rekrutować pracowników zamierzają także organizacje we Włoszech (+39%), Francji (+39%) i Belgii (+38%). Bezpośredni sąsiedzi Polski również zgłaszają chęć rozbudowywania swoich zespołów w obszarze finansów i usług dla biznesu. Czechy wskazują prognozę netto zatrudnienia równą +7%. Wskaźnik deklarowany na Słowacji wynosi +12%, a wynik dla Niemiec to +23%. W regionie EMEA najmniej chętni do pozyskiwania pracowników są reprezentanci sektora finansów i usług dla biznesu w Bułgarii (+5%). Z kolei w Południowej Afryce (-5%) pracodawcy zamierzają wręcz redukować etaty.Dane przedstawione w niniejszym materiale to część większej całości, zebranej i przeanalizowanej w ramach badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Pełny raport, zawierający informacje o globalnych perspektywach zatrudnienia w podziale na poszczególne sektory gospodarki, jest bezpłatny i dostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl, w zakładce Raporty rynku pracy.