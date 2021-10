Fuzje i przejęcia w Polsce w III kw. 2021 r.

W III kwartale br. aktywność inwestorów na rynku M&A okazała się nieco niższa aniżeli w poprzednich trzech miesiącach. Od lipca do sierpnia doszło w Polsce do 68 transakcji fuzji i przejęć. To o 14 mniej niż w II kwartale roku. Największą transakcją badanego okresu było nabycie 100% udziałów UPC Polska przez Play Communications - wynika z najświeższej odsłony raportu M&A Index Poland przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital.

III kwartał bieżącego roku odznaczył się nieznacznym spadkiem ilości przeprowadzonych transakcji fuzji i przejęć. Zdarzenie to skorelowane jest z wydarzeniami roku 2020, w którym to zaobserwowaliśmy pewne wyhamowanie w drugim oraz silne odbicie w trzecim kwartale. Wytłumaczeniem owej zależności jest efekt wysokiej bazy, który bezpośrednio wpłynął na delikatny spadek w 3 kw. tego roku, a samo zjawisko wcale nie oznacza zadyszki rynku.



Naszym zdaniem w nadchodzących miesiącach zauważymy wzrost aktywności na polskim rynku M&A. Wśród kupujących w tym roku warto zwrócić uwagę na notowanego na WSE Ten Square Games, który nabył 100% akcji we włoskim Rortos za 45 milionów euro. Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie symulatorów lotniczych na urządzenia mobilne, ale w swoim portfolio pochwalić się może również tytułami przeznaczonymi na komputery osobiste i konsole do gier. Równocześnie, sam Ten Square jest w zaawansowanej fazie sprzedaży, będąc na celowniku azjatyckich gigantów – komentuje Artur Wilk, Menedżer w Navigator Capital Group .

Na przestrzeni całego roku od spółek zaangażowanych w procesy fuzji i przejęć, a także doradców, docierały do nas sygnały o wzmożonej aktywności rynku, dlatego nieznaczny spadek liczby transakcji w trzecim kwartale nie jest istotny dla prognoz na końcówkę roku, ani na rok 2022. Możemy spodziewać się m.in. dalszego wzmocnienia trendu, który zarysował się w branży Real Estate, czyli transakcji obejmujących bijący nowe rekordy cenowe rynek mieszkaniowy, które prowadzimy w systemie Virtual Data Room. Cały rynek M&A w Polsce dojrzewa do momentu, w którym akwizycje staną się jednym z elementów strategii rozwoju firmy, które dzięki takim procesom będą mogły nabywać kompletne zespoły ekspertów, których już zaczyna brakować na rynku zatrudnienia, i w ten sposób ewoluować. Z drugiej strony wciąż problemem jest skuteczna sukcesja firm rodzinnych, powstałych w latach 90. Kolejne okresy napędzane będą zatem nie tylko przez konsolidację sektora TMT, ale fuzje międzybranżowe służące rozwojowi zaplecza informacyjnego, logistycznego i poszerzające ofertę firm dla istniejących i nowych klientów – komentuje Marcin Rajewicz, Account Manager w FORDATA.

Największą transakcją w III kwartale 2021 r. było nabycie za ok. 7 miliardów złotych 100% udziałów krajowego operatora telewizji kablowej UPC Polska, którego właścicielem jest Liberty Global, czyli działający w ponad 30 krajach operator usług telewizji i szerokopasmowego internetu, przez Play Communications - podmiot w minionym roku kupiony na drodze akwizycji przez Iliad SA, francuskiego lidera rynku telekomunikacyjnego, operatora sieci Free Mobile.Zgodnie z założeniami, zarząd Iliad sprawnie realizuje strategię utrzymania, a nawet wzmocnienia konkurencyjnej pozycji na polskim rynku, a przede wszystkim zwiększenia już i tak kompleksowej oferty produktów.Play na transakcję planuje przeznaczyć około 7 miliardów złotych (1,52 mld EUR) w gotówce, nie uwzględniając w kwocie zadłużenia UPC oraz pozycji gotówkowej. W związku z tym cena przed uwzględnieniem synergii stanowi wielokrotność 9,3x EBITDAaL, a po ich uwzględnieniu 7x. UPC za bazę klientów posiada 1,5 miliona abonentów oraz 3,7 miliona domów podłączonych do sieci Fiber-To-The-X. Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Komisję Europejską, a w przypadku uzyskania opinii pozytywnej powinniśmy obserwować jej zamknięcie w pierwszej połowie 2022 roku.Na polskim rynku fuzji i przejęć w dalszym ciągu trwa kompletna dominacja sektora Media/IT/Telecom, a w szczególności spółek technologicznych. Ciekawą aktywnością wykazała się Booksy, polska firma zajmująca się oprogramowaniem do umawiania wizyt w salonach usługowych, która 15. września przejęła spółkę branżową Genbook. Umożliwi to rodzimemu przedsiębiorstwu powiększenie bazy klientów oraz napędzenie dalszego wzrostu.Na drugim miejscu wśród przejmowanych przedsiębiorstw znalazły się spółki z sektora FMCG, a na trzecim - Biotechnologicznego/Ochrony zdrowia. Należy zaznaczyć niespadającą aktywność Medicover oraz Lux Medu, które nieprzerwanie konsolidują rynek.Przejęciem biotechnologicznym może pochwalić się Neuca, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych lider wśród dystrybutorów farmaceutyków w Polsce, posiadający największą liczbę ośrodków badań klinicznych, który nabył 100% udziałów EXOM Groupe. Podmiot jest dostawcą CRO obecnym we Włoszech oraz Niemczech. Transakcja zostanie przeprowadzona stopniowo w formule 60/40. Pierwsza transza wyniesie 13,2 milionów euro, zaś pozostałe 40% zostanie nabyte w kilku mniejszych transakcjach do 2025 roku w oparciu o przyszłą średnią wielokrotność EBITDA 8x. Wśród sprzedających podmiotów największą aktywnością niezmiennie wykazali się inwestorzy prywatni, odpowiadając za przytłaczające 76% transakcji.Po stronie kupującej najbardziej aktywne były podmioty z sektora TMT – 31%, podmioty z branży biotechnologii/ochrony zdrowia – 15% oraz ex aequo podmioty z sektora FMCG, jak i fundusze PE/VC – 10%.