Co trzecia firma planuje rekrutacje pracowników w II kw. 2025 roku

W II kwartale 2025 roku 33% pracodawców w Polsce planuje rekrutacje pracowników, a 46% nie zamierza zatrudniać nowych kadr. Co piąty pracodawca planuje zwolnienia. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na okres od kwietnia do końca czerwca 2025 roku wyniosła +17% - wynika z najnowszego raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym regionie Polski będzie najwięcej ofert pracy w II kw. 2025?

Które branże planują rekrutacje pracowników w II kw. 2025 roku?

Jak polski rynek pracy wygląda na tle regionu EMEA?



Od roku obserwujemy stabilny trend wzrostowy, nastroje rekrutacyjne pracodawców konsekwentnie się poprawiają. Choć kwartalne zmiany nie są duże, najważniejsze jest utrzymanie pozytywnego kierunku. Widzimy popyt na pracowników, niemal wszystkie branże w naszym badaniu chcą rekrutować nowe ręce do pracy. Firmy inwestują w nowe talenty głównie z myślą o rozwoju, ekspansji na nowe rynki i obszary działalności, co generuje zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Wiele z nich uzupełnia wakaty po odejściu pracowników, ich duża rotacja pokazuje, że warunki do zmiany pracy są korzystne, a rynek oferuje atrakcyjne możliwości dla kandydatów – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. - Z drugiej strony dostrzegamy wyzwania ekonomiczne, które wpływają na strategie zatrudnienia. Niektóre firmy mierzą się ze spadkiem popytu na swoje produkty i usługi, a także wdrażają procesy automatyzacji i optymalizacji. Wiele organizacji koncentruje się na stabilizacji i utrzymaniu obecnego zespołu – zakładają, że obecne zasoby są wystarczające do realizacji celów biznesowych. Twierdzą, że rynek pracy jest stabilny i nie oczekują zmian w branży, które wpłynęłyby na zatrudnienie - dodaje.

- Drugi kwartał roku to kluczowy moment dla wielu firm, które po zatwierdzeniu budżetów w pierwszym kwartale przechodzą do realizacji swoich planów rozwojowych. To okres intensyfikacji działań rekrutacyjnych, w kontekście wakacyjnych programów stażowych i praktyk, jak i pozyskiwania absolwentów, którzy ukończyli studia na początku roku. Obserwujemy również wzrost aktywności w sektorach e-commerce i logistyki, napędzany sezonowymi zmianami kolekcji oraz wyprzedażami. To przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w centrach dystrybucyjnych, magazynach i transporcie. W kontekście zmieniającego się otoczenia gospodarczego kluczowe staje się elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Organizacje, które potrafią dostosować swoje strategie zatrudnienia do sezonowych i ekonomicznych wyzwań, zyskają przewagę konkurencyjną – podsumowuje Tomasz Walenczak.

Finanse & nieruchomości i nauki przyrodnicze & opieka zdrowotna z największą rywalizacją o nowe talenty

Co trzecia firma planuje rekrutacje pracowników

Centrum Polski z największym wachlarzem ofert pracy

Duże firmy planują wzmacnianie zespołów

Polska delikatnie poniżej średniej dla regionu

Z opublikowanego dziś „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla Polski, pokazująca chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wyniosła +17%. To najwyższy wynik od I kwartału 2024 roku. Biorąc pod uwagę porównanie kwartalne prognoza wzrosła o 1 pp. oraz o 5 pp. rok do roku.Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia pokazuje, że w II kwartale 2025 roku firmy w siedmiu z ośmiu analizowanych branż planują pozyskiwanie nowych rąk do pracy. Największy apetyt na powiększanie zespołów deklarują pracodawcy branży finansów i nieruchomości (+24%), gdzie prognoza jest najwyższa od 1,5 roku, nauk przyrodniczych & opieki zdrowotnej (+24%) z wynikiem najwyższym od roku oraz transportu, logistyki & motoryzacji (+23%). Wiele nowych rekrutacji planują także firmy z obszaru IT (+21%), a także przemysłu i surowców (+20%). Nieco niższe prognozy zatrudnienia deklarowane są natomiast przez pracodawców branży dóbr i usług konsumpcyjnych (+18%) oraz energetyki i surowców (+17%). Jedynym sektorem, który przewiduje redukcje etatów są usługi komunikacyjne z prognozą -35%.Analiza ManpowerGroup prezentuje również dane w podziale na regiony Polski. Firmy zlokalizowane w centrum (+20%) oraz na wschodzie (+19%) deklarują największy optymizm rekrutacyjny, co oznacza wiele ofert pracy dla kandydatów poszukujących nowych możliwości zawodowych. Nieco mniejszy apetyt rekrutacyjny na podobnym poziomie wykazują firmy z północnego zachodu (+16%), północy (+15%) oraz południowego zachodu (+12%) naszego kraju. Organizacje z południowej części Polski zadeklarowały najniższą, choć wciąż dodatnią prognozę zatrudnienia na poziomie +8%.Najbardziej otwarte na powiększanie zespołów są małe organizacje zatrudniające pomiędzy 10 a 49 osób (+26%). Nieco mniejsze plany wzmacniania zespołów mają firmy liczące od 50 do 249 pracowników (+20%). Na niższy optymizm wskazują korporacje z zespołami powyżej 5000 talentów i planami rekrutacyjnymi na poziomie +16% oraz organizacje zatrudniające od 1000 do 4999 osób. W najtrudniejszej sytuacji w II kwartale 2025 roku będą natomiast mikrofirmy (do 10 osób), które wskazują na prognozę zatrudnienia na poziomie -3%, co w praktyce oznacza niewielkie redukcje etatów.Analizując dane na II kwartał 2025 roku dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) można zauważyć, że średni wynik dla wszystkich zlokalizowanych w nim krajów to +20%, co jest prognozą wyższą o 1 punkt procentowy w porównaniu kwartalnym, a także wzrostem o 4 punkty procentowe analizując dane roczne. Organizacje zlokalizowane w Wielkiej Brytanii (+31%), Holandii (+27%), a także Norwegii (+27%) deklarują największą potrzebę rozbudowywania zespołów. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa we wszystkich 23 krajach wskazują na chęć rekrutacji nowych pracowników w czasie od kwietnia do końca czerwca 2025.