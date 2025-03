Luka płacowa utrudnia kobietom negocjacje wynagrodzenia

Kobiety na rynku pracy radzą sobie coraz śmielej, w czym niewątpliwie pomaga im nacisk kładziony obecnie na różnorodność, inkluzywność i likwidowanie luki płacowej. Badanie zrealizowane przez No Fluff Jobs wskazuje, że panie często wymagają od swojego pracodawcy więcej niż ich koledzy, częściej rezygnują z pracy z powodu złych doświadczeń podczas rekrutacji, ale z drugiej strony rzadziej negocjują zaproponowane im wynagrodzenie.

Kobiety rzadziej negocjują wysokość wynagrodzenia

Kobiety częściej odrzucają oferty powodu złego wrażenia odniesionego podczas rozmowy rekrutacyjnej

Luka negocjacyjna odgrywa istotną rolę w utrzymaniu szerzej znanej luki płacowej między kobietami a mężczyznami. W dużej mierze za obie odpowiada brak transparentności wynagrodzeń. Spójrzmy na to tak: jeśli w ogłoszeniu o pracy brak widełek wynagrodzenia, kandydaci i kandydatki przyjmują swoje dotychczasowe wynagrodzenie jako punkt odniesienia w negocjacjach. Kobiety, zarabiając mniej, startują z niższego progu i nawet po negocjacjach również zarabiają mniej. To utrwala istniejące różnice w wynagrodzeniach. Jest to jeden z powodów, dla którego od zawsze walczymy o transparentny proces rekrutacji. Obecnie prowadzimy też w No Fluff Jobs konsultacje dla pracodawców na temat regulacji, które wprowadza unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Polskie firmy muszą się przygotować na większą przejrzystość w zakresie płac i to dość szybko – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer, No Fluff Jobs.

Zawody z przewagą kobiet częściej są postrzegane jako słabo opłacane

Kobiety poszukujące pracy znacznie uważniej od mężczyzn oceniają potencjalnych pracodawców, są jednak dużo mniej stanowcze w kwestiach finansowych, jak wskazują dane No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych.Kobiety zdecydowanie częściejo danej firmie (61 proc. vs 52 proc. mężczyzn) io jej kulturze organizacyjnej (51,4 proc. vs 40,6 proc. mężczyzn). Prawie dwa razy więcej z nich sprawdza też, czy potencjalny pracodawca jest otwarty na dbanie o różnorodność i inkluzywność w firmie – 15,6 proc. w porównaniu do 8,2 proc. mężczyzn.Ażbadanych kobiet zdarzyło sięodniesionego podczas rozmowy rekrutacyjnej (w porównaniu do 53,1 proc. mężczyzn).Jednocześnie(29,6 proc. vs 23,1 proc. kobiet). Blisko połowa mężczyzn szukających pracy nie odpowiada na ogłoszenia bez informacji o oferowanych widełkach wynagrodzenia – wśród kobiet ten odsetek jest znacznie niższy, wynosi 39,7 proc.Nie oznacza to jednak, że kobiety nie przywiązują wagi do wynagrodzenia. Według badań No Fluff Jobs prowadzonych wśród kobiet pracujących w branży IT, 94,5 proc. z nich uważa informację o proponowanym wynagrodzeniu w ogłoszeniu o pracy za ważną, a. Jednak tylko 45,7 proc. respondentek – w porównaniu do 57,9 proc. respondentów – przyznaje, że negocjowało wysokość zaoferowanej pensji podczas procesu rekrutacji. Tylko 28,7 proc. udało się otrzymać wyższą kwotę, podczas gdy wśród mężczyzn sukces w tym względzie odniosło 42,5 proc.Co ciekawe, zawody najczęściej uznawane społecznie za źle opłacane to jednocześnie w dużym stopniu te zdominowane przez kobiety. Tak jest w przypadku profesji, w której kobiety stanowią 99 proc. zatrudnionych – jako zbyt nisko wynagradzaną postrzega ją aż 65 proc. badanych przez No Fluff Jobs. Z kolei zawód, w którym kobiety stanowią ponad 80 proc., za zbyt słabo wynagradzany uznaje 54 proc. ankietowanych.Jednocześnie– zawód lekarski, w którym stanowią one ok. 60 proc. zatrudnionych, oraz wspomniane zawody pielęgniarki i nauczycielski.