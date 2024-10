Koncepcja DEI trafia pod strzechy. O równość i różnorodność walczą także małe firmy

Koncepcją DEI (ang. Diversity, Equity, Inclusion), a więc działaniami zmierzającymi do zapewnienia różnorodności, równości i włączającej kultury organizacyjnej, jeszcze do niedawna interesowały się przede wszystkim duże, międzynarodowe korporacje. Ostatnie badanie LeasingTeam Group wskazuje jednak, że coraz aktywniejsze na tym polu są również mniejsze przedsiębiorstwa. Wydaje się zatem, że pracodawcy w coraz większym stopniu są świadomi związanych z tym korzyści.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój?

Jak duży odsetek firm podejmuje działania na rzecz różnorodności, równości i włączania pracowników?

Co powinno mieścić się w ramach etycznej kultury organizacyjnej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój? Z raportu LeasingTeam Group wynika, że 81 proc. przedsiębiorstw ma politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową, a ponad dwie trzecie prowadzi politykę równego wynagradzania niezależnie od płci czy pochodzenia.

Niezwykle pozytywne wrażenie zrobiły na mnie odpowiedzi na pytanie o działania podejmowane na rzecz różnorodności, równości i włączania pracowników. Prawie 70 proc. badanych firm szkoli pracowników w tym zakresie. A przecież jeszcze kilka lat temu tzw. diversity management właściwie nie istniał poza największymi korporacjami - mówi dr hab. Bolesław Rok, profesor zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wiele analiz eksperckich potwierdza, że firmy posiadające zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne, a przy tym podejmują trafniejsze decyzje i lepiej szacują ryzyka rynkowe. To ogromna szansa zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, działających w wysoce konkurencyjnym środowisku – komentuje Paulina Mazur, konsultantka HR, ekspertka ds. employer brandingu. - Pamiętajmy, że kandydaci również obserwują, co dzieje się na rynku i jak pracodawcy podchodzą do tych kwestii. Firmy, które traktują wszystkich sprawiedliwie i budują relacje z otoczeniem w sposób kompleksowy, mają większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów – dodaje Paulina Mazur.

Szacunek i równe traktowanie wszystkich pracowników

Badania pokazują, że w zdecydowanej większości firm to pracownik jest na pierwszym miejscu. Cieszy nas to tym bardziej, że sami od lat kierujemy się dewizą „people make a difference”. Budujące jest też to, że przedsiębiorcy zaczęli stawiać na DEI, czerpać korzyści z szerokiego spektrum odmiennych perspektyw i dostrzegać przewagę konkurencyjną, jaką można zbudować dzięki różnorodności. Oczywiście pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, ale wierzę, że ta postawa będzie katalizatorem znaczącej zmiany - mówi Andżelika Majewska, wiceprezeska LeasingTeam Group.

Jakość benefitów pozapłacowych pozostawia wiele do życzenia

Coraz więcej mówi się o tym, że organizacje, które chcą zyskać przewagę w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, powinny budować zespoły zróżnicowane pod względem pokoleniowym, płciowym i kulturowym, gdzie każdy traktowany jest z szacunkiem, czuje się ważny i akceptowany.Koncepcja DEI (ang. Diversity, Equity, Inclusion) jest też nieodłącznym elementem działań ESG i choć do ich raportowania obecnie zobligowane są wyłącznie największe spółki i grupy kapitałowe, to większość firm zatrudniających powyżej 50 osób podejmuje działania wspierające różnorodność, równość szans i inkluzywność.Dane z opublikowanego pod koniec września br. raportu LeasingTeam Group „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój?” zdecydowanie napawają optymizmem. Okazuje się bowiem, że 81 proc. przedsiębiorstw ma politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową, a ponad dwie trzecie prowadzi politykę równego wynagradzania niezależnie od płci czy pochodzenia (73 proc.), dba o dobrostan pracowników, wprowadzając elastyczne warunki pracy czy przerwy rodzicielskie (71 proc.) i prowadzi działania edukacyjne z obszaru DEI (69 proc.). Wyniki badań pozytywnie zaskoczyły nawet ekspertów od ESG i zrównoważonego rozwoju.O tym, że nie są to tylko puste deklaracje, świadczy fakt, że już 49 proc. firm monitoruje i raportuje dane dotyczące różnorodności w zatrudnieniu, awansach i wynagrodzeniach. Niewiele mniej (48 proc.) prowadzi inicjatywy promujące i doceniające różnorodność pracowników, a dokładnie połowa przedsiębiorców rekrutuje w sposób wolny od uprzedzeń, standaryzując procesy czy wykorzystując narzędzia do anonimizacji aplikacji.Uczestników badania zapytano też o to, co ich zdaniem powinno mieścić się w ramach etycznej kultury organizacyjnej. Tu również nie odbyło się bez zaskoczeń. Okazuje się bowiem, że najmniej wskazań było na możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć w firmie. Dziwi to zwłaszcza w kontekście ustawy o ochronie sygnalistów, która weszła w życie 25 września br.Za to aż 85 proc. badanych uznało, że najważniejszy jest szacunek względem pracowników, traktowanie ich z godnością, dbanie o wellbeing i bezpieczne warunki pracy. Niewiele mniej (80 proc.) dodało do tego dialog prowadzony z pracownikami i interesariuszami, czyli słuchanie i dostarczanie informacji zwrotnej. Trzecią pod względem ważności składową etycznej kultury organizacyjnej okazała się transparentność (79 proc. wskazań), rozumiana jako prowadzenie otwartej komunikacji z pracownikami, regularne raportowanie działań firmy i łatwy dostęp do informacji.Raport „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój?” pokazuje, że przedsiębiorcy odrobili lekcje o różnorodności, potrafią nią zarządzać i dążą do tworzenia sprawiedliwego środowiska pracy. Natomiast obszarem, który wymaga poprawy, są benefity pozapłacowe wspierające dobrostan pracowników. Tylko 43 proc. przebadanych przez LeasingTeam Group firm ma programy wspierające zdrowie psychiczne, a przecież lekarze od lat biją na alarm w związku z rosnąca liczbą przypadków syndromu wypalenia zawodowego.Na szczęście już blisko połowa przedsiębiorców (47 proc.) wdrożyła rozwiązania wspierające pracowników w godzeniu roli opiekunów członków rodziny z życiem zawodowym i powrotem do pracy (dodatkowe urlopy opiekuńcze, wsparcie finansowe, firmowe żłobki). 51 proc. firm realizuje programy zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia.